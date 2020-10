Stasera in tv: “John Rambo” su Italia 1

Cast e personaggi

Sylvester Stallone: John Rambo

Julie Benz: Sarah Miller

Matthew Marsden: Schoolboy

Graham McTavish: Lewis

Reynaldo Gallegos: Diaz

Jake La Botz: Reese

Tim Kang: En-Joo

Maung Maung Khim: Magg. Pa Tee Tint

Paul Schulze: Michael Burnett

Ken Howard: Rev. Arthur Marsh

Richard Crenna: Samuel Trautman (immagini d’archivio)

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: John Rambo

Francesca Fiorentini: Sarah Miller

Vittorio Guerrieri: Schoolboy

Luca Biagini: Lewis

Roberto Draghetti: Diaz

Roberto Certomà: Reese

Enrico Di Troia: En-Joo

Roberto Pedicini: Michael Burnett

Massimo Rossi: Samuel Trautman

La trama

Venti anni dopo l’ultimo episodio della serie cinematografica, John Rambo (Sylvester Stallone) si è ritirato nella Thailandia settentrionale, dove lavora su un battello che percorre il fiume Salween.

Al confine tra la Thailandia e la Birmania che si trova a poca distanza, il conflitto tra i birmani e i Karen, la guerra civile più lunga al mondo, è arrivata al suo sessantesimo anno. Ma Rambo, che conduce una vita solitaria nelle montagne coperte dalla giungla, pescando e catturando dei serpenti velenosi da vendere, ha abbandonato da molto tempo i combattimenti, anche se osserva medici, ribelli e rifugiati passargli vicino nel loro percorso attraverso questa regione straziata dalla guerra.

Tutto cambia quando un gruppo di missionari cerca la “guida americana del fiume”. Quando Sarah (Julie Benz) e Michael Bennett (Paul Schulze) avvicinano Rambo, gli spiegano che, rispetto al loro viaggio dell’anno precedente nei campi dei rifugiati, i militari birmani hanno riempito di mine i sentieri, rendendo troppo pericoloso viaggiare via terra. Così, gli chiedono di guidarli nel fiume Salween e di lasciarli alla loro meta, in modo da poter fornire scorte di medicinali, cibo e bibbie alla popolazione perseguitata dei Karen che abitano sulle colline.

Dopo aver inizialmente rifiutato di spingersi fino in Birmania, Rambo accetta di accompagnarli, lasciando Sarah, Michael e altri volontari in un luogo prestabilito. Meno di due settimane più tardi, il pastore Arthur Marsh (Ken Howard) trova Rambo e gli rivela che i missionari non sono tornati. Per questo, ha ipotecato la sua casa e ha raccolto dei soldi dalla sua congregazione ecclesiastica per assumere un gruppo di mercenari (Graham Mctavish, Matthew Marsden, Tim Kang, Rey Gallegos e Jake La Botz) con l’obiettivo di recuperarli e riportarli a casa.

Rambo si chiede se i missionari sono ancora vivi e Marsh risponde che sono stati visti mentre erano prigionieri in un campo militare birmano. Anche se la riluttanza di Rambo per la violenza e il conflitto sono evidenti, lui sa di dover dare una mano ed accetta di portare i mercenari su per il fiume fino alla zona sconvolta dalla guerra. Quello che ne consegue è una discesa all’inferno sulla Terra.

La premessa del film

Per quasi sessant’anni, il popolo Karen presente in Birmania, composto in prevalenza da contadini e agricoltori, ha combattuto per la sua sopravvivenza contro l’oppressivo regime militare birmano. Torture, omicidi, stupri, mutilazioni ed esecuzioni di massa hanno costretto un milione di persone a trasferirsi nei campi dei rifugiati e milioni di altri a scappare nelle foreste e nelle montagne per combattere una battaglia disperata per la loro sopravvivenza. Le Nazioni Unite hanno definito la sistematica distruzione della popolazione Karen un ’genocidio lento ma inesorabile’. La lotta tra i combattenti per la libertà Karen e l’esercito birmano al potere è la più lunga guerra civile della storia.

Il nostro commento

Come accaduto con il Rocky Balboa “in pensione” che torna sul ring anche il Rambo guerriero stanco, tormentato, ma sempre letale macchina da guerra, ha funzionato ancora una volta a dovere.

Lo scenario sullo sfondo dell’azione è tutt’altro che banale ed ha il merito di puntare i riflettori di Hollywood su un terrificante genocidio in atto.

La regia di Stallone, priva di fronzoli con i suoi ammiccamenti “splatter” è cruda e violenta al punto giusto tanto da non far rimpiangere la trilogia originale.

Questo ritorno su grande schermo potrebbe secondo noi chiudere dignitosamente il ciclo, un perfetto canto del cigno per l’iconico veterano, ma a quanto pare Stallone vorrebbe un ulteriore film in cui Rambo s’immoli eroicamente su grande schermo, ma se questo accadrà di certo non sarebbe così grave, visto che la serie avrebbe comunque avuto con questo quarto capitolo una degna conclusione.

Curiosità

A James Brolin venne assegnato il ruolo del colonnello Samuel Trautman dopo che Richard Crenna morì di cancro al pancreas nel 2003, ma il ruolo alla fine venne tagliato dal copione. Sylvester Stallone ha fatto si che il personaggio fosse morto lo stesso giorno di Crenna, che appare in questo film in un flashback grazie ad immagini di archivio.

Stallone doveva girare questo film prima di Rocky Balboa, ma Rocky ha avuto il via libera dalla MGM in anticipo sui tempi, così ha dovuto mettere Rambo 4 in stand-by.

Questo è il primo film di Rambo diretto da Sylvester Stallone, di Rocky l’attore ne ha invece diretti quattro.

Durante il suo processo di sviluppo questo quarto ‘Rambo’ è passato attraverso una svariata serie di copioni cassati: in uno Rambo viveva una vita tranquilla con moglie e il figlio, fino a che la Supremazia bianca non rapisce la sua famiglia, in un altro script Rambo cerca di risolvere una crisi con ostaggi alle Nazioni Unite, dove lavora come diplomatico, quando i terroristi (che includono anche il figlio adottivo di Rambo) s’impossessano del quartier generale delle Nazioni Unite a New York.

Ted Kotcheff, che ha diretto il primo Rambo della serie, era a bordo come consulente tecnico del film.

Julie Benz è stato scelta per il ruolo di Sarah perché Sylvester Stallone era un grande fan della serie televisiva Dexter in cui l’attrice recitava.

Originariamente Rambo avrebbe dovuto imbracciare la mitragliatrice M2 calibro 50 mentre faceva fuoco, ma quando l’arma è stata completamente montata pesava 54 kg, con Stallone che era ancora in grado di maneggiarla e sparare, ma era troppo ingombrante per i movimenti più rapidi, così alla fine si è deciso di montarla sul retro di una jeep.

Maung Maung Khin, che ha interpretato il dittatore birmano Tint, ha combattuto per i ribelli Karen nella vita reale. Aveva paura che la sua famiglia sarebbe stato uccisa se avesse accettato questo ruolo, ma ha scelto di farlo comunque.

Questo è il primo film in cui Rambo usa una pistola e anche il primo film di Rambo senza un elicottero.

Sylvester Stallone fu costretto a girare il film con indosso sempre una maglietta per via dell’ampio tatuaggio che gli copre entrambe le spalle.

Sylvester Stallone voleva in particolare che il film fosse ambientato nel bel mezzo del più brutale conflitto globale in corso e che tale conflitto fosse stato praticamente ignorato da pubblico e media. Dopo aver escluso i noti conflitti in Medio Oriente, America Latina e Africa, Stallone ha parlato con esperti internazionali, che gli hanno parlato degli omicidi di massa messi in atto dalla dittatura birmana sul popolo Karen. Ha poi deciso che la trama del film si sarebbe svolta proprio nel mezzo di questo genocidio.

Nel film il nome Rambo è menzionato un’unica volta in tutto il film, quando Rambo viene svegliato dal reverendo Arthur Marsh.

Solo in questo film Rambo uccide 81 persone, un bodycount che stabilisce un record per il franchise.

In uno dei flashback che Rambo ha durante il film si può vedere anche il finale alternativo del primo film, in cui Rambo muore lasciando che il colonnello Trautman gli spari.

Il film costato 50 milioni di dollari (“Rambo 3” ne è costati 63) ne ha incassati nel mondo circa 113.

Citazioni dal film

John Rambo è stato vietato in Birmania così da far proliferare un numero impressionante di copie pirata. Il gruppo di guerriglieri birmani (Burmese Freedom Fighters) che si oppongono alla feroce dittatura che vige nel paese hanno persino scelto un dialogo tratto dal film come grido di battaglia, in particolare si tratta della frase “Vivere per niente, o morire per qualcosa“. Sylvester Stallone saputa la cosa ha dichiarato: “Questo, per me, è uno dei momenti di maggiore orgoglio che abbia mai avuto nel cinema“.

[quote layout=”big” cite=”John Rambo]Stai cercando di cambiare la realtà…. Il fatto che siamo degli animali. La guerra che avviene qui o in qualsiasi altro posto è nel nostro sangue. La guerra è naturale, è la pace ad essere un evento anomalo. È questa la realtà. Quando vieni spinto a farlo, uccidere è semplice come respirare.[/quote]

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Brian Tyler (Fast and Furious 5, I Mercenari 2, Iron Man 3).

(Fast and Furious 5, I Mercenari 2, Iron Man 3). Questo è il primo Rambo a non fruire delle musiche del maestro Jerry Goldsmith (Alien, Star Trek – Il film, Atto di forza), il compositore è scomparso nel 2004.

TRACK LISTINGS:

1. Rambo Theme

2. No Rules Of Engagement

3. Conscription

4. The Rescue

5. Aftermath

6. Searching For Missionaries

7. Hunting Mercenaries

8. Crossing Into Burma

9. The Village

10. Rambo Returns

11. When You Are Pushed

12. The Call To War

13. Atrocities

14. Prison Camp

15. Attack On The Village

16. Rambo Takes Charge

17. The Compound

18. Battle Adagio

19. Rambo Main Title

20. Rambo End Title

