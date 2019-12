Stasera in tv: "Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 2 dicembre 2019

Italia 1 stasera propone "Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare", film d'avventura del 2011 diretto da Rob Marshall (Chicago) e interpretata da Johhny Depp, Geoffrey Rush, Ian McShane e Penélope Cruz.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Johnny Depp: Jack Sparrow

Penélope Cruz: Angelica Teach

Ian McShane: Edward Teach "Barbanera"

Geoffrey Rush: Hector Barbossa

Kevin McNally: Joshamee Gibbs

Sam Claflin: Philip Swift

Àstrid Bergès-Frisbey: Serena

Gemma Ward: Tamara

Stephen Graham: Scrum

Richard Griffiths: Re Giorgio II

Greg Ellis: Theodore Groves

Oscar Jaenada: Capitano spagnolo

Keith Richards: Teague Sparrow

Doppiatori italiani

Fabio Boccanera: Jack Sparrow

Chiara Colizzi: Angelica Teach

Angelo Nicotra: Edward Teach "Barbanera"

Pietro Ubaldi: Hector Barbossa

Saverio Indrio: Joshamee Gibbs

Gabriele Sabatini: Philip Swift

Veronica Puccio: Serena

Rossella Ruini: Tamara

Alessandro Quarta: Scrum

Paolo Lombardi: Re Giorgio II

Eugenio Marinelli: Capitano spagnolo

Edoardo Siravo: Teague Sparrow





La trama

Quando Jack Sparrow (Johnny Depp) incontra l’enigmatica Angelica (Penélope Cruz), non sa bene se ha trovato l’amore o soltanto un’avventuriera senza scrupoli che intende usarlo per arrivare alla mitica Fontana della Giovinezza.

La donna lo costringe a imbarcarsi a bordo della Queen Anne’s Revenge, la nave del minaccioso pirata Blackbeard (Ian McShane) e Jack viene improvvisamente coinvolto in un’altra incredibile avventura in cui non sa se deve temere di più il burbero Blackbeard o la fascinosa Angelica.





Il nostro commento

Quarta avventura su grande schermo per Capitan Jack Sparrow alias Johnny Depp che stavolta deve utilizzare tutto il suo carisma e l’ironia che lo hanno reso un beniamino del pubblico per farsi carico di una pellicola che trova difficoltà a restare a galla, che regala qualche sorriso e parecchia azione, ma che ha perso inesorabilmente smalto e purtroppo gran parte del suo equipaggio.

Il regista Rob Marshall ne esce piuttosto bene visto che questo è il suo primo film d’avventura; Depp invece deve darsi un gran da fare per colmare il vuoto lasciato da indispensabili compagni di viaggio come Orlando Bloom e Kiera Knightley e in oltre due ore di pellicola i momenti di stanca si fanno sentire.

Discorso a parte per la nuova protagonista femminile Penelope Cruz, la cui gravidanza nel bel mezzo della produzione ha senza dubbio influito sulla dinamicità del suo personaggio, tanto che la Knightley al suo confronto sembrava Zorro. L'attrice sembra proprio non riuscire a sostenere i duetti con Depp, rivelandosi una spalla piuttosto spenta e che in parte ha contribuito a zavorrare l’intera messinscena.

Intendiamoci Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare è girato con tutti i crismi che hanno fatto la fortuna della saga: sequenze d’azione, creature sovrannaturali, splendide location esotiche, villain di caratura, un protagonista carismatico e l’immancabile caccia al tesoro, ma è palese che la serie stia latitando e che Bruckheimer e soci stanno rischiando che la navi affondi nel giro di un altro episodio, se non trovano qualcuno che supporti il povero Sparrow, rimasto tutto solo a tenere a galla la barca.





Curiosità



Questo è il quarto capitolo della saga Disney ispirata a "Pirates of the Caribbean", la celebre attrazione dei parchi a tema Disneyland.



La sceneggiatura di Ted Elliott e Terry Rossio è basata sul romanzo "Mari stregati" di Tim Powers (edito in Italia da Fanucci).



Anche nel romanzo da cui è tratta la sceneggiatura il protagonista è un pirata di nome Jack, ma il personaggio è molto diverso da Jack Sparrow.



Durante le riprese a Londra nel mese di ottobre del 2010, Johnny Depp ha ricevuto una lettera da una ragazzina del posto di 9 anni, che gli raccontava che i suoi compagni di classe avevano bisogno di aiuto per una "ribellione" contro gli insegnanti della scuola. Depp ha fatto una sorpresa alla ragazzina presentandosi alla sua scuola vestito da Sparrow, ma ha sconsigliato l'ammutinamento contro gli insegnanti.



Penélope Cruz era incinta per tutta la produzione, ma non è stato evidente fino a settembre del 2010. Mentre il pancione di Penélope cresceva ha causato qualche difficoltà per il guardaroba, tanto che i produttori hanno chiesto l'aiuto di Mónica Cruz, sorella minore dell'attrice. Penélope ha così girato i primi piani, mentre Monica è stata la sua controfigura nelle inquadrature a lunga distanza nel frattempo il reparto costumi si è ingegnato per nascondere la gravidanza.



Johnny Depp ha acquistato delle giacche impermeabili per 500 membri della troupe per proteggerli sul set dal gran freddo. L'attore ha sborsato un totale di 64.200$ di tasca propria.



La nave di Barbossa, la Providence, è in realtà la HMS Surprise, parte della collezione di navi del Museo Marittimo di San Diego.



Penélope Cruz è stata l'unica candidata per il ruolo di Angelica. L'attrice ha accettato il ruolo senza leggere la sceneggiatura.



La nave di Barbanera, la Queen Anne's Revenge, è in realtà una versione modificata della Perla nera, uno dei vascelli più celebri della saga.



L'attore Alfred Molina è stato considerato per il ruolo di Barbanera.



Jerry Bruckheimer ha dato indicazioni rigorose ai direttori di casting: le attrici provinate per interpretare le sirena dovevano avere seni naturali. Durante la ripresa delle loro scene, le attrici non avevano il permesso di lasciare il set fino al tramonto, onde evitare di rovinare il make-up.



La caduta di Johnny Depp durante la corsa per la nave di Ponce de León è vera, il regista non ha voluto tagliare comunque quella scena.



Questo è l'unico film della saga a non aver ricevuto nessuna nomination agli Oscar.



Il film costato oltre 200 milioni di dollari ha superato nel mondo il miliardo diventando il decimo incasso più alto di sempre (senza tenere conto dell'inflazione).



La citazione dal film

C'è un audace marinaio che attendo dentro al cuore, non conosco il suo nome, ma ho bisogno del suo amore. O fanciulle innamorate, venite tutte qua, l'allegro audace marinaio un giorno arriverà. Solo lui può consolare questo cuore spezzato a metà, il mio audace marinaio prima o poi arriverà. C'è un audace marinaio che attendo dentro al cuore, non conosco il suo nome, ma ho bisogno del suo amore. [L'allegro audace marinaio cantato dalla sirena Tamara]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Hans Zimmer (compositore ufficiale della saga dal secondo capitolo in poi). Zimmer per l'occasione è stato supportato dal duo di chitarristi messicani Rodrigo y Gabriela e dal cantante spagnolo Eduardo Cruz Sánchez, fratello delle attrici Penélope e Mónica Cruz.



TRACK LISTINGS:

1. Guilty Of Being Innocent Of Being Jack Sparrow - Hans Zimmer

2. Angelica (Featuring Rodrigo Y Gabriela) - Hans Zimmer

3. Mutiny - Hans Zimmer

4. The Pirate That Should Not Be - Rodrigo Y Gabriela

5. Mermaids - Hans Zimmer

6. South Of Heaven's Chanting Mermaids - Rodrigo Y Gabriela

7. Palm Tree Escape (Featuring Rodrigo Y Gabriela) - Hans Zimmer

8. Blackbeard - Hans Zimmer

9. Angry And Dead Again - Rodrigo Y Gabriela

10. On Stranger Tides - Hans Zimmer

11. End Credits - Hans Zimmer

12. Guilty Of Being Innocent Of Being Jack Sparrow (Remixed By DJ Earworm) - Hans Zimmer

13. Angelica (Grant Us Peace Remix) (Remixed By Ki: Theory) - Rodrigo Y Gabriela

14. The Pirate That Should Not Be (Remixed By Photek) - Rodrigo Y Gabriela

15. Blackbeard (Remixed By Super Mash Bros & Thieves) - Hans Zimmer

16. South Of Heaven's Chanting Mermaids (Remixed By Paper Diamond) - Rodrigo Y Gabriela

17. Palm Tree Escape (Remixed By Adam Freeland) - Hans Zimmer

18. Angry And Dead Again (Remixed By Static Revenger) - Rodrigo Y Gabriela

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]