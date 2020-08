Stasera in tv: "Il secondo tragico Fantozzi" su Rete 4

Rete 4 stasera propone "Il secondo tragico Fantozzi", commedia del 1976 diretta da Luciano Salce e interpretata da Paolo Villaggio, Gigi Reder e Anna Mazzamauro.

Cast e personaggi

Paolo Villaggio: Rag. Ugo Fantozzi

Liù Bosisio: Pina Fantozzi

Plinio Fernando: Mariangela Fantozzi

Gigi Reder: Rag. Silvio Filini

Anna Mazzamauro: Sig. na Silvani in Calboni

Giuseppe Anatrelli: Geometra Luciano Calboni

Paolo Paoloni: Mega Direttore Galattico

Antonino Faa' Di Bruno: Mega direttore Clamoroso Duca Conte Pier Carlo ing. Semenzara

Ugo Bologna: Direttore Conte Corrado Maria Lobbiam

Mauro Vestri: Prof. Guidobaldo Maria Riccardelli

Nietta Zocchi: Contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare

Pietro Zardini: Rag. Fonelli



La trama

Il film si apre con il ragionier Ugo Fantozzi (Paolo Villaggio) che sta svolgendo degli straordinari in piena notte e rigorosamente non retribuiti (in realtà copre le scappatelle del Duca Conte Semenzara). Quando all'alba lascia l'ufficio per tornare a casa si ritrova bloccato dalle automobili dei suoi stessi colleghi che si recano al lavoro. Fantozzi verrà così travolto dal traffico in entrata e letteralmente trascinato suo malgrado alla sua scrivania per iniziare un'altra lunga giornata di lavoro. Questo è il prologo della serie di episodi che compongono questo secondo capitolo che includeranno: una puntatina al casinò, una battuta di caccia, il varo di una nave aziendale, la cena a casa della contessa, una tappa al circo, una al cineforum e una in un night club, per culminare con una disastrosa vacanza a Capri, la perdita del lavoro e l'offerta di reintegro nella megaditta con un posto da parafulmine umano.





Il nostro commento

Questo è uno de rari casi in cui il sequel non solo raggiunge la qualità dell'originale, ma in alcuni punti supera le memorabili vette tragicomiche del primo capitolo, diventando di fatto un integrazione dell'originale più che un secondo film indipendente, un po' come accaduto con i due primi capitoli de Il padrino.

Con Il secondo tragico Fantozzi siamo di fronte al miglior capitolo della saga paragonabile solo all'originale e mai eguagliato nei successivi otto sequel con un paio di guizzi da segnalare nel terzo e quarto episodio: Fantozzi contro tutti (Cecco alias Diego Abatantuono il nipote del fornaio / In barca con il Barambani ) e Fantozzi subisce ancora (Le olimpiadi aziendali / La gita in camper).





Curiosità



Il film è stato girato tra Roma, Civitavecchia e Capri. La villa dove si svolge la cena di gala è Villa Miani a Roma, a Monte Mario, poco lontano dal Vaticano; mentre l'albergo delle scene dell'episodio ambientato a Capri è in realtà l'Hotel delle Nazioni a Roma. La stazione da cui partono Fantozzi e il Duca Conte Semenzara (e successivamente la moglie e la figlia) è la Stazione di Roma Ostiense. La cerimonia del varo della nave, presieduta dalla contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare è girata nel porto di Civitavecchia.



Nell'episodio del cineforum, il film russo da diciotto bobine La corazzata Kotiomkin è un chiaro riferimento al celebre La corazzata Potemkin di Sergej Ejzenštejn.



La partita trasmessa in televisione NON è "Inghilterra-Italia" giocata nello stadio di Wembley come indicato nel film, ma bensì "Italia-Olanda", disputata allo Stadio Olimpico di Roma il 22 novembre 1975.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Franco Bixio (Sette note in nero, Febbre da cavallo) Fabio Frizzi (Fantozzi, Febbre da cavallo) e Vince Tempera (Fantozzi, Sette note in nero).



