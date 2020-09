Il brand Chuck E. Cheese va ampliandosi con la società che ha annunciato piani per un film live-action e una serie animata. Il sito Business Insider ha recentemente intervistato Il CEO David McKillips che ha accennato a questi piani.

“Chuck E. Cheese’s” è una catena di negozi di ristorazione ed intrattenimento. La società è stata fondata da Nolan Bushnell, noto per aver fondato anche la società di produzione di videogiochi arcade Atari, Inc.. Queste catene di ristoranti e pizzerie per famiglie offrono a corredo videogiochi arcade, cavalcabili, spettacoli di animatronic ed altre forme di intrattenimento per bambini. “Chuck E. Cheese” è rappresentato come un topo antropomorfo affiancato da altri personaggi: Helen Henny, Munch The Monster e Jasper T Jowls. Il Chuck E. Cheese’s ha ispirato il popolare videogioco horror Five Nights at Freddy’s.

Idealmente ci piacerebbe avere Chuck E. Cheese nell’animazione e forse un giorno anche in un film. Per il nostro gruppo demografico di bambini da tre a otto anni, è uno dei personaggi più popolari al mondo. David McKillips – CEO Chuck E. Cheese.

L’azienda dopo l’espandersi della pandemia globale di coronavirus è stata costretta a presentare domanda di fallimento con la chiusura di molte sedi. La creazione della divisione intrattenimento di “Chuck E. Cheese” è vista come un modo creativo per mantenere l’azienda in attività.