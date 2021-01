Stasera in tv: “Io sto con gli ippopotami” su Rete 4

Cast e personaggi

Terence Hill: Slim

Bud Spencer: Tom

Joe Bugner: Jack Ormond

May Dlamini: Mama Leone

Dawn Jürgens: Stella

Ben Masinga: Jason

Malcolm Kirk: Scagnozzo calvo di Ormond

Doppiatori italiani

Pino Locchi: Slim

Glauco Onorato: Tom

Sergio Rossi: Jack Ormond

Franca Dominici: Mama Leone

Pinella Dragani: Stella

Aldo Barberito: Jason

La trama

Tom (Bud Spencer) e Slim (Terence Hill) sono due cugini amanti degli animali che si ritrovano a condividere un’attività turistica in Sudafrica organizzando safari, in cui per preservare la sicurezza della fauna agli ignari turisti / cacciatori vengono consegnati fucili caricati a salve. Ben presto i due entreranno in aperto conflitto con Mr. Ormond, losco intrallazzatore del posto e noto trafficante di animali, che prima cercherà di corromperli e in seguito non riuscendovi proverà ad incastrarli con il supporto delle autorità locali…

Il nostro commento

“Io sto con gli ippootami” è una commedia per tutte le età con il simpatico duo in in forma smagliante. Come nel precedente Più forte ragazzi! anche stavolta si punta sul filone avventuroso e su paesaggi esotici, in questo caso location africane. L’alchimia che ha reso famosa la coppia in tutto il mondo qui è intonsa e al suo apice con gag azzeccate, spassose scazzottate e un bel messaggio animalista che non guasta mai.

Curiosità

Tra gli sceneggiatori di “Io sto con gli ippopotami” figura il nome di Barbara Alberti nota scrittrice e opinionista televisiva, tra i suoi lavori più famosi ricordiamo Il portiere di notte, Monella e Melissa P., per l’accoppiata Spencer/Hill ha collaborato anche alla sceneggiatura di Più forte, ragazzi!.

Il regista ed ex stuntman Italo Zingarelli in veste di produttore scommise a suo tempo sulla coppia nello spaghetti-western Lo chiamavano Trinità e ne fu ampiamente ripagato, dopo quell’inaspettato successo decise di produrre anche il sequel Continuavano a chiamarlo Trinità e il successivo Più forte, ragazzi!.

“Io sto con gli ippopotami” è stato girato in Sudafrica con location nella città di Johannesburg e presso Pretoria.

Il cast oltre a Spencere e Hill include l’ex pugile Joe Bugner già visto in Lo chiamavano bulldozer e Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre e il wrestler inglese Malcolm Kirk alias “King Kong Kirk” scomparso nel 1987.

Durante una delle molte scene con scazzottate Bud Spencer, che è miope, ha colpito accidentalmente con un pugno Joe Bugner. Spencer ha calcolato male la distanza di un gancio destro che doveva sferrare e il pugno ha preso in pieno la mascella di Bugner che è crollato a terra.

Gli ingredienti della bevanda che Terence Hill prepara a tavola e poi ingurgita veramente includono caviale nero, burro, sale, pepe e champagne.

Le due automobili d’epoca che appaiono nel film sono delle Rolls-Royce Phantom II del 1934.

Sembra che il film sia stato concepito come parodia dei film Africa Express e Safari Express entrambe pellicole con protagonista Giuliano Gemma.

La colonna sonora

Le musiche di “Io sto con gli ippopotami” sono di Walter Rizzati , autore anche delle colonne sonore dell’horror Quella villa accanto al cimitero, della commedia Pierino la peste alla riscossa e dell’action fantascientifico 1990: I guerrieri del Bronx.

, autore anche delle colonne sonore dell’horror Quella villa accanto al cimitero, della commedia Pierino la peste alla riscossa e dell’action fantascientifico 1990: I guerrieri del Bronx. Il brano “Grau grau grau” interpretato da Bud Spencer è stato composto a quattro mani dall’attore con Walter Rizzati.

TRACK LISTINGS:

1. Grau grau grau – Bud Spencer

2. Boogie match

3. Happy fists

4. Smoothly

5. Caviar and lobster

6. Grau grau grau (strumentale)

7. Freedom (seconda versione)

8. Joyful release

9. Casinò

10. Caterpillar

11. Ciocio-ciociolosa

12. Grau grau grau (seconda versione)

BONUS TRACKS

13. A bus in the wild

14. Ciocio flute

15. Angry with me

16. Happy ciocio

17. A bus in the wild

18. Guitar grau

19. Freedom (Prima versione) – Armonica solista Franco De Gemini

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]