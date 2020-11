Stasera in tv: “Harry Potter e la camera dei segreti” su Canale 5

Cast e personaggi

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Kenneth Branagh: Gilderoy Allock

Richard Harris: Albus Silente

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Tom Felton: Draco Malfoy

Alan Rickman: Severus Piton

Bonnie Wright: Ginny Weasley

Christian Coulson: Tom Orvoloson Riddle

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

James Phelps: Fred Weasley

Oliver Phelps: George Weasley

Chris Rankin: Percy Weasley

Mark Williams: Arthur Weasley

Julie Walters: Molly Weasley

Matthew Lewis: Neville Paciock

David Bradley: Argus Gazza

Richard Griffiths: Zio Vernon Dursley

Fiona Shaw: Zia Petunia Evans

Harry Melling: Dudley Dursley

Sean Biggerstaff: Oliver Baston

Miriam Margolyes: Pomona Sprite

Jamie Waylett: Vincent Tiger

Joshua Herdman: Gregory Goyle

Robert Hardy: Cornelius Caramell

Gemma Jones: Madama Chips

Shirley Henderson: Mirtilla Malcontenta

John Cleese: Nick-Quasi-Senza-Testa

Edward Randell: Justin Finch-Fletchley

Alfred Enoch: Dean Thomas

Devon Murray: Seamus Finnigan

Jamie Yeates: Marcus Flitt

Warwick Davis: Filius Vitious

Sally Mortemore: Madama Pince

Doppiatori originali

Toby Jones: Dobby

Julian Glover: Aragog

Leslie Phillips: Cappello parlante

Doppiatori italiani

Alessio Puccio: Harry Potter

Giulio Renzi Ricci: Ron Weasley

Letizia Ciampa: Hermione Granger

Antonio Sanna: Prof. Gilderoy Allock

Gianni Musy: Prof. Albus Silente

Francesco Pannofino: Rubeus Hagrid

Paola Mannoni: Prof. Minerva McGranitt

Flavio Aquilone: Draco Malfoy

Francesco Vairano: Prof. Severus Piton

Erica Necci: Ginny Weasley

Marco Vivio: Tom Orvoloson Riddle

Massimo Lodolo: Lucius Malfoy

Lorenzo De Angelis: Fred e George Weasley

Emiliano Coltorti: Percy Weasley

Mino Caprio: Arthur Weasley

Anna Rita Pasanisi: Molly Weasley

Gabriele Patriarca: Neville Paciock

Bruno Conti: Argus Gazza

Paolo Lombardi: Zio Vernon Dursley

Melina Martello: Zia Petunia Evans Dursley

Fabrizio De Flaviis: Dudley Dursley

Stefano Crescentini: Oliver Baston

Sandro Pellegrini: Cornelius Caramell

Ilaria Stagni: Mirtilla Malcontenta

Dario Penne: Nick-Quasi-Senza-Testa

Angelo Evangelista: Justin Finch-Fletchely

Alessio Ward: Seamus Finnigan

Simone Crisari: Marcus Flitt

Nanni Baldini: Dobby

Renato Mori: Aragog

Ettore Conti: Cappello parlante

La trama

Durante le vacanze estive l’elfo domestico Dobby servitore della famiglia Malfoy si reca a casa di Harry Potter e lo avverte di non tornare ad Hogwarts perché qualcuno ha ordito un complotto che potrebbe costargli la vita.

Harry non seguirà il consiglio e sfuggito alle grinfie dei suoi perfidi zii con l’aiuto di Ron e i gemelli Weasley, partirà alla volta di Hogwarts a bordo di un’auto volante…

Il nostro commento

Secondo capitolo della saga del maghetto più famoso del pianeta, il regista Chris Columbus vira sul dark e l’atmosfera già goticheggiante del primo capitolo si incupisce e si popola di creature mostruose e atmosfere inquietanti.

Questo sarà la direzione che prenderà d’ora in avanti la saga che, con la maturazione del protagonista, la scoperta di nuovi e oscuri poteri e intrighi di palazzo, acquisterà un vigore narrativo decisamente più adulto, alla costante ricerca di un pubblico più variegato.

La formula comunque non cambia, gli inseparabili amici e il malvagio Voldemort rimarranno il fulcro della narrazione, il demone-serpente del finale darà luogo ad un intrigante e coreografico duello ricco di effetti speciali. Non mancheranno inoltre i personaggi cardine della serie dal gigante buono Agrid all’ambiguo professor Severus Piton magistralmente interpretato da Alan Rickman.

Columbus confeziona un sequel a misura di fan, ma strizza l’occhio anche ad un pubblico più adulto che non disdegna qualche puntatina nel fantasy qui fornito di un’intrigante ambientazione e un look dall’accattivante impronta dark.

Curiosità

Daniel Radcliffe ha affermato che “Harry Potter e la camera dei segreti” è il suo libro preferito.

L’attore Hugh Grant è stato originariamente lanciato come Gilderoy Allock, ma in seguito è stato costretto a ritirarsi a causa di altri impegni, mentre Jude Law è stato scartato perchè ritenuto troppo giovane per il ruolo.

Zoë Wanamaker non appare in questo film nei panni dell'insegnante di volo di Hogwarts Madama Bumb, la Wanamaker ha trovato il suo compenso insoddisfacente.

Christian Coulson ha avuto il ruolo di Tom Riddle nonostante avesse 23 anni, ai provini era in competizione con attori molto più giovani di lui che non supervano i 17 anni.

ha avuto il ruolo di Tom Riddle nonostante avesse 23 anni, ai provini era in competizione con attori molto più giovani di lui che non supervano i 17 anni. Sono state in tutto 14 le “Ford Anglia” distrutte per girare la scena in cui Harry e Ron hanno un incidente e atterrano sul Platano Picchiatore.

Durante le riprese, la parte di Dobby è stata interpretata da una palla posta sulla cima di un bastone (il personaggio è stato aggiunto digitalmente in seguito).

L’interno della stazione ferroviaria utilizzata nel film è quello di King Cross situata nella zona nord di Londra, mentre gli esterni sono in realtà di St. Pancras. Le due stazioni sono adiacenti l’una all’altra, ma non condividono lo stesso edificio. Ciò è stato fatto perché l’architettura di St. Pancras risultava esteticamente molto più accattivante.

Le riprese del film sono iniziate tre giorni dopo l’uscita nei cinema di Harry Potter e la pietra filosofale.

Alcuni dei ritratti di Hogwarts sono in realtà i volti dello scenografo Stuart Craig e del produttore esecutivo Mark Radcliffe .

La storia circolata sui giornali e in rete che ipotizzava che Emma Watson si fosse rotta il polso sinistro durante le riprese si è rivelata falsa.

Gli arazzi appesi nella sala comune di Grifondoro sono copie della “Dama e l’unicorno” una serie di arazzi del 16° secolo esposti attualmente nel Museo Cluny di Parigi.

Tutti e quattro i figli del regista Chris Columbus appaiono in questo film: Eleanor Columbus interpreta Susan Bones (interpretata anche in Harry Potter e la pietra filosofale), Brendan Colombus un ragazzo nella sala studio, Violet Colombus interpreta una bambina con dei fiori e Isabel Colombus una bambina in libreria.

L'automobile degli Weasley è una Ford Anglia, lo stesso modello e colore dell'auto che la scrittrice JK Rowling e la sua migliore amica dei tempi della scuola usavano in gioventù per andare in giro.

Il film negli Stati Uniti ha incassato oltre 88 milioni di dollari nel suo weekend di apertura, che all’epoca lo mise al terzo posto negli incassi di sempre per quanto riguarda gli esordi, dietro a Spider-Man e al precedente Harry Potter e la pietra filosofale.

L’attore Richard Harris (Albus Silente) è morto poche settimane prima dell’uscita del film nelle sale.

In origine a Daniel Radcliffe per questo secondo film erano state offerte "solo" 125.000 sterline (circa 181.500$). Il Sindacato degli attori Equity è intervenuto e ha negoziato nuovi termini contrattuali che hanno portato il compenso a circa 2 milioni di sterline (3 milioni di dollari).

Quando Hagrid sta scortando Harry fuori da Notturn Alley e di nuovo quando Lockhart si rivolge ai fotografi per mostrare il suo profilo migliore, sugli scaffali si possono scorgere alcune edizioni dei libri di Harry Potter.

La collana di opali, che svolge un ruolo importante in Harry Potter e il Principe mezzosangue , può essere brevemente intravista all’interno di una vetrina del negozio Magie sinistre quando Harry Potter vi entra.

Durante la produzione Emma Watson ha spesso portato il suo criceto Millie sul set. Purtroppo Millie è morto poco dopo riprese. Il reparto scenografie ha creato una speciale bara per il criceto, completa di fodera in velluto e con il nome "Millie" inciso sulla parte superiore. "Non credo che un criceto abbia mai avuto migliore commiato." ha detto la Watson.

ha spesso portato il suo criceto Millie sul set. Purtroppo Millie è morto poco dopo riprese. Il reparto scenografie ha creato una speciale bara per il criceto, completa di fodera in velluto e con il nome “Millie” inciso sulla parte superiore. “Non credo che un criceto abbia mai avuto migliore commiato.” ha detto la Watson. Questo è uno dei due film della saga a non aver ricevuto alcuna candidatura agli Oscar, l’altro è Harry Potter e l’Ordine della Fenice.

Molte persone pensano che il professor Gilderoy Allock sia un personaggio ispirato all’ex marito della scrittrice JK Rowling, ma lei ha detto sul suo sito ufficiale che anche se Allock è una persona molto egocentrica e che a lei davvero non piace, non è il suo ex-marito.

SPOILER: Lo script originariamente prevedeva che Hermione avrebbe dovuto abbracciare sia Harry che Ron nella scena finale. Emma Watson allora undicenne era imbarazzata dal fatto di dover abbracciare entrambi i ragazzi di fronte a tutto il cast, Chris Columbus ha così permesso di modificare la scena in modo che Hermione abbracciasse Harry e quando lei sta per abbracciare Ron i due in imbarazzo decidono di stringersi la mano. La Watson ha anche dichiarato in un'intervista che durante quella scena ha lasciato andare Daniel Radcliffe troppo velocemente, quindi per ovviare a ciò l'immagine in post-produzione è stata "congelata" per qualche secondo, onde far sembrare che l'abbraccio fosse più lungo della sua effettiva durata… FINE SPOILER.

Lo script originariamente prevedeva che Hermione avrebbe dovuto abbracciare sia Harry che Ron nella scena finale. Emma Watson allora undicenne era imbarazzata dal fatto di dover abbracciare entrambi i ragazzi di fronte a tutto il cast, Chris Columbus ha così permesso di modificare la scena in modo che Hermione abbracciasse Harry e quando lei sta per abbracciare Ron i due in imbarazzo decidono di stringersi la mano. La Watson ha anche dichiarato in un’intervista che durante quella scena ha lasciato andare Daniel Radcliffe troppo velocemente, quindi per ovviare a ciò l’immagine in post-produzione è stata “congelata” per qualche secondo, onde far sembrare che l’abbraccio fosse più lungo della sua effettiva durata… . Il film costato 100 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 878.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore premio Oscar John Williams che però non è riuscito a completare per intero la colonna sonora a causa dei troppi impegni. Quindi la produzione ha ingaggiato William Ross per adattare il materiale di Williams e completare la colonna sonora. Ross ha anche diretto l’orchestra durante le sessioni di registrazione.

Durante la partita di Quidditch alcuni frammenti della musica utilizzata mentre Harry e Draco inseguono il Boccino d'Oro è stata utilizzata anche durante la scena d'inseguimento degli speeder in Star Wars: L'attacco dei cloni, film sempre musicato da Williams.

TRACK LISTINGS:

1. “Prologue: Book II and the Escape from the Dursleys” 3:31

2. “Fawkes the Phoenix” 3:45

3. “The Chamber of Secrets” 3:49

4. “Gilderoy Lockhart” 2:05

5. “The Flying Car” 4:08

6. “Knockturn Alley” 1:47

7. “Introducing Colin” 1:49

8. “The Dueling Club” 4:08

9. “Dobby the House Elf” 3:27

10. “The Spiders” 4:32

11. “Moaning Myrtle” 2:05

12. “Meeting Aragog” 3:18

13. “Fawkes Is Reborn” 3:19

14. “Meeting Tom Riddle” 3:38

15. “Cornish Pixies” 2:13

16. “Polyjuice Potion” 3:52

17. “Cakes for Crabbe and Goyle” 3:30

18. “Dueling the Basilisk” 5:02

19. “Reunion of Friends” 5:08

20. “Harry’s Wondrous World” 5:02

[Per visionare il video clicca sull’immagine in alto]