Stasera in tv: "Ricatto d'amore" su Rai 1

Di Pietro Ferraro domenica 30 giugno 2019

Rai 1 stasera propone "Ricatto d'amore" (The Proposal), commedia romantica del 2009 diretta da Anne Fletcher (27 volte in bianco) e interpretata da Sandra Bullock e Ryan Reynolds.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Sandra Bullock: Margaret Tate

Ryan Reynolds: Andrew Paxton

Mary Steenburgen: Grace Paxton

Craig T. Nelson: Joe Paxton

Betty White: Nonna Annie

Denis O'Hare: Mr. Gilbertson

Malin Åkerman: Gertrude

Oscar Nuñez: Ramone

Aasif Mandvi: Bob Thurber

Michael Nouri: Presidente Bergen

Michael Mosley: Chuck





La trama

Margaret Tate (Bullock) è la dispotica datrice di lavoro di Andrew Paxton (Reynolds) assistente vessato e senza alcuna vita sociale. Un bel giorno però il destino spariglierà le carte invertendo i ruoli e permettendo a Andrew di rifarsi delle angherie subite. il riscatto arriverà con la notizia che il visto di Margaret, che è cittadina canadese, sta per scadere e che lei sarà presto rimpatriata.

Onde evitare che ciò avvenga Margaret fingerà di essere in procinto di convolare a nozze proprio con Andrew, a cui non sembrerà vero di avere la donna in pugno. Così la "coppia" per conoscersi meglio e superare indenne l'iter burocratico a cui verrà sottoposta partirà per l'Alaska, cogliendo l'occasione di una riunione di famiglia e del compleanno della nonna paterna di Andrew per far conoscere a Margaret la famiglia del futuro "marito",

Questo periodo vissuto da "fidanzati" sarà l'occasione per i due di conoscersi meglio e scoprire di avere molto più in comune di quel che immaginavano.





Il nostro commento

La regista Anne Fletcher, qui al suo terzo lungometraggio, torna al "romance" dopo il godibile 27 volte in bianco e anche stavolta centra il bersaglio.

In Ricatto d’amore un fascinoso Ryan Reynolds duetta a fil di battuta con una divertente e divertita Sandra Bullock che sfoggia una forma fisica smagliante.

La Fletcher è ligia al genere di riferimento pescando a piene mani nel repertorio "in rosa" sfruttandone con dovizia tutti i cliché, e grazie ad una regia dinamica, un copione discreto, un'ambientazione insolita e una coppia ben affiatata, il film regala momenti azzeccati scorrendo senza intoppi verso il canonico e proverbiale "happy end".





Curiosità



Per la sua performance in questo film la Bullock è stata candidata ai Golden Globes come Miglior attrice comedy vincendo nella stessa categoria i Teen Choice Awards.



Nel film Sandra Bullock è una canadese che vuole sposare il suo assistente americano (Ryan Reynolds), al fine di restare negli Stati Uniti ed evitare il ritorno in Canada. Nella vita reale è invece Reynolds ad essere canadese e la Bullock americana.



Il film seppur ambientato in Alaska non ha fruito di nessuna location del posto. Il film è stato interamente girato a Boston (Massachussettes) e dintorni con location allestite ad hoc per simulare luoghi caratteristici della città di Sitka. Le montagne innevate che si scorgono nelle inquadrature sono state aggiunte digitalmente.



Julia Roberts è stata la prima scelta per il ruolo di Margaret, ma secondo la fonte l'attrice ha rifiutato di subire una riduzione del suo compenso quindi gli è subentrata Sandra Bullock.



L'attrice Betty White (Nonna Annie) ha quasi rifiutato il suo ruolo nel film, perché le riprese l'avrebbero costretta a passare dieci settimane lontana dal suo cane, un golden retriever.



C'è stato un lieve ritardo nelle riprese dovuto ad un incidente stradale che ha visto coinvolti Sandra Bullock e suo marito.



Il cucciolo esquimese di nome Kevin è interpretato da quattro diversi cani: Flurry, Sitka, Nanu e Winter.



Nel film doveva apparire il wrestler Barry Ace, ma non venne mai convocato per le riprese.



Il film costato 40 milioni di dollari è stato un successo incassando worldwide oltre 317 milioni, di questi 163 incassati in patria.



Nel 2012 è stato prodotto un remake indiano (non ufficiale) del film dal titolo My Boss, ambientato a Mumbai e Kerala e con qualche accorta variazione nella trama. Protagonisti del film gli attori Dileep e Mamta Mohandas.



Per quanto riguarda la scena di nudo che vede coinvolti i due protagonisti: 1) Sandra Bullock a proposito della scena ha dichiarato in un'intervista che "quando tutti gli altri si comportano come se fosse solo un giorno normale, questo davvero ti aiuta a rilassarti". 2) Anche se è riportato che sul set ci sono stati degli "accorgimenti" affinché le parti intime fossero celate, la Bullock ha dichiarato che "si poteva letteralmente vedere tutto". 3) Ryan Reynolds a proposito di questa scena in un'intervista ha dichiarato: "Girare una scena che include l'essere completamente nudo e che richiede un paio di giorni può essere un po' imbarazzante. Per fortuna che sei lì per così tanto tempo e lo si sta facendo da così tanto tempo che l'imbarazzo tende a sparire abbastanza rapidamente e si cominciano ad avere conversazioni banali, normali, con la differenza che non porti i pantaloni".



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora







Le musiche del film sono state affidate ad Aaron Zigman che torna a collaborare con la regista Anne Fletcher dopo aver musicato per lei l'esordio Step Up (sue anche le musiche del sequel Step Up 2 - La strada per il successo).

Tra le altre composizioni di Zigman ricordiamo musiche per Le pagine della nostra vita, Un ponte per Terabithia, Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie, La dura verità e The Last Song.



1. The Gabe Dixon Band – Find My Way

2. Michael Buble – I’ve Got You Under My Skin

3. Alex Wilson and Paul Booth – Coolin’

4. Luiz Bonfa – So Danco Samba

5. Frankie Goes to Hollywood – Relax

6. MC Hammer – U Cant Touch This

7. Living Colour – Cult Of Personality

8. James Brown and Robin Ginyard – It Takes Two

9. Beautiful Creatures – Freedom

10. Ed Littlefield – Woosh Xhant Wuda.aat

11. Lil Jon – Get Low

12. Johnny Lidell – Love Me Tenderly

13. Johann Pachelbel – Canon in D Major

14. Rob Base and DJ EZ Rock – It Takes Two

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]