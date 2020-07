Stasera in tv: "La mummia - La tomba dell'imperatore dragone" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 20 luglio 2020

Italia Uno stasera propone "La Mummia - La tomba dell'imperatore dragone", sequel del 2008 diretto da Rob Cohen (Fast and Furious) e interpretato Brendan Fraser, Maria Bello, John Hannah, Jet Li e Michelle Yeoh.

Cast e personaggi

Brendan Fraser: Richard "Rick" O'Connell

John Hannah: Jonathan Carnahan

Jet Li: Imperatore Qin Shi Huang

Maria Bello: Evelyn Carnahan-O'Connell

Luke Ford: Alex O'Connell

Isabella Leong: Lin

Anthony Wong Chau-sang: Generale Yang

Wu Jing: Yin

Russell Wong: Ming Guo

Michelle Yeoh: Zijuan

Liam Cunningham: Maguire

David Calder: Roger Wilson

Tian Liang: Li Zhou

Doppiatori italiani

Fabrizio Pucci: Rick O'Connell

Stefano Benassi: Jonathan Carnahan

Francesca Fiorentini: Evelyn Carnahan-O'Connell

Davide Perino: Alex O'Connell

Myriam Catania: Lin

Ambrogio Colombo: Generale Yang

Laura Romano: Zijuan

Pasquale Anselmo: Maguire





La trama

In un incipit ambientato nell'antica Cina scopriamo come L'imperatore Hang (Jet Li) , un signore della guerra brutale e tirannico servito da un esercito di diecimila guerrieri, ricorre alla magia dei signori dell'occulto per ampliare i suoi domini.

All'ambizioso e spietato Han saranno concessi i poteri elementali, ma il tiranno brama l'immortalità ad ogni costo e per questo invia suoi due fedelissimi a cercare la maga Yuan che pare conosca il segreto della vita eterna. Purtoppo per lui la sua crudeltà sarà anche la sua rovina, la maga cercherà di fermarlo e lancerà una maledizione su Han che sarà tramutato in una statua di terracotta insieme al suo esercito.

Duemila anni dopo, siamo nel 1946, Rick ed Evelyn O'Connell (Brendan Fraser e Maria Bello) si sono ritirati nell'Oxfordshire e hanno abbandonato i loro avventurosi viaggi che Evelyn ha raccontato in due romanzi di grande successo. La mancanza di adrenalina e di un soggetto per il terzo libro di Evelyn però si farà presto sentire e i coniugi O'Connell accetteranno un'ultima missione, scortare un prezioso manufatto sino a Shangai per restituirlo alle autorità cinesi.

Nel frattempo Alex, il figlio della coppia di ex avventurieri divenuto archeologo riporta alla luce la tomba dove giace l'imperatore Han pronto a risorgere con il suo esercito di terracotta.





Il nostro commento

Dopo un notevole primo capitolo, la serie dedicata al classico La mummia riletto in versione avventurosa e formato popcorn-movie è andata inesorabilmente perdendo pezzi, prediligendo effetti speciali e rutilanti sequenze d'azione al cuore avventuroso e ironico trasmesso dal primo film che ad oggi continua ad essere il migliore della serie.

Intrigante la scelta di stampo "orientale" della nuova ambientazione, come di gran prestigio il parterre di attori chiamati ad interpretarne le suggestioni, vedi Jet Li ancora nei panni di cattivo dopo il killer delle triadi di Arma Letale 4 e la fascinosa Michelle Yeoh star de La tigre e il dragone.

Il regista Rob Cohen particolarmente avvezzo al'action, suoi "xXx" e "Fast and Furious", trova la giusta dimensione miscelando mirabolanti effetti visivi con suggestioni alla Indiana Jones che poi sono il sale della saga, ma il film sembra mancare, come peraltro si percepiva con il secondo capitolo, di quel "quid" che ha fatto dell'originale un piccolo classico, senza contare che proprio non siamo riusciti a metabolizzare il cambio forzoso e poco azzeccato della protagonista femminile, naturalmente ci riferiamo al personaggio in sè e non all'indiscussa bravura dell'attrice Maria Bello.





Curiosità



La pellicola è il terzo capitolo della serie iniziata nel 1999 con "La mummia" e proseguita nel 2001 con "La mummia - Il ritorno".



La tomba dell'Imperatore Dragone, con i suoi guerrieri di terracotta, si ispira alla reale tomba del primo imperatore della dinastia Qin che si trova a Xi'an, in Cina.



Brendan Fraser e John Hannah sono gli unici attori ad apparire in tutti e tre i film della serie.



Brendan Fraser, che interpreta Rick, è nato nel 1968. Maria Bello che interpreta Evelyn, è nata nel 1967. Luke Ford, che interpreta il figlio Alex, è nato nel 1981, il che lo rende 13 anni più giovane di Fraser e 14 anni più giovane della Bello.



Il piccolo dispositivo che attiva una trappola, facendo cadere una biglia di bronzo dalla bocca di un drago alla bocca di una rana, si ispira ad un antico strumento in grado di prevedere la direzione di un terremoto in arrivo. E' considerato il primo sismografo.



Le trappole con balestre nella scena della tomba si basano su vere trappole. Secondo gli archeologi cinesi, lo scavo dell'Esercito di Terracotta ha richiesto in parte così tanto tempo perché il sito era pieno di trappole simili.



Questo film segna il debutto a Hollywood per l'artista marziale cinese Wu Jing (Jacky Wu), che ha un cameo all'inizio del film come uno degli assassini che hanno un combattimento breve, ma furioso con l'esperto di "Wu Shu" Jet Li.

L'aereo utilizzato per volare a Shangri-La, è basato sul Bristol Beaufighter, modello ampiamente utilizzato da Gran Bretagna e Australia nella seconda guerra mondiale



L'elemento grafico di Jonathan Carnehan come proprietario di un casinò era stato in origine progettato per La mummia - Il ritorno, ma venne tagliato a causa di vincoli di budget e riutilizzato per questo film.



Gli effetti visivi sono stati creati dalla Rhythm and Hues Studios che ha progettato yeti e draghi, mentre la Digital Domain ha gestito le scene di battaglia con i guerrieri di terracotta di Jet Li. Il software di intelligenza artificiale noto come Massive, lo stesso utilizzato per la trilogia il Signore degli Anelli, è stato utilizzato per creare le scene di battaglia con i non morti.



Il nome del night club nella scena finale è "Imhotep", che è il nome della mummia protagonista dei primi due film della serie.



Durante la lettura pubblica del libro all'inizio del film all'attrice Maria Bello si chiede se la sua serie di libri era in realtà basata su di lei e lei risponde che: "onestamente vi posso dire che è una persona totalmente diversa". Si tratta naturalmente di una battuta che allude al fatto che Rachel Weisz, che ha interpretato Eve nei primi due film è stata sostituita in questo terzo film. A questo proposito sembra che la causa del suo rifiuto oltre ad una recente maternità, fosse legata anche a problemi con la sceneggiatura che pare non l'avesse convinta molto.



Tra le voci dell'edizione italiana vi segnaliamo quella di Fabrizio Pucci voce ufficiale di Brendan Fraser nonchè doppiatore di Hugh Grant e Hugh Jackman e dell'attrice Myriam Catania, nel film voce di Isabella Leong (Lin) e doppiatrice di Keira Knightley e Amanda Seyfried.



Il film costato 145 milioni di dollari è il più costoso della trilogia (65 milioni in più del primo film e 47 in più del secondo), ma è anche quello che ha incassato meno totalizzando nel mondo 401 milioni (13 milioni in meno del primo film e 32 in meno del secondo film).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Randy Edelman (The Mask, Dragonheart, Pallottole cinesi), che torna a collaborare con il regista Rob Cohen dopo aver musicato il biopic "Dragon - La storia di Bruce Lee" e l'action "xXx".

Le musiche sono state eseguite dalla London Symphony Orchestra.



La partitura presenta sonorità realizzate con numerosi strumenti cinesi e medio-orientali con l'aggiunta di alcuni brani tradizionali del folklore britannico.



Il compositore John Debney (che in precedenza aveva composto la musica per lo spin-off Il re scorpione) ha composto pezzi addizionali per le sequenze d'azione più imponenti.



TRACK LISTNGS:

1. A Call To Adventure (Theme From Mummy 3) [3:02]

2. Silently Yearning for Centuries [2:23]

3. Open Wound [2:05]

4. The Reign of Terror [2:48]

5. A Family Presses Close [2:36]

6. Formation of the Terra Cotta Army [3:07]

7. Reading of the Scrolls [3:54]

8. Crash and Burn [2:24]

9. Alex and Lin [1:13]

10. A New Assignment [2:53]

11. Yang Follows the O'Connells [2:53]

12. Shanghai Chase [4:50]

13. Mother and Daughter Reunion [2:01]

14. Ancient China [2:22]

15. Rick's Long Rod [0:42]

16. Entering the Tomb [5:52]

17. Visit from a 3-Headed Friend [1:36]

18. Memories, Retirement and Dinner [2:30]

19. New Year's Betrayal [2:23]

20. The Emperor Versus Zi Yuan [1:44]

21. Love in the Himalayas [2:10]

22. 2nd Century B.C. [1:09]

23. The Museum Becomes Alive! [1:41]

24. Rick and Evy in Battle [2:40]

25. A Warm Rooftop [1:21]

26. Heartbreak [2:36]

27. Return of the Dragon [2:47]

28. Shielding a Son [2:30]

29. Finale [3:25]

30. My Sweet Eternal Love - Helen Feng [2:53]

