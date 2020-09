Stasera in tv: "L'era glaciale 2 - Il disgelo" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 19 settembre 2020

Italia Uno stasera propone L'era glaciale 2 - Il disgelo (Ice Age: The Meltdown), sequel d'animazione del 2006 diretto Carlos Saldanha (Rio).

Cast e personaggi

Ray Romano: Manfred "Manny"

John Leguizamo: Sid

Denis Leary: Diego

Queen Latifah: Ellie

Seann William Scott: Crash

Josh Peck: Eddie

Jay Leno: Tony lo Svelto

Chris Wedge: Scrat

Caitlin Rose Anderson: Billy Gliptodonte

Nicole DeFelice: Tapirina

Debi Derryberry: mamma Dyatrima

Jason Fricchione: nonno Molehog

Alex Sullivan: James

Renée Taylor: sig.ra Tapiro

Laura Marano: animali vari

Doppiatori italiani

Leo Gullotta: Manfred "Manny"

Claudio Bisio: Sid

Pino Insegno: Diego

Roberta Lanfranchi: Ellie

Francesco Pezzulli: Crash

Lee Ryan: Eddie

Luigi Ferraro: Tony lo svelto

Mattia Nissolino: Billy Gliptodonte

Edoardo Nevola : Scrat

Cristina Noci: sig.ra Tapiro, mamma Dyatrima

Alex Polidori: James





La trama

Dopo aver assistito all'ennesima prodezza dello scoiattolo Scrat alle prese con la consueta ossessione per la sua ghianda-feticcio, scopriamo che è il momento che i ghiacci si sciolgano nel preistorico e colorato mondo dei tre amici per caso Manny il Mammut, Diego la tigre dai denti a sciabola e Sid il bradipo. Purtroppo per il trio la situazione si presenta alquanto pericolosa perchè la loro casa è al centro di questo inarrestabile evento naturale e i tre rischiano di affogare una volta che la conca ghiacciata in cui si trovano si sarà completamente disciolta. I tre decideranno allora di intraprendere una viaggio per cercare un luogo sicuro.

Durante la traversata al terzetto si uniranno diversi abitanti della conca, tra questi la mammut Ellie, che vive con i due opossum Crash e Eddie. Purtroppo Ellie, di cui Manny si innamorerà perdutamente, ha un piccolo problema, è convinta di essere un opossum e considera i due piccoli compagni di viaggio suoi fratelli.

Il viaggio naturalmente non mancherà di mettere a confronto i tre amici, ma soprattutto non mancherà di pericoli, in questo caso rappresentati da due ferocissimi dinosauri ibernati nel ghiaccio, che una volta liberi cercheranno di trasformare la carovana della speranza in un succulento banchetto. L’unica speranza del gruppo è attraversare il più velocemente possibile la conca e raggiungere una zona più sicura, evitando naturalmente le imboscate dei predatori.





Il nostro commento

L’era glaciale 2 è un divertente ed esilarante viaggio nei caratteri e nelle manie di un gruppetto di animali preistorici che già ci aveva conquistati nel primo capitolo, e che ora con questo sequel non fanno altro che confermare una riuscita ed azzeccata sequela di spassose caratterizzazioni, accompagnate da molti messaggi tipici di queste produzioni per famiglie, vedi amicizia, solidarietà e il detto "l’unione fa la forza", che determinano tutto il lato puramente contenutistico della pellicola.

Tecnicamente ineccepibile, questo film, prodotto dalla 20th Century Fox e diretto dal brasiliano Carlos Saldanha, aiuto-regista ne L’era glaciale e nel disneyano Robots, sfoggia un copione e dei dialoghi degni delle migliori comedy hollywoodiane, un film in puro stile "entertainment", che divertirà grandi e piccini e quindi assolutamente da non perdere.





Curiosità



Tra le iniziative di marketing dedicate al film è stato realizzato uno speciale spot "anti-cellulare" che vede Sid lamentarsi con il pubblico per un telefono che squilla in platea. Lo stesso spot è stato realizzato per i cartoon Koda fratello orso e Robots e il thriller fantascientifico Io, robot.



L'animazione del film ha richiesto otto mesi di lavoro, un tempo relativamente breve rispetto agli standard.



Alcune delle sequenze di Scrat (ad esempio la lotta con i piranha e l'incontro con l'uccellino) erano state originariamente concepite per essere inserite nella sequenza di apertura del film.



I sottili miglioramenti nella simulazione della pelliccia rispetto al primo film hanno richiesto dei cambiamenti necessari nei modelli dei personaggi originali. Sid in particolare con la pelliccia più naturale risulta più "in carne".



I due rettili marini che inseguono il gregge per tutto il film si chiamano Cretaceo e Tornado (in originale Maelstrom): Cretaceo e un Metriorhynchus, un coccodrillo vissuto nel Giurassico, mentre Maelstrom è un Globidens (Mesasauro) anche questo vissuto nel Cretaceo. In origine ci doveva essere un terzo predatore, che è apparso in alcuni primi progetti, si trattava di una creatura più piccola simile ad una salamandra (Axolotl), ma alla fine è stata eliminata.



Nella progettazione di Crash e Eddie, l'animatore Peter de Sève si è ispirato a diversi piccoli mammiferi, tra i quali cani della prateria e suricati.



Gli animali e gli insetti che appaiono nel film: mammut lanoso, megalonyx, smilodonte, scoiattolo grigio, opossum, macrauchenia, armadillo gigante, condor, gliptodonte, bue muschiato, megaloceros, scarabeo stercorario, moeritherium, hesperornis, piranha, diatryma, dodo, istrice, passero, brontotherium, ape, calicoterio, globidens, metriorhynchus, castoro, platybelodon, oritteropo.



Il film è il sequel del campione d'incassi L'era glaciale (2002) e ha fruito di tre sequel L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri (2009), L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva (2012) e L'era glaciale 5: Rotta di collisione (2016).



La pellicola costata 80 milioni di dollari (circa 20 milioni in più del primo capitolo) ne ha incassati nel mondo oltre 655 (circa 272 milioni d'incasso in più del film precedente).



La colonna sonora



Per le musiche di questo sequel John Powell sostituisce David Newman che aveva musicato il primo film.

Tra i brani inclusi e citati nella colonna sonora troviamo: "Food Glorious Food" scritta da Lionel Bart e tratta dal musical Oliver!; "The Way You Look Tonight" di Dorothy Fields e Jerome Kern; "For What It's Worth" di Stephen Stills; "If You're Happy and You Know It" un brano tradizionale; "One" di Harry Nilsson; "I Believe I Can Fly" di Robert Kelly; "Adagio from Spartacus" di Aram Khachaturyan.



Il brano dei titoli di coda "Real Love" è cantato da Lee Ryan che ha anche doppiato l'opossum Eddie nella versione italiana.



1. The Waterpark

2. The Vulture of Doom

3. Migration

4. Call of the Mammoth

5. Sad Manny And The Possums

6. Manny and Ellie Meet

7. Traveling with Possums

8. 12 Ton Mammoth & a 10 Ton Possum

9. Attack from below the Ice

10. Extreme Possum

11. Who will join me on the dung heap?

12. Log Moving

13. Ellie Remembers

14. Foggy Balance

15. Goodnight Sweet Possums

16. Kidnapped

17. Sid's Sing-a-long

18. Food Glorious Food

19. The Boat And The Geysers

20. The Dam Breaks

21. Ellie gets Trapped

22. Manny To The Rescue

23. Rescues all round

24. Scrat to The Rescue

25. The water recedes

26. Mammoths

27. With The Herd

28. Into The Sunset

29. The Pearly Gates - Adagios from Spartacus

30. CPR

31. Mini-sloths Sing-a-long

32. The Meltdown

