Stasera in tv: "Via col vento" su Rete 4

Rete 4 stasera propone "Via col vento", dramma romantico del 1939 diretto da Victor Fleming e interpretato da Clark Gable e Vivian Leigh.

Cast e personaggi

Vivien Leigh: Rossella O'Hara (Scarlett O'Hara)

Clark Gable: Rhett Butler

Olivia de Havilland: Melania Hamilton (Melanie Hamilton)

Leslie Howard: Ashley Wilkes

Hattie McDaniel: Mami (Mammy)

Butterfly McQueen: Prissy

Thomas Mitchell: Geraldo O'Hara (Gerald O'Hara)

Barbara O'Neil: Elena O'Hara (Ellen O'Hara)

Laura Hope Crews: Zia Pittypat

Ona Munson: Bella Watling (Belle Watling)

Harry Davenport: Dott. Meade

Leona Roberts: Sig.ra Carolina Meade

Victor Jory: Jonas Wilkerson

Everett Brown: Sam (Big Sam)

Howard C. Hickman: John Wilkes

Alicia Rhett: Lydia Wilkes (India Wilkes)

George Reeves: Stuart Tarlenton

Fred Crane: Brent Tarlenton

Evelyn Keyes: Susele O'Hara (Suellen O'Hara)

Ann Rutherford: Carole O'Hara (Carreen O Hara)

Rand Brooks: Carlo Hamilton (Charles Hamilton)

Carroll Nye: Franco Kennedy (Frank Kennedy)

Jane Darwell: Sig.ra Merriwether

Oscar Polk: Pork

Eddie 'Rochester' Anderson: zio Pietro (zio Peter)

Paul Hurst: disertore nordista

Isabel Jewell: Emma Slattery (Emmy Slattery)

Cammie King Conlon: Diletta Butler (Bonnie Blue Butler)

Ward Bond: Comandante nordista

Tom Tyler: ufficiale (nel corso dell'evacuazione)

J.M. Kerrigan: Johnny Gallagher

Mary Anderson: Maybelle Merriwether

Doppiatori italiani

Lydia Simoneschi: Rossella O'Hara

Emilio Cigoli: Rhett Butler

Renata Marini: Melania Hamilton

Sandro Ruffini: Ashley Wilkes

Maria Saccenti: Mami

Zoe Incrocci: Prissy

Giovanna Scotto: Bella Watling

Amilcare Pettinelli: Dott. Meade

Marcella Rovena: Lydia Wilkes

Giuseppe Rinaldi: Stuart Tarlenton

Gianfranco Bellini: Brent Tarlenton

Gualtiero De Angelis: Franco Kennedy

Mario Besesti: Geraldo O'Hara

Tina Lattanzi: Elena O'Hara

Lola Braccini: Zia Pittypat

Giovanna Cigoli: Sig.ra Carolina Meade

Micaela Giustiniani: Susele O'Hara

Miranda Bonansea: Carole O'Hara

Adolfo Geri: Carlo Hamilton

Nino Bonanni: Sam

Cesare Fantoni: Jonas Wilkerson

Cesare Polacco: Comandante nordista

Riedizione del 1977

Ada Maria Serra Zanetti: Rossella O'Hara

Luigi Vannucchi: Rhett Butler

Angiola Baggi: Melania Hamilton

Rodolfo Traversa: Ahsley Wilkes

Anita Laurenzi: Mami

Laura Boccanera: Prissy

Benita Martini: Bella Watling

Giusi Raspani Dandolo: Zia Pittypat

Roberto Bertea: Dott. Meade

Pietro Biondi: Franco Kennedy

Corrado Gaipa: Geraldo O'Hara

Giuliana Lojodice: Elena O'Hara

Renato Cortesi: Carlo Hamilton

Wanda Tettoni: Sig.ra Merriwether

Silvio Spaccesi: Johnny Gallagher





La trama

Primavera del 1861, siamo nel Sud degli Stati Uniti dove facciamo la conoscenza della bella e viziata Rossella O'Hara (Vivian Leigh) che vive a Tara, una grande piantagione in Georgia.

Rossella che dispone di numerosi corteggiatori ha in realtà un solo desiderio, sposare Ashley Wilkes (Leslie Howard), ma un giorno Rossella viene a sapere che Ashley si è fidanzato con sua cugina Melanie Hamilton (Olivia de Havilland), così lo raggiunge e trova il coraggio di confessargli i suoi sentimenti.

Ashley però le dice che sposerà ugualmente Melanie perché lei è simile a lui, mentre lui e Rossella sono molto diversi. Quando Ashley la lascia sola Rossella indispettita va su tutte le furie e mentre ciò accade si rende conto di non essere sola, nella stanza c'è anche Rhett Butler (Clark Gable), avventuriero scandaloso e passionale che è stato a guardare tutta la scena. Mentre i due hanno il oro primo incontro giunge la notizia che la guerra di secessione è cominciata.

Con la guerra che incombe Rossella riceve la proposta di matrimonio di Carlo Hamilton (Rand Brooks) e, sebbene non sia innamorata di lui, accetta la proposta solo per vendicarsi di Ashley. Poco dopo Ashley e Carlo partono per la guerra...





Il nostro commento

Via col vento è un classico senza tempo che tra dramma, film di guerra e "romance" ci regala un'immagine scolpita nell'immaginario di un cinema d'altri tempi che è sempre un gran piacere ritrovare nonostante la grande nostalgia che porta con sé.

Un kolossal imponente di quelli storici con divi dotati di un carisma e un fascino impossibili oggi da ritrovare, un sontuoso affresco drammatico sullo sfondo della Guerra di secessione americana che ingloba in sé tutto il fascino epocale di una Hollywood che non c'è più, ma il cui potere evocativo resta intonso.





Curiosità



Il film ha ricevuto 13 candidature agli Oscar portando casa 2 premi speciali e 8 statuette tra queste miglior film, regia e sceneggiatura, mentre per il cast premiate Vivian Leigh (miglior attrice protagonista) e Hattie McDaniel (Miglior attrice non protagonista).



Hattie McDaniel (miglior attrice non protagonista) con il ruolo di "Mami" divenne la prima attrice afroamericana ad essere candidata e premiata con un Oscar.



Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Margareth Mitchell e diretto da Victor Fleming regista di "Capitani coraggiosi" e "Il mago di Oz".



In origine alla regia era designato George Cukor, ma il regista venne licenziato.



Quando Gary Cooper rifiutò il ruolo di Rhett Butler affermò con una certa vemenza: "Via col vento sta per diventare il più grande flop della storia di Hollywood e sono solo felice che sarà Clark Gable a rimetterci la faccia e non Gary Cooper".



Nel 2007, l'American Film Institute ha classificato la pellicola come il 6° più grande film di tutti i tempi.



E' stato il primo film a colori a vincere l'Oscar per il Miglior Film.



Nel film ci sono più di 50 ruoli parlanti e 2.400 comparse.



Il produttore David O. Selznick ha acquistato i diritti per il romanzo per 50.000$, all'epoca fu la cifra più alta mai pagata per un romanzo di debutto.



Uno dei dei motivi per cui Clark Gable ha inizialmente esitato a fare il film è stata la sua partecipazione in un precedente dramma in costume dal titolo Parnell, Il film fu un terribile, imbarazzante fallimento e Gable era molto rammaricato di aver accettato quel ruolo.



David O. Selznick chiese ad Alfred Hitchcock aiuto con la scena in cui le donne aspettano gli uomini dal raid su Shankytown e Melanie legge "David Copperfield". Hitchcock consegnò un trattamento preciso, completo di descrizioni di tagli e inquadrature. Hitchcock avrebbe voluto mostrare Rhett, Ashley, ecc. al di fuori della casa che eludono i soldati dell'Unione. Voleva anche uno scambio di sguardi significativi tra Melanie e Rhett all'interno della casa. Praticamente nulla di questo trattamento è stato poi utilizzato.



Clark Gable era così afflitto dal fatto che gli si chiedesse di piangere in una sequenza che ha quasi rinunciato al film. Fu Olivia de Havilland che lo convinse a rimanere.



Il cavallo che Thomas Mitchell cavalca nel film diventerà poi il celebre destriero Silver di Lone Ranger.



Il fatto che Hattie McDaniel non avrebbe potuto partecipare alla premiere di Atlanta a causa della segregazione razziale messa in atto dalla città infastidì così tanto Clark Gable che minacciò di boicottare la premiere a meno che l'attrice non fosse presente. In seguito cambiò idea quando la stessa McDaniel lo convinse ad andare.



La scena iniziale dove "Mami" rimprovera Rossella perché non mangia abbastanza è una delle poche sequenze dirette da George Cukor rimaste nella versione finale del film.



La colonna sonora



Le musiche del film sono di Max Steiner (King Kong, Gli angeli con la faccia sporca, Casablanca, Scandalo al sole).



TRACK LISTINGS:

1. Main Title

2. Tara

3. The O'Hara Family

4. Scarlett Prepares For The Barbecue

5. Twelve Oaks

6. The Barbecue

7. In The Library

8. War Is Declared/The Death Of Charles

9. At the Bazaar

10. Escape From Atlanta

11. Twelve Oaks In Ruin/Scarlett Comes Home

12. I'll Never Be Hungry Again!

13. Battle Montage

14. Frank Kennedy Asks For Suellen's Hand

15. Paddock Scene

16. The New Store

17. Scarlett In Shantytown

18. Belle Watling and Melanie

19. Twenty Inches!

20. Malanie And Mammy

21. Scarlett In The Mist/Rhett Leaves

22. Flashback/Finale

