Stasera in tv su Rai 2: "Ratatouille" di Disney-Pixar

Di Pietro Ferraro giovedì 26 dicembre 2019

Rai 2 stasera propone "Ratatouille", film d'animazione Disney-Pixar del 2007 diretto da Brad Bird ("Gli incredibili").

Cast e personaggi

Doppiatori originali:

Patton Oswalt: Rémy

Lou Romano: Alfredo Linguini

Janeane Garofalo: Colette Tatou

Peter Sohn: Émile

Brad Garrett: Auguste Gusteau

Ian Holm: Skinner

Brian Dennehy: Django

Peter O'Toole: Anton Ego

Will Arnett: Horst

Julius Callahan: Lalo, Francois

James Remar: Larousse

John Ratzenberger: Mustafà

Teddy Newton: Avv. Talon Labarthe

Tony Fucile: Pompidou

Jake Steinfeld: Git

Brad Bird: Ambrister, domestico di Anton Ego

Doppiatori italiani

Nanni Baldini: Rémy

Massimiliano Alto: Alfredo Linguini

Domitilla D'Amico: Colette Tatou

Edoardo Stoppacciaro: Émile

Alessandro Rossi: Auguste Gusteau

Riccardo Peroni: Skinner

Dario Penne: Django

Pietro Biondi: Anton Ego

Paolo Marchese: Horst

Gianfranco Miranda: Lalo

Massimo De Ambrosis: Francois

Marco Mete: Larousse

Renato Cecchetto: Mustafà

Ambrogio Colombo: Avv. Talon Labarthe

Fabrizio Russotto: Pompidou

Mauro Magliozzi: Git

Manfredi Aliquò: Ambrister, domestico di Anton Ego

La trama

Per tutta la vita, Remy ha mostrato un olfatto dotatissimo e il sogno più inusuale possibile per un topo: cucinare in un ristorante rinomato.

Senza preoccuparsi dell’evidente difficoltà di emergere nella professione che ha maggiore paura dei topi al mondo, per non parlare degli inviti della sua famiglia ad accontentarsi del suo stile di vita (fatto di mucchi d’immondizia), le fantasie di Remy sono ricche di flambé e sauté. Ma quando le circostanze fanno arrivare Remy nel ristorante parigino reso famoso dal suo eroe culinario, Auguste Gusteau, il cui motto “chiunque può cucinare” ha ispirato Remy per tutta la vita, capisce improvvisamente che venire scoperto in una cucina può essere decisamente pericoloso se si hanno dei baffi e una coda.

Nel momento in cui i sogni di Remy sembrano sul punto di andare in fumo, trova quello di cui ha bisogno, un amico che crede in lui: l’addetto alle pulizie del ristorante, un ragazzo timido e isolato che sta per essere licenziato. Ora, non avendo nulla da perdere, Remy e Linguini formano la più improbabile delle coppie, con il goffo corpo di Linguini che canalizza la mente creativa di Remy, mettendo Parigi completamente sottosopra e si ritrovano entrambi a vivere un’incredibile avventura fatta di svolte comiche, sviluppi emotivi e il più improbabile dei successi, che i due non avrebbero mai potuto vivere senza l’aiuto reciproco.





Il nostro commento

Solo la Pixar poteva riuscire a trasformare un ratto in uno chef e a regalarci un piccolo gioiello d'animazione che ha in sé tutta la certosina cura per le caratterizzazioni dei personaggi che hanno reso famosa la Disney.

Ratatouille è uno di quei film che va oltre il target "per famiglie", che regala perle come il monologo sui critici recitato da Ego (su cui dovremmo tutti meditare) o la sequenza in cui il temibile critico culinario assaggia la Ratatouille di Remy e, come fecero prima di lui Scrooge e Il Grinch, ritrova il suo personale "Natale" perduto da anni.





Curiosità



Il film ha ricevuto 5 nomination agli Oscar (miglior film, sceneggiatura originale, montaggio, colonna sonora e montaggio sonoro) vincendo una statuetta come Miglior film d'animazione.



Il team di animazione ha lavorato al fianco dello chef Thomas Keller nel suo ristorante French Laundry al fine di imparare alcuni segreti dell'arte culinaria.



Per creare cumuli di immondizia dall'aspetto realistico, gli artisti della Pixar hanno fotografato e studiato come gli alimenti marciscono. Quindici diversi tipi di prodotti sono stati lasciati a marcire e poi fotografati come mele, bacche, banane, funghi, arance, broccoli e lattuga.



La stanza in cui il critico culinario Anton Ego scrive le sue recensioni è a forma di bara, inoltre la parte posteriore della sua macchina da scrivere assomiglia ad un teschio.



Colonnello Rémy era il nome di battaglia di Gilbert Renault, un eroe della Resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale.



Parte della storia erà stata inizialmente scritta per svolgersi nelle catacombe sotto Parigi. Questa idea è stata abbandonata quando Brad Bird ha sostituito Jan Pinkava (regista designato in origine dalla Pixar) al timone del progetto. Solo brevi sezioni che si svolgono nelle fogne sono rimaste dal progetto originale.



Il nome completo di Linguini è Alfredo Linguini. "Alfredo" è un sugo per la pasta spesso servito con le fettuccine, dal nome del suo inventore, lo chef italiano Alfredo di Lelio,



Nome e cognome di Gusteau ("Auguste Gusteau") sono anagrammi l'uno dall'altro.



Diversi ratti sono stati tenuti presso lo studio e lasciati in giro nei corridoi per più di un anno, in modo che gli animatori potessero studiare il movimento della loro pelliccia.



Disney e Pixar stavano progettando di portare un vino di produzione francese legato al film Ratatouille in una nota catena di negozi americana. Questo fino a quando il California Wine Institute obiettò, suggerendo che un vino legato a personaggi dei cartoni animati non avrebbe fatto altro che incoraggiare il consumo di alcolici.



Preoccupata che il pubblico non avrebbe saputo pronunciare il titolo del film, la Disney / Pixar ha scritto foneticamente la pronuncia su tutti i manifesti e i trailer.



Ove possibile, Brad Bird ha voluto animatori prevalentemente femminili per lavorare sul personaggio di Colette. Victor Haboush , animatore veterano della Disney che ha lavorato a La bella addormentata nel bosco, Lilli e il vagabondo e La carica dei 101, ha definito questo film come "il miglior film d'animazione dai tempi di Pinocchio".

In una delle scene del film un'eccentrica donna dai capelli rossi spara un colpo di pistola contro due roditori, Remy e suo fratello Emile, questa simula una scena di un classico della Disney Le avventure di Bianca e Bernie, nel quale l'antagonista del film Madame Medusa, anche lei con i capelli rossi, spara con il suo fucile da caccia nel tentativo di liberarsi dei due topi protagonisti del film, Miss Bianca e Bernard.



Il film costato 150 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 623.



Trailer del corto "Il tuo amico topo"



Dal film è stato tratto il cortometraggio Il tuo amico topo. Lo si può trovare tra i contenuti extra dell'edizione home-video del film.



Se è vero che noi siamo ciò che mangiamo, io volevo magiare solo roba genuina ma per mio padre "Il cibo è carburante, se fai lo schizzinoso finisci a secco"...So che dovrei odiare gli umani ma non ci riesco. Loro non si limitano soltanto a mangiare. Loro sperimentano, creano... Gusteau aveva ragione, ogni cibo ha qualcosa di unico ma combini una cosa con un'altra e crei qualcosa di nuovo. Così avevo una doppia vita. L'unico a saperlo era Emile. Remy

La colonna sonora



Le musiche del film, candidate all'Oscar, sono del compositore Michael Giacchino (Star Trek, Cars 2), che torna a collaborare con il regista Brad Bird dopo aver musicato Gli Incredibili.

(Star Trek, Cars 2), che torna a collaborare con il regista Brad Bird dopo aver musicato Gli Incredibili.

La scena alla fine del film, quando il critico gastronomico Ego dà il suo parere, mi ha fatto pensare che questo era proprio il succo della storia e mi ha aiutato a ideare il tema principale della colonna sonora, che abbiamo anche trasformato in una canzone per il film”. Giacchino prosegue sostenendo che “questo è un film allegro, ovviamente, ma c’è anche una dose di malinconia al suo interno, la malinconia insita nel tornare indietro con la memoria alle cose che hai sempre voluto fare nella tua vita. Io volevo far emergere questa sensazione ed esprimerla a livello musicale. Il mio obiettivo principale era cercare di catturarla. E, allo stesso tempo, c’è un divertimento e un’azione notevoli, ma io non volevo assolutamente che questo oscurasse l’argomento principale del film. [Michael Giacchino]



TRACK LISTINGS:

1. Le Festin - Camille

2. Welcome to Gusteau's

3. This Is Me

4. Granny Get Your Gun

5. 100 Rat Dash

6. Wall Rat

7. Cast of Cooks

8. A Real Gourmet Kitchen

9. Souped Up

10. Is It Soup Yet?

11. A New Deal

12. Remy Drives a Linguini

13. Colette Shows Him Le Ropes

14. Special Order

15. Kiss & Vinegar

16. Losing Control

17. Heist To See You

18. The Paper Chase

19. Remy's Revenge

20. Abandoning Ship

21. Dinner Rush

22. Anyone Can Cook

23. End Creditouilles

24. Ratatouille Main Theme

