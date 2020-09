Enola Holmes ha fatto il suo debutto su Netflix piazzandosi subito in testa alla Top 10 dei film più visti, con critica e pubblico che sembrano concordi nel promuovere questa frizzante avventura con protagonista assoluta la bravissima Millie Bobby Brown della serie tv Stranger Things.

Una delle cose migliori di questo primo adattamento della serie di romanzi “The Enola Holmes Mysteries” di Nancy Springer sono le musiche originali di Daniel Pemberton, i cui crediti includono Operazione U.N.C.L.E. e King Arthur – Il potere della spada entrambi diretti da Guy Ritchie, Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, lo spin-off Ocean’s 8 di Gary Ross, il film d’animazione premio Oscar Spider-Man – Un nuovo universo e il film DC Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Pemberton e Netflix hanno collaborato anche per la serie tv Dark Crystal – La resistenza e per l’imminente Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin in arrivo sul canale streaming il prossimo 16 ottobre.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

A seguire vi proponiamo la colonna sonora di Enola Holmes, che segue la sorella minore di Sherlock che parte alla ricerca della madre scomparsa trasformandosi in una detective che si rivela più sveglia del suo geniale fratello. Il cast include anche Sam Claflin come Nycroft Holmes, Henry Cavill come il leggendario Sherlock Holmes e Helena Bonham Carter come Eudoria Holmes, la mamma scomparsa.

TRACK LISTINGS:

1. Enola Holmes (Wild Child)

2. Gifts From Mother

3. Mycroft & Sherlock Holmes

4. Cracking The Chrysanthemums Cypher

5. The Game Is Afoot

6. Train Escape

7. Nincompoop

8. Marquis

9. Fields Of London

10. London Arrival

11. Dressing Up Box

12. Messages For Mother

13. The Limehouse Puzzle

14. Limehouse Lane

15. Fight Combat

16. Edge Of A Cliff

17. Basilwether Hall

18. Forest Clues

19. Tewkesbury’s Trail

20. Escaping Lestrade

21. Making A Lady

22. School Escape

23. Tick Tock

24. For England

25. Ha!

26. Enola & Tewkesbury Farewell

27. An Old Friend

28. Mother

29. Enola Holmes (The Future Is Up To Us)

La colonna sonora integrale è disponibile su Spotify.



[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]