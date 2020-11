Stasera in tv: “Pari e dispari ” su Rete 4

Cast e personaggi

Terence Hill: Johnny Firpo

Bud Spencer: Charlie Firpo

Jerry Lester: Mike Firpo, papà di Charlie e Johnny

Luciano Catenacci: Paraboulis il greco

Marisa Laurito: suor Susanna

Kim McKay: la donna bionda, complice dei malviventi

Salvatore Borgese: Ninfus

Woody Woodbury: ammiraglio O’Connor

Carlo Reali: ammiraglio

Riccardo Pizzuti: Smilzo

Claudio Ruffini: Picchio

Sergio Smacchi: Mancino

Vincenzo Maggio: Tappo

Doppiatori italiani

Pino Locchi: Johnny Firpo

Glauco Onorato: Charlie Firpo

Stefano Sibaldi: Mike Firpo, papà di Johnny e Charlie

Sergio Fiorentini: Parabulis il greco

Flaminia Jandolo: Suor Susanna

Laura Rizzoli: la donna bionda, complice dei malviventi

Ferruccio Amendola: Ninfus

Alessandro Sperlì: ammiraglio O’Connor

Luciano De Ambrosis: Smilzo

Manlio De Angelis: Picchio

Michele Gammino: Mancino, telecronista

Mario Lombardini: Tappo

Vittorio Stagni: Sabotatore

Gianni Marzocchi: Pedro il barista

Renato Mori: Ramon Serrano

Marcello Prando: Fantino, barista

Sergio Matteucci: Speaker radiofonico

Vinicio Sofia: Largo

Daniele Tedeschi: marinaio

Romano Ghini: ufficiale

Mario Mastria: ufficiale

La trama

In Florida al tenente della marina Johnny Firpo (Terence Hill) viene affidato il compito di individuare, scovare e possibilmente sgominare una banda di allibratori clandestini.

A Johnny però, nonostante un curriculum impeccabile, mancano l’esperienza e le conoscenze per rendersi un giocatore d’azzardo credibile e muoversi in un ambiente infido e sospettoso.

Per riuscire nella sua missione Johnny recluta, senza però svelargli i suoi veri scopi, il fratellastro camionista Charlie (Bud Spencer), che pur avendo giurato di non scommettere mai più in vita sua, tornerà al gioco d’azzardo per aiutare il padre non vedente a trovare i soldi necessari per un trapianto.

Il nostro commento

Pari e dispari è l’ennesima pellicola riuscita per l’immarcescibile coppia Spencer/Hill, la sceneggiatura è ben congegnata e i dialoghi risultano particolarmente brillanti.

L’affiatamento è ai massimi livelli e il regista Sergio Corbucci sa bene come gestire il “dinamico duo”, visto che ormai conosce a menadito la coppia d’attori e sa tirarne fuori il meglio aggiungendovi un po’ di furbizia da veterano della commedia di genere.

Citazioni dal film:

– I parenti sono come gli stivali…più sono stretti e più ti fanno male – (Charlie Firpo/Bud Spencer) – Beh, Come si dice…Impara l’arte e giocatela a carte! – (Johnny Firpo/ Terence Hill)

Curiosità

"Pari e dispari" è il decimo film, in totale sono 16, in cui Bud Spencer ( Carlo Pedersoli ) e Terence Hill ( Mario Girotti ) recitano insieme come "coppia ufficiale".

) e Terence Hill ( ) recitano insieme come “coppia ufficiale”. Sergio Corbucci tornerà a dirigere il duo in Chi trova un amico, trova un tesoro (1981).

Il film è conosciuto negli States e in Inghilterra con i titoli: Odds and evens e Trinity – Gambling for high stakes.

La pellicola è stata premiata nel 1979 con un Golden Screen Award insieme al Superman di Richard Donner e a Incontri ravvicinati del Terzo tipo di Steven Spielberg.

Nel cast ci sono alcuni volti noti: il caratterista Luciano Catenacci (Paraboulis il greco) celebre per ruoli di malavitoso e "cattivo" in western e polizieschi vedi Milano odia: la polizia non può sparare (1974); l'attrice Marisa Laurito (suor Susanna) che quell'anno girerà altri tre film tra cui il giallo La mazzetta diretta sempre da Sergio Corbucci e infine Sal Borgese (lo scagnozzo Ninfus), vecchia conoscenza di Spencer e Hill, lo ritroveremo anche in Chi trova un amico, trova un tesoro (1981).

Le voci di Bud Spencer e Terence Hill sono quelle storiche di Glauco Onorato e Pino Locchi, mentre segnaliamo il veterano Ferruccio Amendola che doppia Sal Borgese (Ninfus)

L'attore Sal Borgese ha raccontato un retroscena sentimentale delle riprese durante le quali lui e la protagonista femminile del film, l'americana Kim McKay (nel ruolo di bambolotta), dopo essersi conosciuti sul set si innamorarono dando vita ad una relazione che durò dodici anni.

Nelle versioni americane dei film di Spencer e Hill in alcune occasioni si rimarcano le origini italiane di Hill. Per esempio in questo film durante la partita di football Marina / Esercito, nel doppiaggio italiano il telecronista dice: "Ecco che il numero 45, come sua abitudine, lancia la palla in tribuna"; nella versione americana invece dice: "…Great game for this boy who was born in Venice, Italy".

La colonna sonora

Le musiche "Pari e dispari" sono di Maurizio & Guido De Angelis alias Oliver Onions che per il film hanno composto "Brotherly love" interpretata da Gulliver.

alias che per il film hanno composto “Brotherly love” interpretata da . Nella colonna sonora sono incluse anche “Switch” di Gulliver (nei titoli di coda e nel night prima che Hill cominci la partita di poker); “Miss Robot” sigla in inglese del telefilm “S.O.S. Spazio 1999” (nella scena in cui Spencer mangia il pesce crudo) e “Man on the Boat” degli Oliver Onions (quando Hill gioca a poker nel night).

Nel locale dove il padre di Charlie e Johnny gioca a biliardo, si può sentire la canzone “Angels and beans”, colonna sonora del film Anche gli angeli mangiano fagioli che nel 1973 vedeva protagonisti Bud Spencer e Giuliano Gemma.

