Stasera in tv: "Harry Potter e il calice di fuoco" su Italia 1

Di Pietro Ferraro martedì 24 marzo 2020

Italia 1 stasera propone "Harry Potter e il calice di fuoco", film fantasy del 2005 diretto da Mike Newell e interpretato da Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e Robert Pattinson.

Cast e personaggi

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Brendan Gleeson: Alastor Moody

Michael Gambon: Albus Silente

Ralph Fiennes: Lord Voldemort

Roger Lloyd Pack: Barty Crouch

Robert Pattinson: Cedric Diggory

Stanislav Ianevski: Viktor Krum

Clémence Poésy: Fleur Delacour

Katie Leung: Cho Chang

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Alan Rickman: Severus Piton

Maggie Smith: Minerva McGranitt

James Phelps: Fred Weasley

Oliver Phelps: George Weasley

David Tennant: Barty Crouch Jr.

Timothy Spall: Peter Minus

Miranda Richardson: Rita Skeeter

Mark Williams: Arthur Weasley

Tom Felton: Draco Malfoy

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Predrag Bjelac: Igor Karkaroff

Frances de la Tour: Olympe Maxime

Matthew Lewis: Neville Paciock

Bonnie Wright: Ginny Weasley

Warwick Davis: Filius Vitious

Robert Hardy: Cornelius Caramell

Gary Oldman: Sirius Black

Jamie Waylett: Vincent Tiger

Joshua Herdman: Gregory Goyle

Shefali Chowdhury: Calì Patil

Afshan Azad: Padma Patil

David Bradley: Argus Gazza

Jeff Rawle: Amos Diggory

Shirley Henderson: Mirtilla Malcontenta

Eric Sykes: Frank Bryce

William Melling: Nigel

Tolga Safer: Aiutante di Igor Karkaroff

Adrian Rawlins: James Potter

Geraldine Somerville: Lily Evans

Doppiatori italiani

Alessio Puccio: Harry Potter

Giulio Renzi Ricci: Ron Weasley

Letizia Ciampa: Hermione Granger

Paolo Buglioni: Alastor Moody

Gianni Musy: Albus Silente

Massimo Popolizio: Lord Voldemort

Carlo Reali: Barty Crouch

David Chevalier: Cedric Diggory

Jun Ichikawa: Cho Chang

Francesco Pannofino: Rubeus Hagrid

Francesco Vairano: Severus Piton

Paola Mannoni: Minerva McGranitt

Lorenzo De Angelis: Fred e George Weasley

Riccardo Niseem Onorato: Barty Crouch Jr.

Roberto Stocchi: Peter Minus

Alessandra Korompay: Rita Skeeter

Mino Caprio: Arthur Weasley

Flavio Aquilone: Draco Malfoy

Massimo Lodolo: Lucius Malfoy

Greg Snegoff: Igor Karkaroff

Anne Marie Sanchez: Olympe Maxime

Gabriele Patriarca: Neville Paciock

Erica Necci: Ginny Weasley

Vittorio Stagni: Filious Vitious

Sandro Pellegrini: Cornelius Caramell

Massimo Venturiello: Sirius Black

Ilaria Stagni: Mirtilla Malcontenta

Vittorio Congia: Amos Diggory

Carlo Baccarini: Frank Bryce

Jacopo Castagna: Nigel

Gaetano Varcasia: James Potter

Michela Alborghetti: Lily Evans





La trama

Harry Potter turbato da strani sogni affronta il quarto anno alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts con gli amici di sempre, Ron Wesley ed Hermione Granger.

L’anno comincerà con qualcosa di veramente sorprendente, sembra che si stia per svolgere un torneo tra i rappresentanti più forti di tutte le più importanti scuole di magia, tra queste c'è Hogwarts che deve ancora scegliere il suo rappresentante, ma per motivi di età Harry verrà preventivamente escluso dalla selezione.

Così mentre per vincere il torneo Tremaghi e il titolo di miglior scuola di magia vengono selezionati Viktor Krum di Durmstrang, Fleur Delacour di Beauxbatons e per Hogwarts lo studente Cedric Diggory (Robert Pattinson), inaspettatamente dal magico calice di fuoco viene estratto un quarto nome, quello di Harry Potter, mentre l'ombra del malvagio Lord Voldemort incombe sulla competizione...





Il nostro commento

Per il quarto capitolo cinematografico della fortunata saga di JK Rowling reclutato il veterano Mike Newell (Prince of Persia), il look dark della seconda puntata si accentua leggermente, come la fotografia che si incupisce presagendo in qualche modo lo stile visivo che la saga svilupperà e amplificherà nei capitoli a venire.

Harry potter e il calice di fuoco è decisamente superiore per ritmo e trama ai pecedenti "La camera dei segreti" e "Il prigioniero di Azkaban", il torneo Tremaghi con tanto di abilità magiche utilizzate in competizione, danno un bel po' di pepe alla trama, per il resto la ricetta rimane la medesima, sempre e comunque avvincente.

Da notare in questa puntata un utilizzo più massiccio di effetti visivi e CG la cui notevole qualità riesce a dare ad uno dei capitoli più visivamente suggestivi dell’intera saga un tocco fantasy di altissimo profilo, come dimostrano le spettacolari sequenze dell’arena del drago o l’iperadrenalinico incipit a base di Quidditch.





Curiosità



Il film è stato candidato ad un Premio Oscar per le migliori scenografie.



Come in Harry Potter e la camera dei segreti, modelli a grandezza naturale sono stati utilizzati nelle scene che richiedevano agli attori adolescenti di restare completamente immobili per un lungo periodo di tempo.



Il 7 febbraio 2004 a Londra oltre 3.000 ragazze si sono presentate alle audizioni per il ruolo di Cho Chang.



una speciale tecnica digitale (precedentemente utilizzata per la tv in serial come Desperate Housewives) è stata applicata in post-produzione per schiarire alcuni dei problemi più gravi presentati dalla pelle degli attori adolescenti, dal momento che i test di make-up erano andati male, in special modo per quel che riguardava i primi piani.



Mike Newell ha ricevuto un milione di dollari per dirigere il film (Chris Columbus ne aveva ricevuti 10 più una percentuale sugli incassi di Harry Potter e la pietra filosofale).



Alcuni sommozzatori erano presenti durante le riprese subacquee per sicurezza e con respiratori supplementari per permettere agli attori di respirare senza dover tornare superficie. Queste scene sono state girate in un enorme serbatoio appositamente costruito con uno schermo blu sullo sfondo. Daniel Radcliffe da solo ha trascorso circa 41 ore e 38 minuti sott'acqua durante il corso delle riprese. Ad un certo punto durante l'allenamento ha inavvertitamente segnalato che stava annegando, mandando la troupe nel panico e mettendo in moto tutto il team di sicurezza per riportarlo in superficie.



Le iscrizioni sulla lapide di famiglia dei Riddle ha dovuto essere ritoccata digitalmente all'ultimo minuto dopo che i fan dei libri, dopo aver visto alcune immagini promozionali della scena del cimitero, hanno sottolineato che nessuno dei nomi dei Riddle sulla lapide si riferivano a Voldemort (alias Tom Orvoloson Riddle), ma solo a suo padre Tom Riddle (Sr.), suo nonno Thomas Riddle e la nonna Mary Riddle, tutti e tre uccisi da Tom Riddle Orvoloson nel 1943.



Stanislav Ianevski, che interpreta Viktor Krum, ha solo due righe di dialogo in tutto il film per un totale di 20 parole.



Ci sono voluti due giorni per girare il cameo di Ralph Fiennes e 140 inquadrature con effetti visivi per la scena con il drago.



Ralph Fiennes non indossava alcun make-up per coprire il naso. Al fine di rendere più spaventoso il personaggio i montatori lo hanno rimosso digitalmente. Inoltre gli occhi rossi come quelli di un serpente descritti nel romanzo non sono stati aggiunti affinché lo sguardo e l'espressività dell'attore non andassero perduti e dessero una migliore idea della pazzia di Voldemort e della sua malvagità.



Le siepi animate viste nel film si basano su un'idea abbandonata da Stanley Kubrick per la sequenza d'inseguimento nel labirinto di siepi in Shining, film basato sul libro di Stephen King che è un fan accanito della Rowling.



Mike Newell non era consapevole del fatto che Alan Rickman portasse lenti a contatto nere per il ruolo di Piton finché un giorno, mentre faceva i complimenti all'attore per l'incredibile tonalità dei suoi occhi, Alan si è chinato ed ha tolto una delle lenti.



Il film costato 150 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 896.



La colonna sonora



Le musiche del film sono del compositore inglese Patrick Doyle (Thor, L'alba del pianeta delle scimmie) assiduo collaboratore di John Williams che ha musicato i primi tre capitoli.

Nel film appare anche il musicista inglese Jarvis Cocker nel ruolo di Myron Wagtail, cantante dei Weird Sisters. Cocker interpreta anche il brano "Magic Works" incluso nella colonna sonora dle film.



1. The Story Continues - 1:31

2. Frank Dies - 2:12

3. The Quidditch World Cup - 1:52

4. The Dark Mark - 3:27

5. Foreign Visitors Arrive - 1:30

6. The Goblet of Fire - 3:23

7. Rita Skeeter - 1:42

8. Sirius Fire - 2:00

9. Harry Sees Dragon - 1:54

10. Golden Egg - 6:11

11. Neville's Waltz - 2:11

12. Harry in Winter - 2:56

13. Potter Waltz - 2:19

14. Underwater Secrets - 2:28

15. The Black Lake - 4:37

16. Hogwart's March - 2:46

17. The Maze - 4:44

18. Voldemort - 9:39

19. Death of Cedric - 1:59

20. Another Year Ends - 2:21

21. Hogwart's Hymn - 2:59

22. Do the Ippogrif - 3:39 (Jarvis Cocker e Jason Buckle)

23. This is the Night - 3:24 (Jarvis Cocker)

24. Magic Works - 4:02 (Jarvis Cocker)

