Stasera in tv: "La matassa" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 29 agosto 2019

Canale 5 stasera propone "La matassa", commedia del 2009 diretta e interpretata dal duo comico Ficarra e Picone.

Cast e personaggi

Salvatore Ficarra: Gaetano

Valentino Picone: Paolo

Domenico Centamore: Ignazio, l'esattore

Pino Caruso: don Gino

Claudio Gioè: Antonio

Anna Safroncik: Olga

Tuccio Musumeci: Totò

Mario Pupella: don Mimí

Mariella Lo Giudice: mamma di Paolo

Rosa Pianeta: mamma di Gaetano

Giovanni Martorana: Pietro

Gino Astorina: commissario di Polizia

Gaetano Pappalardo: agente Pappalardo

Maria Di Biase: Svetlana

Marzia Cavallo: cameriera

Angelo Pellegrino: amministratore dell'albergo

La trama

Di questa storia ne avrete sicuramente sentito parlare. Ma non fate l’errore di cercarla tra i romanzi e le novelle dei grandi scrittori. Cercate invece dentro le vostre case, tra le storie della vostra famiglia o dei vostri parenti o amici. E se non questa, ne troverete di simili.

Protagonisti simili, trame simili, epiloghi però profondamente diversi: a volte tragici, a volte comici, a volte, e per lo più delle volte, interminabili. Perché questa è la storia dell’uomo, animale sociale che i suoi simili li ama, li frequenta ma con i quali non può fare a meno di litigare.

E questa è la storia di una lite, anzi della lite. Quella lite, simile a tante altre che già erano state, ma che allontanò per sempre due fratelli, e le loro famiglie. Due fratelli che avevano sempre vissuto da fratelli, condividendo gioie e dolori, superando insieme le difficoltà della vita e dei loro caratteri, con amore. Lo stesso affetto che avevano trasferito ai loro figli, i due cugini, (Ficarra e Picone), cresciuti per tanti anni come fratelli. Così diversi tra loro: prepotente e carnefice il primo (Ficarra), remissivo e vittima il secondo (Picone).

Poi, d’improvviso, quella lite li allontanò, rendendoli non più fratelli, se non nei loro ricordi di quel meraviglioso periodo della vita, che è l’adolescenza. Oggi, al momento della nostra storia, i nostri eroi sono due trentenni che conducono due vite profondamente diverse. Picone, debole e insicuro, preda dell’ipocondria, lavora a fianco del padre nell’albergo di famiglia che questi ha ereditato a sua volta dal padre. Ficarra si arrabatta alla meno peggio: è il proprietario di una improbabile agenzia matrimoniale.

I due da quel giorno non si sono mai più visti, ma la vita che ama giocare con il destino degli uomini, li rimette insieme. Questa però, più che un’occasione di pace, è la scintilla che fa nascere in Ficarra il desiderio di vendicare il padre. Ma come fare? L’approssimazione del piano di Ficarra e l’inettitudine di Picone condurranno i due in una serie di disavventure.

Il nostro commento

La seconda incursione su grande schermo del duo Ficarra e Picone conferma la bontà della "trasferta", che pone i due comici siciliani in una ideale classifica di interpreti teatral/televisivi che hanno trovato un'ideale sintonia altra con il cinema, avulsa da tormentoni e facilonerie da avanspettacolo che hanno fatto la "breve" fortuna di altri loro colleghi.

Curiosità



Alla regia troviamo a supportare Ficarra e Picone troviamo Giambattista Avellino che con la coppia aveva già co-diretto il precedente "Il 7 e l'8", esordio su grande schermo dei due comici siciliani.



L'ultima sequenza del film è realizzata con un lungo piano sequenza di quattro minuti.



Il film è stato girato a Catania e a Paternò (cittadina in provincia di Catania). Il ponte che si vede in alcune scene è il Ponte Papa Giovanni XXIII (Ponte San Vito) di Ragusa.



Il cane che si vede nella parte finale del film è Saverio il cane di Ficarra.



Nella scena dove Ficarra cerca la chiesa dove si dovrebbe svolgere il matrimonio e si imbatte in una chiesa dove si è celebrato un battesimo, il neonato è il suo secondogenito, Tommaso mentre la mamma è interpretata dalla moglie dell'attore, Rossella Leone.



Come nasce l'idea per il film

La colonna sonora



Le musiche del film sono di Paolo Buonvino (Romanzo criminale, Ricordati di me, Manuale d'amore, Italians).



