Stasera in tv: "Qualcosa di speciale" su Rai 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 giugno 2019

Rai 2 quest'oggi propone in prima serata Qualcosa di speciale (Love Happens), dramma romantico del 2009 diretto da Brandon Camp e interpretato da Aaron Eckhart e Jennifer Aniston.

Cast e personaggi

Jennifer Aniston: Eloise

Aaron Eckhart: Ryan Burke

Dan Fogler: Lane

Judy Greer: Marty

Martin Sheen: Suocero di Ryan

Frances Conroy: Madre di Eloise

Joe Anderson: Tyler

John Carroll Lynch: Walter

Doppiatori italiani

Eleonora De Angelis: Jennifer Aniston

Stefano Benassi: Aaron Eckhart

Nanni Baldini: Dan Fogler

Luigi La Monica: Martin Sheen

Rossella Izzo: Frances Conroy





La trama

Ryan Burke (Aaron Eckhart) dopo aver perso la moglie per una tragica fatalità decide di condividere il proprio dolore e ciò che ne è scaturito trasformando la sua elaborazione del lutto prima in un libro, che diventerà un best-seller e in seguito in una serie di seminari di auto-aiuto che porteranno Ryan a contatto con i lettori che hanno trovato nella sua esperienza un qualche conforto. La verità è che Ryan è così impegnato a confortare gli altri che non ha avuto il tempo di elaborare il proprio di lutto. A portare a galla un dolore latente è malcelato sarà l'incontro con la graziosa Eloise (Jennifer Aniston), una fioraia che metterà Ryan di fronte al suo dolore, alle bugie raccontate ai suoi lettori e soprattutto a se stesso, spingendo l'uomo a mettere in pratica i suoi tanto decantati "passi" per elaborare il dolore di una perdita.





Il nostro commento

Debutto alla regia per lo sceneggiatore Brandon Camp (Dragonfly - Il volo della libellula) che si cimenta con uno script "dramedy" e con intelligenza evita gli eccessi, vola basso e si affida alla bravura di Aaron Eckhart, che nobilita uno script claudicante e alla graziosa Jennifer Aniston che si presta da volenterosa "spalla" romantica. Le digressioni romance vengono affrontate dal regista ispirandosi allo stile di Nora Ephron e alle atmosfere sofisticate della Seattle di "Insonnia d’amore", purtroppo il risultato finale resta sempre in precario equilibrio tra melò, comedy e romance senza riuscire ad amalgamare il tutto nelle giuste dosi.





Curiosità



Il titolo del film ha subito diverse variazioni in corsa da Brand New Day è stato cambiato in Travelling per poi optare definitivamente per Love Happens.



Il film è ambientato a Seattle, ma le riprese sono state effettuate anche a Vancouver.



L'interno del negozio di fiori di Eloise è in realtà un negozio di biancheria intima di Vancouver.



Durante le riprese Jennifer Aniston non è mai stata fisicamente a Seattle. Il suo volto non si vede mai durante le scene raffiguranti punti di riferimento noti di Seattle, al suo posto è stata utilizzata una sua controfigura sempre ripresa da lontano.



Il film costato 18 milioni di dollari ne ha incassati worldwide 36.



La colonna sonora



Le musiche del film sono dell'americano Christopher Young che torna al genere dopo aver musicato nel 2001 il remake Sweet November - Dolce novembre.

Ricordiamo tra gli alri lavori di Christopher Young musiche per il sequel Spider-Man 3, il cinecomic Ghost Rider e gli horror Hellraiser, The Grudge e Sinister.



Le canzoni del film:

1. The Time Of Times - Badly Drawn Boy

2. Dream Priscilla - Ahn

3. Lake Michigan (Live) - Rogue Wave

4. Fresh Feeling - Eels

5. We Will Become Silhouettes - The Postal Service

6. Your Hand in Mine - Explosions In The Sky

7. Have a Little Faith In Me - John Hiatt

8. IO (This Time Around) - Helen Stellar

9. Everyday - Rogue Wave

10. Little Wing (Score) - Christopher Young

11. Love Happens (Score) - Christopher Young





Le musiche del film:

1. Love Happens (3:18) - Christopher Young

2. Kaleidoscope Christmas (2:18)

3. A World In The Three Colors (2:18)

4. It's MMM...Good (1:48)

5. Crystal Flowers (2:12)

6. Walk The Talk (1:30)

7. Around Or Through? (3:55)

8. Past Isn't (3:34)

9. Joy Within Each Thought (1:56)

10. Groove E (1:31)

11. Each Decorated Ditch (2:43)

12. Vodka Logic (3:41)

13. Mind Noise (4:20)

14. Cinnamon Life (2:44)

15. We're A-OK (2:44)

16. Love Happened (6:02)

17. Baggage Blister Hoedown (1:53) bonus track

18. A Consonant Cry (3:04) bonus track

19. A Dissonant Discourse (2:57) bonus track

20. Why The Hell Am I In Heaven? (2:38) bonus track

21. Not Really Postlude (3:18) bonus track

22. Freud Who? (1:52) bonus track

23. Fast Toward The Eye (Of Lorelei) (3:49) bonus track

