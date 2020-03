Stasera in tv: "After the Sunset" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 27 marzo 2020

Rai 3 stasera propone "After the Sunset", commedia d'azione del 2004 diretta da Brett Ratner (Tower Heist - Colpo ad alto livello) e interpretata da Pierce Brosnan, Salma Hayek e Woody Harrelson.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Pierce Brosnan: Max Burdett

Salma Hayek: Lola Cirillo

Woody Harrelson: Stan Lloyd

Don Cheadle: Henry Mooré

Naomie Harris: Sophie

Chris Penn: Rowdy Fan

Troy Garity: Luc

Mykelti Williamson: Agente Stafford

Rex Linn: Agente Kowalski

Doppiatori italiani

Luca Ward: Max Burdett

Roberta Greganti: Lola Cirillo

Roberto Pedicini: Stan Lloyd

Roberto Draghetti: Henry Mooré

Chiara Colizzi: Sophie

Stefano Mondini: Rowdy Fan

Mauro Gravina: Luc





La trama

Max (Pierce Brosnan) e Lola (Salma Hayek) sono una coppia di ladri professionisti specializzati in diamanti. Dopo un ultimo colpo decidono di ritirarsi e godersi i loro soldi sotto il sole delle paradisiache Bahamas. Qui però sono seguiti dall'agente dell'FBI Stan Lloyd (Harrelson), a cui non va proprio giù il fatto di non essere riuscito ad incastrarli per tempo. Stan decide così di fare un ultimo tentativo mettendo sotto il naso di Max un'esca troppo ghiotta per non rinviare il pensionamento di qualche giorno. Si tratta di uno splendido diamante in esposizione su una nave da crociera che rimarrà nelle vicinanze dell'isola solo per pochi giorni. Lola che non vuole rischiare ulteriormente cerca di convincere il partner a desistere, ma la tentazione è troppo forte e nonostante la trappola di Lloyd sia sin troppo evidente, Max deciderà comunque di accettare la sfida.





Il nostro commento

Il regista Brett Ratner (The family man, Red Dragon) si diverte ad imbastire un elegante e seducente gioco delle parti sullo sfondo di una meravigliosa location esotica e puntando su un paio di affascinanti e carismatici protagonisti.

After the Sunset non perde un colpo, non cerca l’ammicamento a prescindere, ma gioca con una miscellanea di generi che ha fatto la fortuna di molti classici hollywoodiani miscelando abilmente thriller, romance e avventura.

Sulla scia di film come Entrapment, Pierce Brosnan, ex James Bond e già fascinoso ladro nel remake Gioco a due, serve a dovere l’intrigante sceneggiatura a base di tecnologia e glamour, contando su un cast di grandi professionisti e un regista pienamente consapevole del talentuoso materiale umano a disposizione.





Curiosità



In origine c'era John Stockwell (Turistas) designato a dirigere, ma il regista ha in seguito abbandonato per sopraggiunte divergenze creative.



Nel film recitano in alcuni cameo tre giocatori di basket all'epoca in forza ai Los Angeles Lakers: Shaquille O'Neal, Karl Malone e Gary Payton.



Nella scena iniziale all'interno dello Staples Center viene inquadrato il pubblico della partita di basket, tra cui si può scorgere anche l'attore Edward Norton e alle spalle di Max i nonni del regista.



Agli attori Chris Tucker e Jackie Chan era stato offerto il ruolo di due agenti di polizia americani (i due sono protagonisti della serie action-comedy Rush Hour diretta da Brett Ratner), ma hanno rifiutato.



Era così freddo durante le riprese di alcune scene sulla spiaggia, che il respiro degli attori era ben visibile.



Anche se non si nota molto, nel film ci sono oltre 150 "ritocchi" che hanno richiesto l'ausilio di effetti visivi.



La casa di Max e Lola sulla spiaggia è stata costruita da zero.



La casa sulla spiaggia (esterni) è stata girata a Sycamore Cove State Beach, a nord di Malibu. La struttura è in realtà la sede dei guardaspiaggia.



L'orologio che Max e in seguito Stan indossano è un orologio svizzero Panerai Luminor.



Il film costato 59 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 61.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del pianista argentino Lalo Schifrin celebre per aver composto il tema di Mission: Impossible e aver musicato due film dell'Ispettore Callaghan (Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo e Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan).La casa sulla spiaggia di Max e di Lola fu costruita da zero sulla spiaggia.

La colonna sonora include i brani: "California Dreamin'" di Mamas and Papas; "Mellow Mood" di Bob Marley; "Punkie" di Sean Paul e "Boombastic (Sting/Shaggy Remix)" di Shaggy.



1. I Got It (Spragga Down 1 Db - Final Album Version) - Kevin Lyttle

2. Tempted To Touch - Old #2 - Rupee

3. Punkie - Sean Paul

4. Cobrastyle Featuring Mad Cobra - Teddybears

5. A Who Seh Ne Dun (Wake De Man) - Cutty Ranks

6. Boombastic - Shaggy

7. The Pineapple Song (Turn Around And Let Me See) - Good Size

8. Drive Me Crazy (Featuring Mr. Easy) - Kevin Lyttle

9. Night And Day (Salaam Remi Remix) - Dawn Penn

10. Police And Thieves - Junior Murvin

11. Agora Só Falta Você - Maria Rita

12. You Never Know - Rupee



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]