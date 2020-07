Stasera in tv: "Speed" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 7 luglio 2020

Rete 4 stasera propone "Speed", acion-thriller del 1994 diretto dal regista Jan de Bont (Twister) e interpretato da Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper e Jeff Daniels.

Cast e personaggi

Keanu Reeves: Jack Traven

Sandra Bullock: Annie Porter

Dennis Hopper: Howard Payne

Joe Morton: capitano Herb McMahon

Jeff Daniels: detective Harold "Harry" Temple

Alan Ruck: Stephens

Glenn Plummer: Maurice

Richard Lineback: Norwood

Beth Grant: Helen

Hawthorne James: Sam

Carlos Carrasco: Ortiz

David Kriegel: Terry

Natsuko Ohama: Mrs. Kamino

Daniel Villarreal: Ray

John Capodice: Bob

Robert Mailhouse: Uomo d'affari

Patrick Fischler: Amico dell'uomo d'affari

Richard Schiff: Guidatore treno

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Jack Traven

Anna Cesareni: Annie Porter

Carlo Valli: Howard Payne

Rodolfo Bianchi: capitano Herb McMahon

Massimo Corvo: detective Harold "Harry" Temple

Enrico Di Troia: Stephens

Tonino Accolla: Maurice

Paolo Marchese: Ortiz

Fabrizio Vidale: Terry

Pasquale Anselmo: Ray

Bruno Conti: Bob

Christian Iansante: Uomo d'affari

Luigi Ferraro: Amico dell'uomo d'affari





La trama

In un grattacielo un criminale (Dennis Hopper), dopo aver assassinato una guardia di sicurezza per introdursi nelle fondamenta, mina con dell'esplosivo un ascensore pieno di persone chiedendo un riscatto.

L'agente speciale Jack Traven (Keanu Reeves) e il collega Harry (Jeff Bridges), esperto di esplosivi, intervengono e riescono a sventare il piano criminale.

Irritato per l'insuccesso e per il successivo premio conferito a Jack ed Harry, il malvivente mette una bomba su un autobus pubblico: il mezzo, superando le 50 miglia orarie, innesca un ordigno che esploderà qualora l'autobus marciasse a velocità inferiore.

Jack, avvertito dal folle, riesce a salire sull'automezzo che viene dirottato su un'autostrada in costruzione, dopo che è stato consentito all'autista ferito di lasciare il mezzo, l'uomo verrà sostituito al volante da una passeggera di nome Annie (Sandra Bullock) che ora deve mettere a frutto tutte le sue qualità di autista per evitare che il bus rallenti ed esploda.





Il nostro commento

L'esordio alla regia del direttore della fotografia Jan de Bont è uno di quei casi in cui la scrittura e una serie di fortunate congiunzioni creative fanno la differenza, infatti Speed ha nella sceneggiatura il suo elemento vincente.

La sintonia tra i due protagonisti, la solida messinscena e un antagonista d’eccezione come Dennis Hopper rappresentano degli optional di lusso che servono a valorizzare una sceneggiatura che ha l’intelligenza di arricchire un action a tutto tondo contaminandolo con elementi tipici del thriller, trasformando Speed da godibile divertissement per patiti dell’azione in un film che può tranquillamente aspirare ad un pubblico più ampio e variegato del consueto.





Curiosità



Il film ha ricevuto tre candidature all'Oscar vincendo due statuette "tecniche": Miglior sonoro e miglior montaggio sonoro.



Il film è stato scritto con l'intenzione di avere Jeff Bridges nei panni di Jack ed Ellen DeGeneres in quelli di Annie.



Il ruolo di Jack è stato offerto a svariati attori tra cui George Clooney, Stephen Baldwin, William Baldwin, Johnny Depp, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Michael Keaton, Tom Cruise, Jeff Bridges, e Tom Hanks.



Joss Whedon (The Avengers) ha riscritto la sceneggiatura non accreditato. Secondo Graham Yost, lo sceneggiatore accreditato di Speed, Whedon ha scritto la maggior parte dei dialoghi.



Gli uccelli che volano attraverso la fenditura in autostrada sono stati aggiunti digitalmente con l'ausilio di effetti speciali.



La scena del salto con il bus è stato ripetuta due volte, con il bus atterrato troppo agevolmente la prima volta. Il ponte in realtà c'era, ma è stato cancellato digitalmente.



Keanu Reeves che rompe il vetro della porta del bus all'inizio del film è stato in realtà un incidente, ma è stato lasciato nel montaggio finale.



Nelle prime bozze della sceneggiatura l'autobus avrebbe dovuto girare in tondo nel parcheggio del Dodgers Stadium, ma lo studio non è riuscito ad ottenere il permesso di girare sul posto.



Il film ha terminato il budget prima che fosse completato. Quando il film è stato proiettato in anteprima per il pubblico, le scene della metropolitana erano solo degli storyboard animati. Il pubblico li ha amati così tanto, che lo studio ha deciso di finanziarne le riprese.



Al regista Jan de Bont è venuta l'idea per la sequenza di apertura in ascensore mentre lavorava come direttore della fotografia in Trappola di cristallo.



A Renny Harlin e Quentin Tarantino è stata offerta la possibilità di dirigere il film, ma rifiutarono. Tarantino ha poi inserito il film nella lista dei suoi 20 film preferiti del 1994.



C'è stato un caso di uno studente che ha salvato uno scuolabus pieno di bambini. Quando il conducente ha avuto un attacco di cuore, il ragazzo è subito intervenuto saltando sul pedale del freno e spostando l'autobus sul lato della strada. Alla domanda poi sul perché l'abbia fatto, ha risposto di aver visto "quel film con il bus".



Lo script è stato presentato alla Paramount Studios che ha opzionato il film e suggerito di ingaggiare lo sceneggiatore Graham Yost che ha subito aggiunto le scene della metropolitana perché lo studio era convinto che non si potesse chiedere agli spettatori di guardare un film che si svolgesse interamente su un bus.



I produttori della Fox hanno capito di avere un film di successo tra le mani quando hanno notato che, durante le proiezioni di prova, gli spettatori camminavano all'indietro quando avevano bisogno di andare in bagno, in modo da perdersi il meno possibile del film.



La foto sulla scrivania di Harry ritrae Trish, la moglie del regista Jan de Bont.



La scena del salto con l'autobus non era nella sceneggiatura originale, al regista Jan de Bont è venuta l'idea un giorno, quando era alla guida in giro per Los Angeles e ha notato una sezione mancante della freeway I-105.





Un bus speciale è stato utilizzato per la scena del salto. Questo autobus è stato modificato in modo che potesse raggiungere una velocità di 112 km/h ed è stato dotato di potenti ammortizzatori. Il sedile del guidatore è stato spostato indietro di circa 5 metri in modo che se qualcosa fosse andato storto l'autista non sarebbe stato espulso dal bus. Il sedile stesso era munito di un meccanismo di sospensione tra il soffitto ed il pavimento del bus per evitare al conducente la sofferenza all'impatto di una compressione spinale.



Per la sequenza di salto con l'autobus, è stata costruita una rampa. L'autobus è stato avviato da circa un chilometro e mezzo indietro e accelerato verso la rampa. Quando ha imboccato la rampa aveva raggiunto la velocità di 91 km/h. L'autobus viaggiava ad un altezza di 33 metri e le ruote anteriori hanno raggiunto un'altitudine di 6 metri dal suolo, che era molto più in alto di quanto chiunque avesse previsto. A causa di questo le macchine da presa non sono state posizionate correttamente e la parte anteriore del bus va fuori dall'inquadratura quando l'autobus raggiunge il punto massimo del salto.



Sandra Bullock ha effettivamente imparato a guidare un autobus per il film, superando il suo esame al primo tentativo.



Keanu Reeves ha inizialmente rifiutato il ruolo perché ha trovato sceneggiatura originale di Graham Yost troppo simile a Trappola di cristallo. Ha firmato solo dopo che Jan de Bont ha reclutato Joss Whedon per riorganizzare la sceneggiatura.



Alla 20th Century Fox non erano convinti che Keanu Reeves avesse abbastanza carisma per reggere il film da solo e così hanno insistito che ci fosse un attrice molto nota al suo fianco . Jan de Bont rifiutò. la Fox accettò il casting di Sandra Bullock con Reeves solo due settimane prima dell'inizio delle riprese.



Keanu Reeves ha fatto circa il 90% delle sue scene di stunt.



Il numero di bus è 2525. 25 +25 = 50. Il bus deve rimanere sopra le 50 mph.



Il regista John McTiernan rifiutò di dirigere il film. Jan de Bont è stato il direttore della fotografia per McTiernan in Trappola di Cristallo e Caccia a Ottobre Rosso.



Tutte queste attrici hanno rifiutato il ruolo di Annie: Glenn Close, Barbara Hershey, Jessica Lange, Meryl Streep, Sigourney Weaver, Jane Seymour, Anjelica Huston, Kay Lenz, Kim Basinger, Halle Berry, Kathleen Turner, Debra Winger, Geena Davis, Carrie Fisher, Melanie Griffith, Michelle Pfeiffer, Emma Thompson , Rosanna Arquette, Meg Tilly, Daryl Hannah, Meg Ryan, Jennifer Jason Leigh, Ally Sheedy, Demi Moore, Jodie Foster, Tatum O'Neal, Bridget Fonda, Marisa Tomei, Diane Lane, Sarah Jessica Parker, Brooke Shields, Julia Roberts, Winona Ryder, Cameron Diaz e Alyssa Milano.



L'aereo che esplode distrutto dal bus ha il logo "Pacific Courier Freight" su un lato. Questo stesso logo è sul camion usato dai terroristi in Trappola di cristallo e Die Hard - Duri a morire.



Il treno della metropolitana che va a schiantarsi sulla Hollywood Boulevard nel finale è in realtà un autobus trasformato in un treno della metropolitana.



L'aeroporto di Los Angeles non permette eventuali esplosioni all'interno dei suoi confini onde evtare che i passeggeri si spaventino. La scena dell'esplosione che ha luogo quando il bus si scontra con l'aereo è stata girata nel deserto del Mojave, in California.



Almeno 12 i bus differenti sono stati utilizzati durante le riprese del film: 2 autobus per le riprese in esterni; 2 autobus che sono stati fatti saltare; 2 autobus sono stati usati per gli interni; 2 autobus per le sequenze d'azione e gli stunt: 1 bus per la sequenza del salto; 1 bus modificato in modo che potesse guidare su due ruote; 1 bus leggermente sollevato in modo che un uomo potesse piazzarsi sotto (per la sequenza in cui Jack Traven cerca di disattivare la bomba); 1 bus con una piattaforma estesa di fronte in modo che una troupe potesse riprendere il conducente (la troupe ha battezzato quest'ultimo bus "Papa-mobile".



La spalla di Jack, Harry, inizialmente doveva essere interpretato da Ed Harris e in questa versione si sarebbe rivelato come il folle dinamitardo, ma quando Ed Harris ha ha dato forfait e Jeff Daniels ha firmato, i produttori hanno ritenuto che il pubblico non avrebbe accettato l'improvvisa svolta del personaggio, così Harry è rimasto un bravo ragazzo e il dinamitardo è diventato un personaggio a parte.



Il film ha fruito di un sequel Speed 2 - Senza limiti che ha visto il ritorno di Sandra Bullock, ma non di Keanu Reeves sostituito da Jason Patric.



Il film costato 30 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 350.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Mancina (Bad Boys, Money Train, Assassins). Mancina torna a collaborare con il regista Jan de Bont dopo aver musicato l'action con tornado Twister.



Track Listings:

1. Main Title

2. The Rescue

3. Entering Airport

4. Rush Hour

5. Helen Dies

6. The Gap

7. Choppers

8. Pershing Square

9. Elevator Peril

10. Fight On The Train

11. Dangling Feet

12. City Streets

13. Wildcat

14. The Dolly

Compilation con brani tratti o ispirati dal film:

1. SPEED - Billy Idol

2. A MILLION MILES AWAY - Plimsouls

3. SOUL DEEP - Gin Blossoms

4. LET'S GO FOR A RIDE - Cracker

5. GO OUTSIDE AND DRIVE - Blues Traveler

6. CRASH - Ric Ocasek

7. RESCUE ME - Pat Benatar

8. HARD ROAD - Rod Stewart

9. COT - CARNIVAL STRIPPERS

10. CARS ('93 SPRINT) - Gary Numan

11. LIKE A MOTORWAY - Saint Etienne

12. MR. SPEED - Kiss





