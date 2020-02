Stasera in tv: "Red" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 28 febbraio 2020

Italia 1 stasera propone "Red", action-comedy del 2010 diretta da Robert Schwentke (Flightplan - Mistero in volo) e interpretata da Bruce Willis, Mary-Louise Parker, Morgan Freeman, John Malkovich e Helen Mirren.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Bruce Willis: Frank Moses

Mary-Louise Parker: Sarah Ross

John Malkovich: Marvin Boggs

Morgan Freeman: Joe Matheson

Helen Mirren: Victoria Winslow

Karl Urban: William Cooper

Brian Cox: Ivan Simanov

Julian McMahon: vice presidente Stanton

Richard Dreyfuss: Alexander Dunning

Rebecca Pidgeon: Cynthia Wilkes

Ernest Borgnine: Henry

James Remar: Gabriel Loeb

Emily Kuroda: Mrs. Chan

Jaqueline Fleming: Marna

Doppiatori italiani

Angelo Maggi: Frank Moses

Claudia Catani: Sarah Ross

Luca Biagini: Marvin Boggs

Vittorio Di Prima: Joe Matheson

Ada Maria Serra Zanetti: Victoria Winslow

Massimiliano Manfredi: William Cooper

Franco Zucca: Ivan Simanov

Fabrizio Pucci: Vice Presidente Stanton

Dario Penne: Alexander Dunning

Francesca Fiorentini: Cynthia Wilkes

Bruno Alessandro: Henry

Rodolfo Bianchi: Gabriel Loeb

Graziella Polesinanti: Mrs. Chan

Emanuela D'Amico: Marna





La trama

Frank Moses (Bruce Willis) è un agente sotto copertura della CIA ormai a riposo, che si gode una tranquilla vita solitaria…almeno fino a quando viene raggiunto da una squadra d'assalto che prova ad ucciderlo.

Con la nuova identità ormai compromessa e con la vita di Sarah (Mary-Louise Parker), una donna alla quale tiene molto, in pericolo, Frank rimette insieme i suoi uomini per cercare disperatamente di sopravvivere.

Frank (Willis), Joe (Freeman), Marvin (Malkovich) e Victoria (Mirren) sono stati in passato tra i migliori agenti della CIA ma i segreti dei quali sono a conoscenza li hanno trasformati in bersagli viventi dell’Agenzia stessa. Incastrati da un’accusa di omicidio, dovranno fare appello alla loro astuzia, esperienza e gioco di squadra per anticipare ogni mossa dei loro micidiali inseguitori e restare vivi.

Il quartetto, con Sarah (Parker) al seguito, si imbarca in una missione impossibile attraverso il Paese per cercare di penetrare nel segretissimo quartier generale della CIA per svelare uno dei maggiori complotti della storia.





Il nostro commento

Rutilante action-comedy che gioca sul filo della parodia con il filone degli spy-movies. Un film dall'azzeccato cast stellare che sembra divertirsi un mondo e su cui spiccano Bruce Willis, che tra sorniona ironia e ruoli action ha costruito un'intera carriera e la magnifica Helen Mirren, un'attrice capace davvero di interpretare qualsiasi ruolo.

Red è un action che ha il pregio di non prendersi mai troppo sul serio e visto il cast di talenti in campo e la digressione comedy siamo di fronte ad un titolo assolutamente imperdibile, gusti a prescindere.





Curiosità



Il film è basato sull'omonimo fumetto DC Comics, scritto da Warren Ellis e illustrato da Cully Hamner.



John C. Reilly avrebbe dovuto interpretare Marvin Boggs, ma si ritirò e fu sostituito da John Malkovich.



Durante le riprese a Toronto, la polizia ha ricevuto diverse telefonate che segnalavano colpi di una mitragliatrice, in realtà i residenti locali avevano scambiato il rumore delle armi del film per una vera sparatoria.



Meryl Streep è stata considerata per il ruolo di Victoria.



Il jet mostrato nel film è un Dassault Falcon 900EX.



Quando entra nel container di armi di Frank, Marvin prende una pistola mitragliatrice e commenta che si tratta di una "K svedese". L'arma è un Kpist m/45, usata dai militari svedesi fino al 2007. E' stato anche realizzata su licenza da Smith & Wesson con la denominazione "mod. 76". E' stato utilizzata dalle forze speciali USA per la sua resistenza in condizioni difficili ed è quindi probabile che Marvin l'abbia usata come arma di servizio.



Brian Cox e Helen Mirren interpretano riepettivamente una spia russa e una britannica. Nella vita reale, la loro ascendenza è invertita: Brian Cox è inglese e la Mirren, anche se nata in Inghilterra, ha oriigini russe.



Nella scena in cui Victoria rimuove un proiettile dal braccio di Frank, è possibile vedere una bottiglia di Vodka Sobieski dalla Polonia, di cui Bruce Willis è testimonial pubblicitario.



La limousine nera guidata da Ivan Simanov (Brian Cox) è un'auto d'epoca sovietica (GAZ-M14 "Chaika").



Il finto dittatore africano interpretato dal personaggio di Morgan Freeman viaggia a bordo di una Limousine Mercedes 600 Pullman, uno dei modelli preferiti dai leader mondiali tra cui molti dittatori di regimi comunisti come Nicolae Ceausescu, Josip Broz-Tito, Fidel Castro, Pol Pot, Enver Hoxha, Leonid Breznev, Kim Il-Sung, Kim Jong-il, Idi Amin e Ferdinand Marcos.



La data di nascita di Frank Moses riportata nel suo dossier è 19 marzo 1955, che è la vera data di nascita di Bruce Willis.



R.E.D. è un acronimo di "Retired, Extremely Dangerous" che nella versione italiana è diventato "Reduce Estremamente Distruttivo".



L'attore Julian McMahon ha detto sì al film senza nemmeno leggere il copione, mentre John Malkovich dopo aver letto le prime 40 pagine della sceneggiatura



Karl Urban ha scalfito Bruce Willis con la tazza quando l'ha lanciata troppo velocemente nella scena della scazzottata. Potete vedere il leggero sguardo di sorpresa sul volto di Willis nella scena.



La borsa che Victoria utilizza come arma è una delle borse di Helen Mirren regalatale da Giorgio Armani.



Il film costato 58 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 199.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del canadese Christophe Beck (Lo smoking, Una notte da leoni, Elektra).

(Lo smoking, Una notte da leoni, Elektra).

La colonna sonora include anche i brani: "Home in Your Heart" di Solomon Burke; "I Want to be Loved" di Muddy Waters; "Cissy Strut" di The Meters; "Sunrise in China" di Scott Seegert; "Back in the Saddle" degli Aerosmith.



TRACK LISTINGS:

1. Retired Extremely Dangerous

2. Rotating Enforcement Device

3. Radical Early Discovery

4. Rapidly, Executioners Destroyed

5. Regular Easygoing Dudes

6. Rockets Eagerly Dispatched

7. Realtor's Explosive Death

8. Russian Embassy Divertimento

9. Rendezvous, Encounter, Discussion

10. Rocking Escape Dirty

11. Rehash Every Detail

12. Red Evades Dunning

13. Reluctant Execution Decision

14. Ridiculously Extravagant Disguises

15. Revenge Es Delicioso

16. Really Elegant Diversion

17. Rescuing Ex-agents Daily

18. Ruined Election Dinner

19. Restraining Elected Dignitaries

20. Relieved Embrace, Done

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]