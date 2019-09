Stasera in tv: "Fuori controllo" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 12 settembre 2019

Rai 3 stasera propone Fuori controllo (Edge of Darkness), thriller del 2010 diretto da Martin Campbell (007 - Casinò Royale) e interpretato da Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston e Bojana Novakovi.

Cast e personaggi

Mel Gibson: Thomas Craven

Ray Winstone: Darius Jedburgh

Danny Huston: Jack Bennett

Bojana Novakovi: Emma Craven

Shawn Roberts: Burnham

David Aaron Baker: Millroy

Jay Sanders: Whitehouse

Denis O'Hare: Moore

Damian Young: senatore Jim Pine

Caterina Scorsone: Melissa

Frank Grillo: Agente Uno

Wayne Duvall: Capo della polizia

Gbenga Akinnagbe: detective Darcy Jones

Gabrielle Popa: Emma Craven da bambina

Peter Hermann: Sanderman

Timothy Sawyer: medico legale

Scott Winters: dottore #1

Ali Reza: dottore #2

Gordon Peterson: sé stesso

Doppiatori italiani

Claudio Sorrentino: Thomas Craven

Stefano De Sando: Darius Jedburgh

Michele Kalamera: Jack Bennett

Domitilla D'Amico: Emma Craven

Fabrizio Manfredi: Burnham

Massimo Rossi: Millroy

Diego Reggente: Whitehouse

Mino Caprio: Moore

Francesco Prando: senatore Jim Pine

Francesca Fiorentini: Melissa

Mario Bombardieri: Agente Uno

Luciano De Ambrosis: Capo della polizia

Roberto Draghetti: detective Darcy Jones

Agnese Marteddu: Emma Craven da bambina

Luciano Roffi: Sanderman

Bruno Alessandro: medico legale

Carlo Sabatini: dottore #1

Carlo Reali: dottore #2

Dante Biagioni: Gordon Peterson





La trama

Thomas Craven (Mel Gibson) è un veterano detective della omicidi al Dipartimento di polizia di Boston e un padre single. Quando la sua unica figlia, la ventiquattrenne Emma (Bojana Novakovic), viene uccisa sulla porta di casa, tutti presumono che il vero bersaglio fosse lui. Ma presto l'uomo inizia ad avere dei sospetti e si imbarca in una rischiosa missione per scoprire la doppia vita della figlia che ne ha provocato l'omicidio.

L'indagine lo porta in un mondo pericoloso fatto di spionaggio industriale, collusioni governative e omicidi, e inevitabilmente la sua strada si incrocia con quella di Darius Jedburgh (Ray Winstone), inviato per eliminare delle prove. La ricerca solitaria di Craven per comprendere la morte della figlia si trasforma in un'odissea, fatta di scoperte emotive e redenzione.





Il nostro commento

Fuori controllo a prima vista può sembrare un altro rappresentante del filone revenge-movie, quello per intenderci di Charles Bronson e del suo vendicativo e iperviolento Giustiziere della notte, in realtà il film miscela thriller politico, action, poliziesco in un godibile mix interpretato da un intenso e tormentato Mel Gibson, l'attore australiano sorprendentemente immune da ogni artifizio chirurgico fa dei vistosi segni dell'età indubbia virtù caratterizzando un personaggio dolente ben lungi dal mostrarsi allo spettatore come una sorta di vendicatore o deviato vigilante, sullo schermo non si scorge null’altro che un padre furioso e devastato.

Il regista Martin Campbell veterano del cinema di genere, all'attivo per lui un un paio di 007, l’avventuroso La maschera di Zorro e il cinecomic Lanterna verde, non si lascia tentare dalla violenza tout-court da "angelo vendicatore", ne tantomeno dalla spettacolarizzazione formato action di molti thriller di ultima generazione, Campbell gioca invece la carta vincente del formato thriller, svela le carte lentamente, inserisce oculatamente perle di violenza estrema e alla fine confeziona un titolo godibile, in cui gli si può anche perdonare un finale che indugia in un'enfatica retorica da espiazione.





Curiosità



Il film è stato scritto dallo sceneggiatore Premio Oscar William Monahan (The Departed - Il bene e il male).



Robert De Niro è stato originariamente lanciato come Darius Jedburgh, ma l'attore ha abbandonato il set dopo solo due giorni a causa di 'divergenze creative'.



Il film è basato sulla popolarissima e pluripremiata miniserie tv britannica Edge of Darkness scritta da Troy Kennedy-Martin e diretta da Martin Campbell. Nell'originale, Bob Peck interpretava Craven e Joe Don Baker era Darius Jedburgh.



Il modello di elicottero che viene utilizzato in una fase del film (N401LH) è lo stesso che entrò in collisione con un piccolo aereo sul fiume Hudson l'8 agosto 2009.



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 81.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Howard Shore (Il silenzio degli innocenti), compositore canadese Premio Oscar per la trilogia Il signore degli anelli.

John Corigliano ha scritto una partitura completa per il montaggio finale con l'Orchestra Filarmonica di Londra, diretta da Leonard Slatkin. La partitura di Corigliano è stata respinta quando alcune sequenze aggiuntive hanno reso il film più veloce dal punto di vista dell'azione. A quel punto Corigliano non era più interessato a musicare la nuova versione, affermando che ormai era diventato un genere di film che non avrebbe mai firmato.



TRACK LISTINGS:

1. Titles 2:18

2. Mourning 3:24

3. Beach 2:34

4. Knife 2:25

5. Burning 2:40

6. Diogenes 3:35

7. Pursuit 3:39

8. Hit & Run 1:55

9. Nightflower 2:16

10. Senator 2:00

11. Emma 2:39

12. Captured 2:16

13. Killing 2:52

14. Reunited 2:25

15. Edge Of Darkness 2:07

16. You're My Girl 2:38

