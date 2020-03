Stasera in tv: "Harry Potter e la pietra filosofale" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 16 marzo 2020

Italia 1 stasera propone "Harry Potter e la pietra filosofale", film fantasy diretto da Chris Columbus (Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini) e interpretato da Daniel Radcliffe, Emma Watson, Alan Rickman e Richard Harris.

Cast personaggi

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Richard Harris: Albus Silente

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Ian Hart: Quirinus Raptor/Lord Voldemort

Alan Rickman: Severus Piton

Tom Felton: Draco Malfoy

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Fiona Shaw: Petunia Dursley

Harry Melling: Dudley Dursley

James Phelps: Fred Weasley

Oliver Phelps: George Weasley

Chris Rankin: Percy Weasley

David Bradley: Argus Gazza

Matthew Lewis: Neville Paciock

Devon Murray: Seamus Finnigan

John Hurt: Olivander

Sean Biggerstaff: Oliver Baston

Jamie Waylett: Vincent Tiger

Joshua Herdman: Gregory Goyle

Warwick Davis: Filius Vitious e Goblin cassiere bancario

Zoë Wanamaker: Madama Bumb

Julie Walters: Molly Weasley

John Cleese: Nick-Quasi-Senza-Testa

Terence Bayler: Barone Sanguinario

Simon Fisher Becker: Frate grasso

Nina Young: Dama Grigia

Adrian Rawlins: James Potter

Geraldine Somerville: Lily Evans

Saunders Triplets: Harry Potter neonato

Bonnie Wright: Ginny Weasley

Derek Deadman: Tom

Jamie Yeates: Marcus Flitt

Verne Troyer: Unci-Unci

Jean Southern: La strega del carrello

Harry Taylor: La guardia alla stazione

Elizabeth Spriggs: Signora Grassa

Tamara Taylor: Aurora Sinistra

Hazel Showham: Septima Vector

Doppiatori originali

Richard Bremmer: Lord Voldemort

Ray Fearon: Fiorenzo

Leslie Phillips: Cappello parlante

Doppiatori italiani

Alessio Puccio: Harry Potter

Giulio Renzi Ricci: Ron Weasley

Letizia Ciampa: Hermione Granger

Francesco Pannofino: Rubeus Hagrid

Gianni Musy: Albus Silente

Paola Mannoni: Minerva McGranitt

Marco Mete: Quirinus Raptor

Francesco Vairano: Severus Piton

Flavio Aquilone: Draco Malfoy

Paolo Lombardi: Vernon Dursley

Melina Martello: Petunia Dursley

Fabrizio De Flaviis: Dudley Dursley

Lorenzo De Angelis: Fred e George Weasley

Emiliano Coltorti: Percy Weasley

Gabriele Patriarca: Neville Paciock

Alessio Ward: Seamus Finnigan

Giorgio Lopez: Olivander

Stefano Crescentini: Oliver Baston

Anna Rita Pasanisi: Molly Weasley

Vittorio Stagni: Filius Vitious

Sandro Pellegrini: Goblin cassiere bancario

Paola Giannetti: Madama Bumb

Dario Penne: Nick-Quasi-Senza-Testa

Erica Necci: Ginny Weasley

Enzo Garinei: Tom

Simone Crisari: Marcus Flitt

Ugo Maria Morosi: Lord Voldemort

Roberto Pedicini: Fiorenzo

La trama

Harry Potter, orfano dei genitori James Potter e Lily Evans, viene affidato agli zii Vernon e Petunia Dursley che vivono con il figlio Dudley. Il povero Harry cresce in un clima ostile e viene trattato in malo modo dai suoi parenti, ma ben presto verrà a conoscenza delle sue vere origini scoprendo di possedere poteri magici.

Il nostro commento

Portare sullo schermo una serie di best seller come la saga di Harry Potter della scrittrice inglese J.K. Rowling, non era impresa facile e il primo film ancor di più, perchè doveva ben introdurre e trasporre su grande schermo a lettori e spettatori neofiti l'immaginario e un intero mondo creato attorno all'amatissimo maghetto interpretato dall'allora dodicenne Danielle Radcliffe, attore in erba alla sua seconda prova su grande schermo dopo un ruolo ne Il sarto di panama.

Il regista Chris Columbus però se la cava egregiamente grazie ad una particolare sintonia con il mondo dei bambini e con un immaginario cinematografico a misura di famiglia, tanto che i suoi due capitoli della saga (l'altro è "La camera dei segreti"), resteranno i migliori dell'intera serie che conta sette capitoli per un totale di otto pellicole (l'ultimo film è stato diviso in due parti). Inoltre i fan sono ampiamente tutelati dalla fedele sceneggiatura curata proprio dall’autrice dei romanzi che ci regala un incipit pieno di magia e suggestioni infantili, non dimenticando un delizioso tocco dark che andrà rafforzandosi di capitolo in capitolo.

Il film è stato candidato a 3 Premi Oscar (migliori costumi, scenografie e colonna sonora).



Il poltergeist Pix (Peeves) interpretato da Rik Mayall non,appare ne film, ne tantomeno in scene tagliate o su eventuali edizioni speciali home-video. Mayall affermò di non sapere di essere stato tagliato dal montaggio finale fino a che non ha visto il film. In definitiva il personaggio di Pix non è mai stato utilizzato in uno qualsiasi dei film di Harry Potter, ma appare nella serie di videogames legati alla saga.



C'è stato un enorme clamore dei media a Gloucester, Inghilterra, quando si è deciso di utilizzare la cattedrale locale per alcune delle scene di Hogwarts. I manifestanti hanno scritto lettere di protesta ai giornali locali, sostenendo che era una bestemmia e promettendo di bloccare l'accesso alla location alla troupe. Alla fine un solo manifestante si è presentato.



Il film è conosciuto come "Harry Potter e la pietra filosofale" in tutto il mondo tranne che negli Stati Uniti (Harry Potter and the Sorcerer's Stone) e così ogni scena in cui è stata menzionata la Pietra Filosofale è stata girata due volte (una volta con gli attori che dicono "filosofale" e una volta con gli attori che dicono "dello stregone") o ridoppiate. La ragione di ciò è stato quello di mantenere il film in linea con la serie di libri: l'editore americano "Scholastic" aveva infatti cambiato il titolo (e testo corrispondente) con "Pietra dello stregone". La modifica del titolo è stata effettuata con il consenso dell'autrice JK Rowling che si è sempre detta rammaricata per aver dato il permesso, ribadendo che al tempo come autore alle prime armi non era in una posizione abbastanza forte per impedirlo.



Richard Harris ha accettato di prendere la parte di Albus Silente dopo che la sua nipotina di undici anni ha minacciato di non parlare mai più con lui. A Patrick McGoohan è stato inizialmente offerto il ruolo, ma si era rifiutato per motivi di salute, purtroppo anche Harris aveva problemi di salute a causa di un linfoma che ne ha causato la morte prima dell'uscita del secondo capitolo Harry Potter e la camera dei segreti.



La scrittrice J.K. Rowling ha preteso che il cast principale fosse composto da attori inglesi, è stata esaudita con due eccezioni Richard Harris che era irlandese e Zoë Wanamaker che anche se nota come attrice britannica è invece nata negli Stati Uniti, come peraltro Emma Watson nata in Francia, Verne Troyer (Unci-Unci) nato in Michigan (Stati Uniti) e Eleanor Columbus (Susan Bones), figlia del regista Chris Columbus e anche lei americana.



Il compleanno di Harry Potter è indicato nei libri al 31 luglio 1980, come l'autrice JK Rowling che è nata il 31 luglio 1965 e l'attore Richard Griffiths (zio Vernon) nato il 31 luglio 1947. In un'occasione fu riportato che l'attore Daniel Radcliffe (Harry Potter) era nato il 31 luglio 1989, ma si trattava solo di una trovata pubblicitaria. In realtà Radcliffe è nato il 23 luglio 1989.



Daniel Radcliffe ha saputo di aver ottenuto il ruolo di Harry Potter mentre era nella vasca da bagno.



La Warner Bros. originariamente aveva pensato di realizzare l'intera serie di "Harry Potter" come una serie di film d'animazione in CG o anche di riunire due o più romanzi in un unico film. Questa ultima ipotesi nasceva dal fatto che lo studio era preoccupato del fatto che i ragazzini protagonisti sarebbero cresciuti velocemente se la produzione si prolungava per anni o se in uno qualsiasi dei film ci fossero stati ritardi o problemi con gli attori principali, che avrebbero potuto rendere necessario un re-casting. La Rowling ha posto il veto sia sulle idee di unificare i libri che sui film d'animazione, quindi lo studio ha deciso invece di produrre tutti e sette (in seguito otto) film back-to back in modo da mantenere tempi ristretti e attori nei limiti di età.



Lo Specchio delle Brame (Mirror of Erised, cioè "of Desire" scritto al contrario) è uno specchio magico che Harry scopre in uno dei corridoi laterali di Hogwarts. In cima si trova un'iscrizione: Erouc li amotlov li ottelfirnon - Non rifletto il volto ma il cuore.(scritto al contrario). Secondo il preside della Scuola di Magia, Albus Silente, lo Specchio: "ci mostra né più né meno quello che desideriamo più profondamente e più irrestibilmente in cuor nostro".



Nicolas Flamel, indicato come il creatore della Pietra Filosofale è menzionato in diverse trame vedi Batman, Indiana Jones e ne Il codice Da Vinci di Robert Langdon. Si teorizza che l'uomo fosse un vero e proprio alchimista (nato in Francia intorno al 1330). La leggenda che egli abbia creato la Pietra Filosofale nasce dalle misteriose circostanze della sua morte avvenuta nel 1418, in seguito alla quale si diffuse la voce che abbia vissuto per centinaia di anni.



Il motto di Hogwarts:"Draco dormiens Nunquam titillandus" significa "mai solleticare il drago che dorme".



Rosie O'Donnell e Robin Williams sono stati due dei personaggi che avevano chiesto un ruolo nel film senza compenso. Tuttavia entrambi non hanno girato alcuna scena per il film.



Tim Roth è stato uno dei concorrente principali per il ruolo del Professor Severus Piton. Roth ha però abbandonato per interpretare il generale Thade nel remake di Tim Burton Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie.



Nella sceneggiatura (scritta da Steve Kloves) i flashback sull'uccisione dei genitori di Harry per mano di Voldemort sono stati scritti personalmente dalla Rowling. I produttori sapevano che lei era l'unica che sapeva esattamente cio che era successo.



La locomotiva "Hogwarts Express" ritratta nel film è una 4-6-0 "Hall" class steam engine number 5972 del 1937, in origine apparteneva alla Great Western Railway sotto il nome di "Olton Hall".



Alan Rickman (Severus Piton) è stato scelto dalla Rowling ed ha ricevuto dalla scrittrice informazioni speciali per il suo personaggio. La Rowling ha anche fornito all'attore dettagli cruciali sul passato di Piton che non sarebbero stati rivelati fino al romanzo finale.



Nel palmares, alla destra del trofeo di Quidditch, si può vedere il trofeo "Service to the School" con il nome "Tom Riddle M." inciso su di esso, il trofeo e il nome saranno ribaditi da Ron in una delle sequenze cancellate del sequel Harry Potter e la camera dei segreti.



David Thewlis, che in seguito ha interpretato il professor Lupin in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, è stato considerato per il ruolo del professor Raptor.



Nel film, la cicatrice sulla fronte di Harry è fuori centro. Ciò è stato fatto su richiesta della Rowling. Grazie alla grafica sulle copertine dei suoi libri, molte persone hanno invece notato che la sua cicatrice dovrebbe essere al centro della fronte. I libri, però, non specificano esattamente la posizione della stessa.



In lizza per la regia ci sono stati anche Alan Parker (Saranno famosi, Fuga di mezzanotte), Steven Spielberg, Jonathan Demme, Brad Silberling e Terry Gilliam, ma lo studio gli ha preferito Chris Columbus perché aveva già esperienza nel dirigere attori bambini. Columbus ha accettato anche per l'insistenza di sua figlia fan della Rowling e dopo aver letto la sua copia del libro.



Lo sceneggiatore Michael Goldenberg ha scritto una prima bozza della sceneggiatura, ma è stata infine respinta dal produttore David Heyman a favore di uno script di Steve Kloves. In seguito Heyman colpito dal suo lavoro ha richiamato Goldenberg per scrivere sceneggiatura di Harry Potter e L'Ordine della Fenice, quando Kloves diede forfait per occuparsi di un altro progetto.



Inizialmente il ruolo di Harry era stato assegnato a Liam Aiken, ma il giorno successivo l'offerta è stata revocata quando si è scoperto che l'attore non era inglese (Aiken aveva già lavorato con il regista Chris Columbus).



Al fine di dare al Castello di Hogwarts un tocco di autenticità, la maggior parte delle riprese sono stato effettuate in diverse città in giro per l'Inghilterra, tra cui la Christ Church di Oxford, le cattedrali di Durham e Gloucester e il castello di Alnwick. In realtà gli unici set che sono stati costruiti da zero per Hogwarts erano la Sala Grande, la Grande Scalinata, e la sala comune di Grifondoro. Nei film successivi, ulteriori set sono stati costruiti per le varie aule e altri luoghi in giro per Hogwarts.



Tom Felton (Draco Malfoy) non ha letto nessuno dei libri di Harry Potter così durante il provino, quando il regista ha chiesto ad ogni candidato per il ruolo quale fosse la loro parte preferita di Malfoy nel libro, Felton ha risposto la parte a Gringrott, che è quello che aveva risposto il concorrente precedente. Il regista ha apprezzato e trovato molto divertente ila velocità con cui l'attore si è adattato e infine gli ha assegnato il ruolo.



Ad un certo punto nel libro Harry ricorda che durante il suo viaggio a Londra ha sentito Hagrid confessare il suo amore per i draghi e il suo desiderio di possederne uno. La scena che descrive Harry è stato filmata, ma infine eliminata dal film.



La scrittrice J.K. Rowling ha rivelato sul suo sito che era stata considerata per il ruolo di Lily Potter durante la scena dello Specchio delle Brame, ma che lei rifiutò il ruolo, che infine venne assegnato a Geraldine Somerville.



La colonna sonora



Le musiche del film candidate all'Oscar sono del compositore John Williams (5 volte premio Oscar per Il violinista sul tetto, Star Wars, Lo squalo, E.T. - L'extraterrestre e Schindler's List).

John Williams ha composto un pezzo appositamente per il trailer del film e si trova nella colonna sonora ufficiale con il titolo "The Prologue".



Durante una scena in cui Harry, Ron ed Hermione si stanno avvicinando ad Hagrid, lui sta suonando uno strumento a fiato. La musica che si ascolta è la traccia numero 19 della colonna sonora (Hedwig's Theme).



1. Prologue - 2:12

2. Harry's Wondrous World - 5:21

3. The Arrival of Baby Harry - 4:25

4. Visit to the Zoo and Letters from Hogwarts - 3:23

5. Diagon Alley and the Gringotts Vault - 4:06

6. Platform Nine-and-Three-Quarters and the Journey to Hogwarts - 3:14

7. Entry into the Great Hall and the Banquet - 3:42

8. Mr. Longbottom Flies - 3:35

9. Hogwarts Forever! and the Moving Stairs - 3:47

10. The Norwegian Ridgeback and a Change of Season - 2:47

11. The Quidditch Match - 8:29

12. Christmas at Hogwarts - 2:56

13. The Invisibility Cloak and the Library Scene - 3:16

14. Fluffy's Harp - 2:39

15. In the Devil's Snare and the Flying Keys - 2:21

16. The Chess Game - 3:49

17. The Face of Voldemort - 6:10

18. Leaving Hogwarts - 2:14

19. Hedwig's Theme - 5:11

