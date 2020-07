Stasera in tv: "Mrs. Doubtfire" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 11 luglio 2020

Italia 1 stasera propone "Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre", commedia del 1993 diretta da Chris Columbus (Mamma ho perso l'aereo) e interpretata da Robin Williams, Sally Field e Pierce Brosnan.

Cast e personaggi

Robin Williams: Daniel Hillard / Mrs. Euphegenia Doubtfire

Sally Field: Miranda Hillard

Pierce Brosnan: Stuart Dunmeyer

Lisa Jakub: Lydia Hillard

Matthew Lawrence: Chris Hillard

Mara Wilson: Natalie Hillard

Harvey Fierstein: Frank Hillard

Polly Holliday: Gloria Chaney

Anne Haney: sig.ra Sellner

Scott Capurro: zia Jack

Robert Prosky: Jonathan Lundy

Martin Mull: Justin Gregory

Scott Beach: giudice

La trama

Daniel Hillard (Robin Williams) è un uomo mite e un padre amorevole per i suoi tre figli Lydia, Chris e Natalie, ma Miranda (Sally Field) la moglie di Daniel lo vede come un immaturo e un pessimo esempio. Miranda finirà con chiedere il divorzio dal marito, così Daniel si ritrova solo e disperato quando a Miranda viene data la custodia dei bambini e a lui il permesso di vederli una volta alla settimana. Determinato a rimanere in contatto con i suoi figli, Daniel scopre che Miranda è alla ricerca di una governante e con l'aiuto di suo fratello Frank, un mago del make-up, Daniel ottiene il lavoro travestito da Mrs. Iphegenia Doubtfire, una tata scozzese.





Il nostro commento

Riuscita comedy a misura di famiglia priva di inutili volgarità che affronta il tema dell'amore per i figli da una prospettiva tutta maschile, o quasi, regalandoci una delle migliori performance del clownesco Robin Williams, qui particolarmente a suo agio in una spassosa versione "en trasvesti" grazie alla magia di un make-up di stampo hollywoodiano che trasforma l'attore nella tata perfetta, un mix tra Mary Poppins e Tata Matilda con un tocco della Dorothy Michaels interpretata da Dustin Hoffman in Tootsie. Naturalmente parte del merito va anche al regista Chris Columbus veterano del genere, non tralasciando una serie di co-protagonisti molto efficaci, dalla brava Sally Field al fascinoso Pierce Brosnan. Insomma strizzando l'occhio ad un classico come Tootsie si prende il family-movie affrontandolo di petto senza snaturarne la forma, condendo il tutto con una riuscita serie di gag molto divertenti, in cui l'istrionico Williams riesce a coinvolgere grazie alla sua "maschera comica" perfettamente percettibile anche sotto un massiccio make-up.





Il film ha ricevuto un Premio Oscar per il Miglior trucco.



Il film è stato un successo ai botteghini incassando in patria oltre 222 milioni di dollari mentre nel mondo ha superato il tetto dei 440 milioni.



Inizialmente il finale del film prevedeva una riconciliazione tra i personaggi di Williams e della Field, ma si optò diversamente per dare alla storia un tocco in più di realismo.



Il film ha vinto anche due Golden Globe, uno per la Miglior commedia e uno per il Miglior attore comedy (Robin Williams).



La sceneggiatura è stata ispirata molto liberamente dal libro Un Padre a ore (Alias Madame Doubtfire) di Anne Fine. La storia del film rispetto a quella del libro è stata molto ammorbidita, in special modo nella parte riguardante il divorzio.

Nel 2003 si è cominciato a parlare di un potenziale sequel, ma dopo tre riscritture del copione il progetto è stato accantonato.



Il film ha fruito di un budget di 25 milioni di dollari e Robin Williams è anche produttore della pellicola.



Il film negli States è stato il secondo maggior incasso del 1993, battuto solo da Jurassic Park.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Howard Shore (Il signore degli anelli).

La colonna sonora include brani di Aerosmith ("Dude (Looks Like a Lady)", The Four Seasons ("Walk Like a Man"), Frank Sinatra ("Luck Be a Lady") e James Brown ("Papa's Got a Brand New Bag").



TRACK LISTINGS:

1. Mrs. Doubtfire

2. Divorce

3. My Name Is Elsa Immelman

4. Meeting Mrs. Doubtfire

5. Tea Time With Mrs. Sellner

6. Dinner Is Served

7. Daniel and the Kids

8. Cable Cars

9. Bridges Restaurant

10. Show's Over

11. Kids Need You

12. Figaro/Papa's Got a Brand New Bag

