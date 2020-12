Stasera in tv: “Harry Potter e l’Ordine della Fenice” su Canale 5

Cast e personaggi

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Imelda Staunton: Dolores Umbridge

Matthew Lewis: Neville Paciock

Evanna Lynch: Luna Lovegood

Bonnie Wright: Ginny Weasley

Michael Gambon: Albus Silente

Gary Oldman: Sirius Black

Ralph Fiennes: Lord Voldemort

James Phelps: Fred Weasley

Oliver Phelps: George Weasley

Katie Leung: Cho Chang

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange

Robert Hardy: Cornelius Caramell

Mark Williams: Arthur Weasley

Julie Walters: Molly Weasley

Brendan Gleeson: Alastor Moody

David Thewlis: Remus Lupin

Natalia Tena: Ninfadora Tonks

George Harris: Kingsley Shacklebolt

Alan Rickman: Severus Piton

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

David Bradley: Argus Gazza

Tom Felton: Draco Malfoy

Emma Thompson: Sibilla Cooman

Warwick Davis: Filius Vitious

Arben Bajraktaraj: Antonin Dolohov

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Fiona Shaw: Petunia Evans

Harry Melling: Dudley Dursley

Jamie Waylett: Vincent Tiger

Joshua Herdman: Gregory Goyle

Shefali Chowdhury: Calì Patil

Afshan Azad: Padma Patil

William Melling: Nigel

Kathryn Hunter: Arabella Figg

Devon Murray: Seamus Finnigan

Jason Boyd: Piers Polkiss

Doppiatori italiani

Alessio Puccio: Harry Potter

Giulio Renzi Ricci: Ron Weasley

Letizia Ciampa: Hermione Granger

Ida Sansone: Dolores Umbridge

Gabriele Patriarca: Neville Paciock

Veronica Puccio: Luna Lovegood

Erica Necci: Ginny Weasley

Gianni Musy: Albus Silente

Massimo Venturiello: Sirius Black

Massimo Popolizio: Lord Voldemort

Lorenzo De Angelis: Fred e George Weasley

Jun Ichikawa: Cho Chang

Massimo Lodolo: Lucius Malfoy

Laura Boccanera: Bellatrix Lestrange

Sandro Pellegrini: Cornelius Caramell

Mino Caprio: Arthur Weasley

Anna Rita Pasanisi: Molly Weasley

Paolo Buglioni: Alastor Moody

Danilo De Girolamo: Remus Lupin

Domitilla D’Amico: Ninfadora Tonks

Fabrizio Pucci: Kingsley Schacklebolt

Francesco Vairano: Severus Piton

Paola Mannoni: Minerva McGranitt

Francesco Pannofino: Rubeus Hagrid

Flavio Aquilone: Draco Malfoy

Emanuela Rossi: Sibilla Cooman

Vittorio Stagni: Filious Vitious

Paolo Lombardi: Vernon Dursley

Melina Martello: Petunia Dursley

Fabrizio De Flaviis: Dudley Dursley

Angelo Evangelista: Vincent Tiger

Cristina Noci: Mafalda Hopkirk

Graziella Polesinanti: Arabella Figg

Alessio Ward: Seamus Finnigan

Matteo Liofredi: Piers Polkiss

Oreste Rizzini: Kreacher

La trama

Voldemort è tornato. Nessuno al Ministero della Magia sembra crederci. Cornelius Caramell, pavido Ministro delle istituzioni magiche, è deciso a reprimere con tutti mezzi coloro che oseranno affermare il contrario.

Harry, sopravvissuto col tronfio cugino Dudley all’attacco dei Dissennatori, viene espulso da Hogwarts per avere usato impropriamente la magia davanti ad un babbano. L’intervento in tribunale di Silente reintegra il ragazzo e lo introduce alla conoscenza dell’Ordine della Fenice, un gruppo di nobili cavalieri magici avversari di Voldemort…

Il nostro commento

Il regista inglese David Yates confeziona il migliore dei capitoli della saga a lui affidati con un Harry Potter ormai cresciuto e non solo fisicamente, più maturo e sempre più consapevole del suo ruolo affronta se stesso, le avvisaglie di una guerra e il dolore della perdita.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice si inserisce quindi tra i migliori episodi della serie, abbandonata in toto la veste più infantile e spensierata, l’ambiguità avvolge man mano i personaggi, la trama si tinge di thriller e atmosfere complottistiche, il tradimento e la sofferenza sono dietro l’angolo e la cruenta battaglia finale chiama con decisione all’appello un pubblico più adulto.

Curiosità

Per questo capitolo Michael Goldberg (Contact) sostituisce lo sceneggiatore “storico” della saga Steve Kloves.

Evanna Lynch ha battuto 15.000 ragazze e 29 finaliste per il ruolo di Luna Lovegood. Quando si è trattato di visionare i video delle finaliste, il suo era il nono video dei provini e uno dei produttori David Barron ha smesso di visionarne dopo aver visto l’audiziona della Linch affermando: “Lei è Luna”. A loro insaputa la Lynch in realtà aveva già scritto una lettera indirizzandola direttamente a JK Rowling. Tra le potenziali candidate al ruolo ci sono state anche Saoirse Ronan e Juno Temple.

La Stanza delle Necessità è descritta come una stanza senza inizio né fine. Per ottenere il senso di infinito, l’equipe degli effetti visivi ha trascorso cinque mesi a progettare la stanza installandovi specchi orientabili che avrebbero dovuto ridurre al minimo i riflessi della macchina da presa e per evitare il cosiddetto effetto “casa degli specchi” (un termine comune nell’utilizzo di CG). Inoltre l’illuminazione sotto la griglia era abbastanza luminosa da generare riflessi, in modo che il pavimento doveva essere di colore nero e i membri del cast dovevano avere velluto nero che gli copriva le suole delle scarpe, mentre la troupe ha dovuto indossare calzature chirurgiche in modo da non lasciare polvere e impronte sul pavimento.

Helen McCrory è stata originariamente scelta per il ruolo di Bellatrix Lestrange, ma a causa di una gravidanza ha dovuto essere sostituita da Helena Bonham Carter. In seguito la McCrory ha interpretato Narcissa Malfoy, che è la sorella di Bellatrix in Harry Potter e il principe mezzosangue.

Tra i candidati alla regia ci sono stati l’indiana Mira Nair (La fiera della vanità) e il francese Jean-Pierre Jeunet (Il favoloso mondo di Amelie).

Secondo la sceneggiatura originale il personaggio dell’elfo domestico Kreacher non era destinato ad apparire in questo film. Ma dopo che la Rowling ha letto la sceneggiatura ha insistito sull’inserimento del personaggio per evitare alcuni problemi seri di continuità nei successivi film. Anche se Kreacher non ha alcun impatto notevole sulla trama o sulla storia come è presentata nel film, un paio di scene che lo includono sono stati aggiunte all’ultimo momento in base alla richiesta della scrittrice.

Nella scena in cui Harry, Ron ed Hermione stanno discutendo del bacio di Harry con Cho, i tre non sono arrivati fino alla fine della scena. Le risate dei tre attori sono reali e non previste, ma il regista ha pensato che fosse un bene per la scena e ha continuato a girare.

Il dipinto “Phineas” nell’ufficio di Silente ritrae Phineas Nigellus Black, bisnonno di Sirius Black e per estensione di Bellatrix Lestrange e Narcissa Malfoy, oltre ad essere il trisnonno di Draco Malfoy e Ninfadora Tonks.

Dal momento che questo film avrebbe incluso un duello con bacchette di alto profilo, è stato ingaggiato un apposito coreografo (Paul Harris, che in realtà è un coreografo di danza professionale) che ha progettato lo stile e la tecnica di questo modo di combattere molto poco ortodosso. Il risultato sono stati cinque movimenti base per il lancio degli incantesimi che ogni attore ha avuto il permesso di personalizzare a seconda del carattere dei rispettivi personaggi, Così, per esempio, Lucius Malfoy ha sviluppato uno stile di combattimento molto formale e un po’ “rigido”, mentre Sirius Black utilizza uno stile scattante e istintivo come la “lotta di strada”.

Kenneth Branagh doveva tornare nei panni del Prof. Gilderoy Allock in un breve cameo. Harry avrebbe dovuto incontrare il suo ex professore in un manicomio durante la visita di Ron al padre Arthur Weasley ricoverato al San Mungo (ospedale per la cura delle ferite e malattie magiche). La scena doveva stabilire quanto Allock fosse stato irrevocabilmente segnato dalla sua maledizione fallita in Harry Potter e la camera dei segreti, così come la follia dei genitori di Neville dopo essere stati torturati da Bellatrix Lestrange. La scena è stata tagliata per questioni sia di budget (la scena richiedeva la costruzione di un set ex novo) che di impatto emotivo, la sequenza è stata considerata eccessivamente forte.

Anche se è basato sul libro più lungo della serie (composta da sette volumi), questo è film più breve dell’intera serie cinematografica di Harry Potter.

Diversi membri della famiglia Black portano nomi che si riferiscono all’astronomia. Si possono vedere alcuni di questi nomi nella scena in cui Sirius e Harry sono nella stanza dell’albero genealogico: Sirius, Regulus, Andromeda, Arcturus, Bellatrix e Cygnus.

La Rowling è stata un’insegnante prima di scrivere i libri di Harry Potter e questo film presenta alcuni riferimenti al sistema educativo britannico e ai suoi metodi di valutazione.

La famiglia del calciatore inglese Theo Walcott compare in un cameo in questo film. Lo stesso Theo avrebbe dovuto partecipare al film, ma i suoi impegni con l’Arsenal lo hanno reso impossibile.

Il personaggio di Nigel è stato creato esclusivamente per il film, quindi non compare nei libri. Tuttavia egli combina elementi di due personaggi esistenti: Colin Canon e Dennis Canon.

Voldemort e i suoi seguaci danno un grande valore alla purezza del sangue. Ironia della sorte, lo stesso Voldemort è un mezzosangue, avendo avuto una strega per madre e un babbano per padre.

Durante le riprese delle scene nel Ministero della Magia, Matthew Lewis ha subito la perforazione di un timpano dopo aver accidentalmente mosso la testa e la bacchetta di Helena Bonham Carter è finita nel suo orecchio. Lewis è rimasto sordo da quell’orecchio per qualche giorno, anche se nelle interviste scherzava e rideva riferendosi all’incidente.

Questo film svela alcune connessioni tra Sirius Black e alcuni personaggi, in particolare pone l’attenzione sulla cugina Bellatrix Lestrange, la cui sorella è la madre di Draco Malfoy. Una connessione che non è stata invece accennata in questo film è che anche Ninfadora Tonks è una cugina di Sirius, sua madre è la sorella sia di Beatrix Lestrange che di Narcissa Malfoy.

L’urlo di Harry nell’Ufficio dei Misteri è stato tagliato dal film perché considerato troppo straziante.

Il film costato 150 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 939.

La colonna sonora

Le musiche del film sono di Nicholas Hooper alla sua prima colonna sonora per il grande schermo, Hooper comporrà anche la colonna sonora del successivo capitolo Harry Potter e il principe mezzosangue.

alla sua prima colonna sonora per il grande schermo, Hooper comporrà anche la colonna sonora del successivo capitolo Harry Potter e il principe mezzosangue. Nella nuova partitura Hooper ha incorporato variazioni su “Hedwig’s Theme”, tema principale della serie originariamente scritto da John Williams per il primo film e riutilizzato in tutti i capitoli successivi.

La colonna sonora include il singolo “Boys Will Be Boys” degli Ordinary Boys.

TRACK LISTINGS:

1. “Fireworks” 1:49

2. “Professor Umbridge” 2:35

3. “Another Story” 2:41

4. “Dementors in the Underpass” 1:45

5. “Dumbledore’s Army” 2:42

6. “Hall of Prophecy” 4:27

7. “Possession” 3:20

8. “The Room of Requirement” 6:09

9. “The Kiss” 1:56

10. “A Journey to Hogwarts” 2:54

11. “The Sirius Deception” 2:36

12. “Death of Sirius” 3:58

13. “Umbridge Spoils a Beautiful Morning” 2:39

14. “Darkness Takes Over” 2:58

15. “The Ministry of Magic” 2:48

16. “The Sacking of Trelawney” 2:15

17. “Flight of the Order of the Phoenix” 1:34

18. “Loved Ones and Leaving” 3:15

19. “Divine Crusade (Trailer theme by X-Ray Dog)” 1:51

