Stasera in tv: “Alvin Superstar 2” su Rai 2

Cast e personaggi

Zachary Levi: Toby Seville

David Cross: Ian Hawke

Jason Lee: Dave Seville

Wendie Malick : Dr. Rubin

Anjelah Johnson : Julie Ortega

Kathryn Joosten : Zia Jackie Seville

Kevin Schmidt : Ryan Edwards

Chris Warren Jr. : Xander

Bridgit Mendler : Becca Kingston

Doppiatori originali

Justin Long: Alvin Seville

Matthew Gray Gubler: Simon Seville

Jesse McCartney: Theodore Seville

Amy Poehler: Eleanor Miller

Anna Faris: Jeanette Miller

Christina Applegate: Brittany Miller

Doppiatori italiani

Nanni Baldini: Toby Seville

Marco Guadagno: Ian Hawke

Luigi Ferraro: Dave Seville

Davide Perino: Alvin (voce)

Simone Crisari: Simon (voce)

Alessio Puccio: Theodore (voce)

Veronica Cannizzaro: Eleanor (voce)

Selvaggia Quattrini: Jeanette (voce)

Ilaria Latini: Brittany (voce)

Gaia Zoppi: Dott.ssa Rubin

La trama



Dave (Jason Lee) dopo un concerto di beneficenza dei Chipmunks finisce in ospedale e quindi Alvin, Simon e Theodore vengono affidati alla zia Jackie (Kathryn Joosten), purtroppo anche lei ha un incidente e i tre scoiattoli canterini finiscono in custodia al nipote di quest’ultima Toby (Zachary Levi), che si dovrà occupare di loro evitando che combinino disastri irreparabili e che non saltino la scuola. Nel frattempo l’avido e cinico manager musicale Ian Hawke (David Cross) si ritrova per le mani un altro terzetto di scoiattoli dall’ugola d’oro, stavolta si tratta di un gruppo di scoiattoline che si fanno chiamare Chipettes.

A Hawke non par vero di avere una seconda chance di diventare ricco quindi le mette sotto contratto e le iscrive alla stessa scuola dei Chipmunks. L’incontro tra i due gruppi farà sbocciare l’amore, creerà qualche dissidio e sarà anche l’occasione per una gara canora organizzata dalla preside della scuola (Wendie Malick).

Il nostro commento

Dopo un primo capitolo indirizzato prettamente ad un pubblico di bambini con toni da fiaba, in questo sequel si fa un deciso passo in avanti, ci si avvicina al formato più variegato del family-movie, non dimenticando un’indispensabile quota “teenager”, lo script si dinamizza con gag più efficaci e quando entrano in scena le Chipettes non c’è ne davvero per nessuno. Sono proprio le nuove partner dei Chipmunks a dare una marcia in più al film, le loro coreografie, i deliziosi ammiccamenti a Beyoncè e colleghe, e tutta una serie di piccoli accorgimenti ne fanno dei piccoli gioielli di tecnica e appeal, che insieme al terzetto originale, per l’occasione migliorato e graficamente raffinato, riescono a sostenere dei primi piani da superstar hollywoodiane.

Curiosità sul film

Le voci originali dei Chipmunks sono degli attori Justin long (Alvin) e Matthew Gray Gubler (Simon) e del cantante Jesse McCartney (Theodore), mentre quelle delle Chipettes delle attrici Christina Applegate (Brittany), Anna Faris (Jeanette) ed Amy Poehler (Eleanor).

In “Alvin Superstar 2” appaiono in alcuni cameo il gruppo dance hip hop Quest Crew nei panni dei ballerini di Li’l Rosero e nel ruolo di se stessi la cantante filippina Charice Pempengco e la band pop rock newyorkese Honor Society.

“Alvin Superstar 2” è stato eletto miglior film ai Kids’ Choice Awards 2010.

Quando Alvin e le Chipettes sono sulla moto giocattolo, sulla loro strada fa una brevissima apparizione da un tombino la talpa Digger, mascotte della trasmissione sportiva NASCAR on Fox e protagonista di alcuni corti d’animazione.

Il film ha fruito di un sequel, Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può! uscito nel 2011 e diretto da Mike Mitchell.

“Alvin Superstar 2” costato 70 milioni di dollari ne ha incassati 219 in patria e oltre 443 nel mondo.

Curiosità sui Chipmunks

I tre roditori canterini protagonisti del film sono basati su una particolare razza di scoiattoli nota come Tamias.

Ross Bagdasarian inventò il gruppo Alvin and the Chipmunks negli anni cinquanta incidendo un disco come “David Seville and the Chipmunks”. I personaggi ebbero un inaspettato successo che fruttò numerosi dischi e un cartone animato statunitense in onda negli anni ’60 dal titolo Alvin Show.

In origine le voci dei Chipmunks erano registrate su audiocassette da doppiatori che parlavano o cantavano molto lentamente. Poi la cassetta veniva ascoltata a doppia velocità, suonando un’ottava più acuta.

La casa dei Seville ha il numero civico “1958”. Si tratta dell’anno in cui Ross Bagdasarian creò i Chipmunks.

Ross Bagdasarian ha chiamato i Chipmunks con i nomi dei dirigenti e tecnici della Liberty Records, casa discografica che ha pubblicato i dischi originali dei Chipmunks: Alvin ha il nome del presidente della società Alvin Bennett, Simon del fondatore e vice-presidente Simon Waronker e Theodore quello del tecnico del suono Ted Keep.

David Seville è il nome d’arte di Ross Bagdasarian creatore del Chipmunks che preso il nome dalla città spagnola di “Siviglia” dove un tempo aveva fatto il servizio militare.

Nel 1996 i diritti di sfruttamento dei personaggi furono acquistati dalla Universal con l’accordo di realizzare a breve termine nuove produzioni animate, merchandising e un parco a tema. Giunti al 2000 erano stati realizzati solo due lungometraggi per l’home video (Alvin Superstar incontra Frankenstein e Alvin Superstar incontra l’Uomo Lupo), quindi la Bagdasarian Productions fece causa alla Universal per riottenere i diritti sui loro personaggi. La causa fu vinta dalla Bagdasarian nel 2002.

I 3 film live-action usciti sinora e costati in toto 210 milioni di dollari hanno incassato nel mondo complessivamente oltre un miliardo di dollari.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Alvin Superstar 2” sono di David Newman , tra le sue altre partiture per il grande schermo segnaliamo musiche per i film d’animazione Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta, L’era glaciale e Anastasia e le commedie per famiglie Matilda 6 mitica, La carica dei 102, I Flintstones in Viva Rock Vegas e Scooby-Doo 2: Mostri scatenati.

, tra le sue altre partiture per il grande schermo segnaliamo musiche per i film d’animazione Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta, L’era glaciale e Anastasia e le commedie per famiglie Matilda 6 mitica, La carica dei 102, I Flintstones in Viva Rock Vegas e Scooby-Doo 2: Mostri scatenati. La colonna sonora del film include cover di “Hot n Cold” (Katy Perry), “Single Lady” (Beyoncè), “No One” (Alicia Keys) interpretate dalle Chipettes e “Stayin Alive” (Bee Gees), “You Really Got Me” (The Kinks), “I Want to Know What Love Is” (Foreigner) interpretate dai Chipmunks. Mentre insieme Chipmunks e Chipettes eseguono cover di “You Spin Me Round” (Dead or Alive), “We are family” (Sister Sledge), “I Gotta Feeling” (Black Eyed Peas) e “Shake Your Groove Thing” (Peaches & Herb).

1. You Really Got Me – The Chipmunks (feat. Honor Society)

2. Hot N Cold – The Chipettes

3. So What – The Chipettes

4. You Spin Me Round (Like A Record) – The Chipmunks

5. Single Ladies (Put A Ring On It) – The Chipettes

6. Bring It On – The Chipmunks

7. Stayin’ Alive – The Chipmunks

8. Song – The Chipettes (feat. Queensberry)

9. It’s OK – The Chipmunks

10. Shake Your Groove Thing – The Chipmunks

11. Put Your Records on – The Chipettes

12. I Want To Know What Love Is – The Chipmunks

13. We Are Family – The Chipettes & The Chipmunks

14. No One – The Chipettes (feat. Charice)

15. I Gotta Feeling – The Chipettes & The Chipmunks

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]