01 Distribution ha annunciato una nuova data di uscita di Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno accompagnata da un nuovo trailer ufficiale. Il sequel di Non ci resta che il crimine , grande successo al box office del 2019, arriverà nelle il 29 ottobre, un mese in anticipo rispetto all’uscita prevista a fine novembre. La scelta di anticipare la data di uscita “è frutto della volontà di creare le condizioni per un autentico ritorno al cinema degli spettatori che stanno gradualmente recuperando l’abitudine alla sala quale luogo privilegiato per la fruizione di un film”.

“Ci troviamo in un momento molto delicato per tutto il sistema cinema – ha dichiarato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema – il pubblico fatica a ritornare in sala e noi produttori e distributori dobbiamo mettere il massimo impegno perché riprenda l’abitudine ad andare al cinema in tutta tranquillità. Premesso che abbiamo già fatto tanto posizionando in questi mesi l’uscita di titoli di forte richiamo come quelli appena presentati al Festival di Venezia, “Notturno” di Gianfranco Rosi, “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli, “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, oltre a titoli più adatti al grande pubblico come “After 2” e “Il giorno sbagliato”, pensiamo sia un atto di responsabilità anticipare l’uscita di un film così importante nel nostro listino, come “Ritorno al crimine”. Il mercato intero e l’esercizio hanno bisogno di prodotto che invogli ogni tipologia di pubblico a tornare al cinema, del film d’autore come della commedia di grande richiamo, e come Rai Cinema sentiamo la forte responsabilità di fare di tutto per consentire al pubblico di mantenere l’abitudine ad andare in sala. Ringraziamo Fulvio e Federica Lucisano, oltre al nostro meraviglioso Max Bruno, per aver condiviso questa scelta che speriamo aiuti tutto il sistema a superare questo momento”.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Le ultime notizie di nuovi spostamenti delle date di uscita americane, e a caduta sul resto del mondo, di potenziali blockbuster precedentemente posizionati nel mese di ottobre ha notevolmente indebolito l’offerta di prodotto nel mese in questione” ha evidenziato Luigi Lonigro, Direttore 01 Distribution. “Ormai fino alle festività natalizie resta solo “No time to die” a rappresentare il grande cinema internazionale e questo problema avrà le stesse ricadute su tutti i principali territori europei. Sarà quindi ovunque la produzione nazionale a fare la differenza, in attesa che dagli Stati Uniti arrivino notizie più confortanti. Abbiamo pensato che fosse cosa giusta e necessaria fare la nostra parte ed abbiamo deciso di anticipare la data di uscita di uno dei nostri film più importanti, il divertentissimo “Ritorno al crimine” di Massimiliano Bruno, precedentemente posizionato al 26 novembre e che invece uscirà il 29 ottobre. Crediamo di aver dato un ulteriore segnale di vicinanza al mondo dell’esercizio e ringraziamo Fulvio e Federica Lucisano per aver subito abbracciato la nostra proposta. La fiducia dei nostri produttori ci riempie di orgoglio ma ci carica anche di responsabilità. Siamo inoltre convinti che non basta un solo titolo importante per sostenere il mercato in un momento del genere e per questo speriamo che altri titoli italiani di primaria importanza, e già pronti, possano andare ad occupare lo slot di fine novembre da noi liberato. Solo lavorando tutti insieme potremo superare questo terribile momento di crisi, speriamo unico e irripetibile”.

La trama ufficiale: Per inseguire una donna che scappa possono esserci varie ragioni, o è la donna della vita oppure è una che ha trafugato un sacco di soldi. E così Sebastiano (Alessandro Gassmann), Moreno (Marco Giallini), Giuseppe (Gian Marco Tognazzi) e Gianfranco (Massimiliano Bruno) si ritrovano a Montecarlo sulle tracce della dirompente ragazza che aveva rapito il cuore di uno e i soldi di tutti. Ma nel frattempo la vita va avanti e prende strade inaspettate, e i quattro amici di sempre dovranno fare i conti con un marito, Ranieri (Carlo Buccirosso) spregiudicato mercante d’arte, un boss Renatino (Edoardo Leo) più implacabile che mai e con un passato che ritorna con le pistole in pugno e intenzioni tutt’altro che pacifiche. Dopo aver viaggiato nel tempo, aver rischiato la vita, essere scampati al fuoco della banda più spietata del tempo, gli improbabili criminali che hanno divertito il pubblico in sala, sanciscono il ritorno al cinema con una nuova, esilarante avventura.

Il cast del film include anche Corinne Clery, Angelo Orlando, Loretta Goggi, Marianna Di Maso, Ninetto Davoli, Viviana Cangiano e Gianfranco Gallo.

Come ha sottolineato la produttrice Federica Lucisano: “la sala rappresenta il punto di partenza della catena del valore del prodotto cinematografico, quindi sentiamo fortemente il dovere di sostenere la ripartenza del mercato. Il pubblico ha dimostrato di avere voglia di tornare al cinema, e noi siamo felici di poter rispondere alla rinnovata domanda di prodotto proprio con il nostro film di punta”.

Conclude Massimiliano Bruno “Dopo tanti mesi di attesa mi sembrava doveroso venire incontro al pubblico e agli esercenti che avevano voglia di ricominciare. E qual è il modo migliore di ricominciare se non con un sorriso?”.

“Ritorno al crimine” scritto da Alessandro Aronadio, Andrea Bassi, dello stesso Bruno e Renato Sannio è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film – società di Lucisano Media Group – con Rai Cinema.

Foto: Riccardo Ghilardi