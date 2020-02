Stasera in tv: "Il mistero dei templari" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 16 febbraio 2020

Italia 1 stasera propone Il mistero dei templari (National Treasure), film d'avventura del 2004 diretto da John Turteltaub e interpretato da Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, Sean Bean, Jon Voight e Harvey Keitel.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Nicolas Cage: Benjamin Franklin ("Ben") Gates

Diane Kruger: Dottor Abigail Chase

Justin Bartha: Riley Poole

Sean Bean: Ian Howe

Jon Voight: Patrick Henry Gates

Harvey Keitel: agente Sadusky

Christopher Plummer: John Adams Gates

David Dayan Fisher: Shaw

Stewart Finlay-McLennan: Powell

Oleg Taktarov: Shippen

Stephen A. Pope: Phil

Armando Riesco: agente Hendricks

Doppiatori italiani

Pasquale Anselmo: Ben Gates

Massimiliano Alto: Riley Poole

Stella Musy: Abigail Chase

Luciano de Ambrosis: Patrick Gates

Massimo Corvo: Ian Howe

Gaetano Varcasia: Shaw

Ennio Coltorti: agente Sadusky

Giuliano Bonetto: Phil

Omero Antonutti: John Adams Gates

Simone D'Andrea: agente Hendricks

Laura Boccanera: agente Dawes





La trama

Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) proviene da una famiglia di studiosi messi alla berlina dopo aver passato la vita a cercare il tesoro perduto dei Templari che tutti credono mera leggenda.

Benjamin però non si è mai arreso nonostante le molte delusioni e false piste, ma la sua ferma determinazione verrà infine premiata quando con il socio e finanziatore Ian Howe (Sean Bean) scoprirà un primo solido indizio, che lo porterà in un'avventurosa caccia al tesoro che riserverà incredibili scoperte, piacevoli incontri, ma anche intrighi e tradimenti.





Il nostro commento

Il regista John Turteltaub confeziona un godibile divertissement per famiglie mixando azione, avventura e mistery con un'intrigante serie di enigmi che coinvolgono Templari, Massoneria e storia americana.

Nicolas Cage fa il verso a "Indy", ma stavolta la caccia è odierna e il cacciatore decisamente meno "avventuriero" del collega Harrison Ford.

Al film sembrano mancare un tocco dark che avrebbe reso il tutto più intrigante e una percezione di "reale" pericolo per i protagonisti rispetto agli antagonisti, senza dubbio "mancanze" dovute al formato Disney dell'operazione.

Il mistero dei templari seppur un po' troppo a proprio agio in un formula "light", concepita ad hoc per un pubblico di famiglie, nel suo complesso funziona e diverte, dopotutto chi non ama l’avventura, gli enigmi e le cacce al tesoro?





Curiosità



Il film ipotizza che vi sia qualcosa scritto sul retro della Dichiarazione d'Indipendenza. In realtà c'è davvero qualcosa scritto sul retro del documento ove si legge: "Originale Dichiarazione d'Indipendenza del 4 Luglio 1776" che appare scritto nella parte inferiore del documento. Anche se nessuno sa con certezza chi l'abbia scritto, è noto che per la grandezza della pergamena sia stato necessario arrotolarla per la conservazione, quindi è probabile che l'annotazione sia stata aggiunta semplicemente come etichetta.



Ben, Patrick e John Gates sono stati tutti nomi di padri fondatori (Benjamin Franklin, Patrick Henry e John Adams). Abigail Chase è una combinazione di Abigail Adams, moglie di John Adams e Samuel Chase, un firmatario della Dichiarazione d'Indipendenza e successivamente membro della Corte Suprema degli Stati Uniti.



Un team di sceneggiatori composto da Terry Rossio e Ted Elliott sono stati assunti dal produttore Jerry Bruckheimer per fare una revisione non accreditata della sceneggiatura del film.



Il regista Jon Turteltaub ha raccontato che la durata del primo montaggio grezzo del film era di circa quattro ore.



Le città principali in cui si svolge l'azione (Washington DC, Philadelphia e New York) sono tre delle nove capitali che gli Stati Uniti hanno avuto nel corso dela loro storia.



Insieme ai nomi dei padri fondatori portati dalla famiglia Gates c'è anche il cognome di Ian Howe. che è il medesimo di due fratelli che erano un generale britannico e un ammiraglio nella Guerra d'indipendenza.



L'acqua della piscina di fronte al monumento di Abramo Lincoln, nella scena in cui Ben e Riley stanno parlando sui gradini, è stata aggiunta in seguito digitalmente, perché al momento delle riprese non vi era acqua a causa di lavori di manutenzione.



Diane Kruger ha realizzato di persona la maggior parte delle sue scene di stunt nella sequenza dell'inseguimento automobilistico.



Quando Gates acquista una replica della Dichiarazione di Indipendenza nel negozio di souvenir, sul bancone accanto al registratore di cassa c'è una pila di libri in vendita. Il libro è 'L'architettura segreta della capitale della nostra nazione' di David Ovason e riguarda la Massoneria e la costruzione di Washington DC. Ovason ha scritto anche "Simboli Segreti dei Dollar Bill" valuta degli Stati Uniti usata come uno degli indizi che appaiono nel film.



Quando Ben sta copiando la crittografia sul retro della dichiarazione, i due numeri che si notano sono 7-4 e 7-2. Il "2 LUGLIO 1776" è la data in cui il Congresso continentale ha concordato indipendenza dalla Gran Bretagna e il "4 LUGLIO" è la data in cui la risoluzione di Thomas Jefferson è stata accettata e firmata.



Il libro che Ben mostra a Riley nella Biblioteca del Congresso che contiene le informazioni sulla camera di conservazione si chiama 'The Earth System'. E' una sorta di libro di testo ed è stato scritto da Lee Kump, James F. Kasting e Robert G. Crane.



L'agente Sadusky durante il film indossa una cravatta con l'insegna del corpo dei marines. Harvey Keitel che interpreta Sadusky è stato nei Marines prima di diventare un attore.



La Liberty Bell (Campana della libertà) mostrata nel film è in realtà fatta di polistirolo. Il film è stato girato un paio di giorni prima che la Liberty Bell fosse installata. Nel film Ian appare esattamente nel punto dove l 'ombra dovrebbe essere se ci fosse stata la vera campana.



L'appartamento di Benjamin Gates è al 544 di Camp Street a New Orleans, dove i teorici della cospirazione credono sia stato pianificato l'assassinio di John F. Kennedy.



Il film ha fruito di un sequel uscito nel 2007 e intitolato Il mistero delle pagine perdute (National Treasure: Book of Secrets).



Il film costato 100 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 347.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del musicista sudafricano Trevor Rabin . Il regista John Turteltaub e Rabin hanno collaborante anche per L'apprendista stregone e il sequel Il mistero delle pagine perdute.

. Il regista John Turteltaub e Rabin hanno collaborante anche per L'apprendista stregone e il sequel Il mistero delle pagine perdute.

Trevor Rabin, ex chitarrista degli Yes, ha all'attivo una ricchissima filmografia che include le colonne sonore di Bad Boys 2 (con Mark Mancina), Fuori in 60 secondi (con Ian Ball), Snakes on a Plane, Agente Smart - Casino Totale, Corsa a Witch mountain e il sequel Il mistero delle pagine perdute con Nicolas Cage ancora protagonista.



La colonna sonora include anche i brani: "String Quartet Op. 33 No. 2 in E Flat ('The Joke')" di The Lindsays; "String Quartet in A Major Movement No. 3" di Joseph Haydn; "Give It Up" di The Format; "Forget It" di Breaking Benjamin.



TRACK LISTINGS:

1. "National Treasure Suite" 3:17

2. "Ben" 4:03

3. "Finding Charlotte" 1:04

4. "Library of Congress" 2:27

5. "Preparation Montage" 4:53

6. "Arrival at National Archives" 1:54

7. "The Chase" 4:22

8. "Declaration of Independence" 1:43

9. "Foot Chase" 3:34

10. "Spectacle Discovery" 3:18

11. "Interrogation" 4:30

12. "Treasure" 3:39

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]