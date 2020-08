Stasera in tv: "Il pesce innamorato" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 3 agosto 2020

Canale 5 stasera propone "Il pesce innamorato", commedia del 1999 diretta da Leonardo Pieraccioni e interpretata da Leonardo Pieraccioni, Yamila Díaz, Paolo Hendel, Rodolfo Corsato e Gabriella Pession.

Cast e personaggi

Leonardo Pieraccioni: Arturo Vannini

Yamila Díaz: Matilde

Paolo Hendel: Primo

Rodolfo Corsato: Valeriano

Gabriella Pession: Lucilla Pacini

Patrizia Loreti: Signorina Benincasa

Sergio Forconi: Osvaldo Vannini

Vincenzo Versari: Arnaldo Vannini

Umberto Fontani: Marcellino Pacini

Don Lurio: Pacini

Rosanna Susini: mamma di Arturo

Philippe Leroy: Autista

Dario Ballantini: Domenico Costanzo

Angelo Russo: Maresciallo Scarchilli





La trama

Arturo (Leonardo Pieraccioni) è un falegname che scrive racconti per bambini e uno di questi viene pubblicato da un'importante casa editrice ottenendo un successo inaspettato.

Arturo sarà così impegnato in un tour promozionale del suo libro che diventerà l'occasione per conoscere Matilde (Yamila Díaz), un incontro che regalerà allo scrittore un'unica fugace notte di passione.

Le strade dei due a questo punto si divideranno per incrociarsi nuovamente poco più di un anno dopo con Matilde, nel frattempo diventata mamma e convolata a nozze, che confesserà ad Arturo di non essere sicura che sia suo marito il padre del bambino...





Il nostro commento

Dopo un "ciclone" al botteghino seguito da qualche "fuoco d'artificio", la quarta regia di Pieraccioni mostra i primi segni di stanchezza con la reiterata formula dell'innamorato simpatico e un po' impacciato, che s'infatua perdutamente della bellona di turno (in questo caso una splendida modella argentina al suo primo ruolo su grande schermo).

C'è da dire che Pieraccioni ha comunque il pregio di allontanarsi dalla grevità di certe produzioni nostrane, diventandone comunque unica alternativa e che la leggerezza (a volte anche troppa) con cui affronta il lato romantico dei suoi film è in parte apprezzabile.

Quindi anche se qui si hanno le prime avvisaglie di una deriva furbesca di quello che per l'attore toscano diventerà un vero e proprio "format", Il pesce innamorato mostra ancora alcuni degli elementi che hanno decretato il successo del "primo" Pieraccioni, il che fa di questo titolo una godibile commedia scacciapensieri.





Curiosità



Nel film ci sono ruoli per il comico Paolo Hendel e il celebre ballerino Don Lurio scomparso nel 2003, quest'ultimo celebre per aver lanciato le gemelle Kessler ed aver curato le coreografie di storiche trasmissioni televisive come Canzonissima e Studio Uno.

Nel film c'è anche un cameo, nel ruolo di un'autista, dell'attore francese Philippe Leroy . A proposito di questo ruolo in un'intervista Pieraccioni ha raccontato che in origine il ruolo era stato assegnato a Vasco Rossi , che però non diede più sue notizie a cinque giorni dalle riprese; successivamente Pieraccioni cercò di convincere Alberto Sordi ad accettare il ruolo, ma l'attore rifiutò la parte che andò infine a Philippe Leroy.

La protagonista femminile del film, la modella argentina Yamila Diaz, è al suo debutto in veste di attrice.



La colonna sonora



Le musiche del film sono del compositore Claudio Guidetti (Scusa ma ti chiamo amore) che torna a collaborare con Pieraccioni per la terza volta dopo aver musicato Il ciclone (1996) e Fuochi d''artificio (1997).

La colonna sonora include il singolo "Everyday" di Daniele Groff tratto dall'album Variatio 22.



LISTA TRACCE:

1. Claudio Guidetti – Il Pesce Innamorato

2 . Claudio Guidetti – Lettere In Corsivo

3. Daniele Groff – Everyday

4. Claudio Guidetti – Il Tema Di Matilde

5. Scatman John – Scatman's World

6. Claudio Guidetti – La Casa Di Marzapane

7. Claudio Guidetti – Concioncita Para Matilda

8. Claudio Guidetti – La Famiglia Di Arturo

9. Claudio Guidetti – La Corsa Nel Bosco

10. Everything But The Girl – When All's Well

11. Claudio Guidetti – Arturo E Primo

12. Claudio Guidetti – Piccinina

13. Max De Palma – La Copa De La Vita

14. Claudio Guidetti – Il Vecchio Pacini

15. Natural Born Hippies – Lovestream (The 19th Mix)

16. Claudio Guidetti – Arturo E La Su Mamma

17. Claudio Guidetti – La Festa Dei Coreani

18. Riccardo Biseo – Cheek To Cheek

