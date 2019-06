Stasera in tv: "Hostage" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 giugno 2019

Rete 4 stasera propone "Hostage", action-thriller del 2005 diretto da Florent Emilio Siri (Nido di vespe) e interpretato da Bruce Willis, Kevin Pollak, Ben Foster e Michelle Horn.

La trama

Jeff Talley (Bruce Willis) poliziotto di Los Angeles ed esperto negoziatore rimane traumatizzato a seguito di una crisi con ostaggi finita in tragedia.

Il senso di colpa lo spingerà ad abbandonare il suo ruolo di negoziatore e a trasferirsi in una piccola cittadina in cerca di pace e dove diventa il capo della polizia locale.

Purtroppo per Talley la tranquillità avrà vita breve perché un terzetto di balordi asserragliatosi in una villa sequestrerà la famiglia di un uomo che si rivelerà un ostaggio di enorme valore per una misteriosa organizzazione.

A Talley verrà rapita la figlia al fine di ricattarlo e costringerlo ad intrufolarsi nella villa onde recuperare un misterioso DVD che sembra contenere preziose e compromettenti informazioni.





Il nostro commento

Il debutto americano di Florent Emilio Siri, pur al servizio di un plot oltremodo prevedibile, si dimostra ligio al dovere e sulla scia di action come Il negoziatore mette in scena un solido film che pesca a piene mani nel filone "Crisi con ostaggi".

Il regista può contare su un cast che include Bruce Willis, che dopo il John McClane della serie Die Hard incarna alla perfezione l'eroe "per forza" e il talentuoso Ben Foster, i suoi personaggi dalle caratteristiche borderline alla Sam Rockwell sono diventati un punto di forza per l'attore.

Hostage è un film dalla regia asciutta, meno "fracassone" del consueto, a cui però manca quel qualcosa che lo distingua dalla massa di produzioni similari.





Curiosità



La sceneggiatura del film è basata su un racconto dello scrittore Robert Crais e presenta alcune differenze dalla trama originale: è stata eliminata una sotto-trama che coinvolgeva la mafia e l'età del terzetto di sequestratori è stata leggermente abbassata. Nel romanzo il datore di lavoro di Smith è Sonny Benza, un boss criminale che domina l'intera West Coast.



La parola "fuck" viene ripetuta 89 volte.



La figlia di Bruce Willis nel film, Amanda, è stata interpretata dalla figlia dell'attore Rumer Willis. Rumer voleva la parte, ma Willis ha voluto che la ragazza affrontasse il provino come tutti gli altri e alla fine ha ottenuto la parte.



Quando Tommy trova il DVD di "Il paradiso può attendere", il film è stato archiviato in modo errato nella sezione "F" insieme ad un altro film: "The Nest" che è il titolo inglese del film Il nido di vespe diretto da Florent Emilio Siri nel 2002.



Il body count delle vittime su schermo è di 15, si arriva a 16 se si conteggia anche il cane.



Il regista Florent Emilio Siri ha anche curato regia e sceneggiatura dei videogames Splinter Cell: Pandora Tomorrow e Splinter Cell: Chaos Theory.



La colonna sonora



Le musiche del film sono del francese Alexandre Desplat (Il discorso del re, Harry Potter e i doni della morte parte 1 & 2).

Alexandre Desplat torna a collaborare con il regista Florent Emilio Siri dopo aver musicato l'action Nido di vespe.



