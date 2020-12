Stasera in tv: “What Women Want” su Rete 4

Cast e personaggi

Mel Gibson: Nick Marshall

Helen Hunt: Darcy McGuire

Marisa Tomei: Lola

Sarah Paulson: Annie

Ashley Johnson: Alex Marshall

Mark Feuerstein: Morgan Farwell

Alan Alda: Dan Wanamaker

Lauren Holly: Gigi

Eric Balfour: Cameron

Logan Lerman: Nick Marshall (da bambino)

Diana-Maria Riva: Stella

Ana Gasteyer: Sue Cranston

Judy Greer: Erin

Bette Midler: dott.sa J.M. Perkins

Valerie Perrine: Margo

Delta Burke: Eve

Lisa Edelstein: Dina

Loretta Devine: Flo

Doppiatori italiani

Claudio Sorrentino: Nick Marshall

Franca D’Amato: Darcy McGuire

Tiziana Avarista: Lola

Eleonora De Angelis: Annie

Domitilla D’Amico: Alex Marshall

Roberto Gammino: Morgan Farwell

Dario Penne: Dan Wanamaker

Pinella Dragani: Gigi

Rita Savagnone: dott.sa J.M. Perkins

Irene Di Valmo: Margo

Elena Bianca: Dina

La trama

Nick Marshall (Mel Gibson) è un rampante e fascinoso pubblicista sfacciatamente maschilista, che vede la sua vita andare in tilt quando subisce un incidente domestico che lo doterà di un particolare potere telepatico, che gli permetterà di sentire (letteralmente) tutto ciò che pensano le donne.

In un primo momento tutto quello che vuole Nick è liberarsi di questa maledizione, fino a quando una stravagante psicologa (Bette Midler) gli mostrerà che questo inatteso potere potrebbe essere usato a suo vantaggio. Il suo primo obiettivo diventa così Darcy McGuire (Helen Hunt), la donna che gli ha scippato la promozione, ma proprio quando il suo piano di vendetta sta cominciando a funzionare, l’amore si mette di mezzo…

Il nostro commento

Nancy Meyers specialista in comedy (Tutto può succedere, L’amore non va in vacanza) sfrutta un sex-symbol per un’esilarante e divertita incursione nel romance con un Mel Gibson che non delude, anche se la sua performance ogni tanto eccede in entusiasmo nelle sequenze diciamo più “vivaci”.

What Women Want pur avendo una palese impronta romance, divertirà anche un pubblico al maschile, che si lascerà coinvolgere dalle molte gag che costellano il film e in cui molti potranno riconoscersi.

La confezione del film è godibile e corredata da una furbissima colonna sonora in cui spicca un irresistibile Frank Sinatra. Da segnalare l’ottima performance di Marisa Tomei e un lieto fine da manuale che però manca di un po’ di sano sarcasmo, ma l’happy end in questo caso è indispensabile per chiudere in bellezza un’operazione senza dubbio riuscita.

Curiosità

Nella scena in cui Mel Gibson si fa la ceretta alle gambe nel suo bagno l’attore si sta realmente depilando le gambe e in realtà non ha sofferto così tanto quanto appare. Gibson dopo aver concluso la scena ha cominciato a prendere in giro tutte le donne sul set affermando; “dai, questo non fa male per niente!“.

Per la sua interpretazione nel film Mel Gibson è stato nominato ad un Golden Globe come Miglior attore comedy.

Nel 2011 è stato realizzato un remake di produzione cinese diretto da Daming Chen ed interpretato da Andy Lau e Gong Li.

Il film costato 70 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 374.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

La colonna sonora

Le musiche originali “What Women Want – Quello che le donne vogliono” sono di Alan Silvestri (Il padre della sposa 2, Un amore a 5 stelle).

(Il padre della sposa 2, Un amore a 5 stelle). La colonna sonora include anche brani di Frank Sinatra, Tony Bennett, Christina Aguilera e The Temptations.

TRACK LISTINGS:

1. Something’s Gotta Give – Sammy Davis, Jr.

2. Too Marvelous For Words – Frank Sinatra

3. The Best Is Yet To Come – Nancy Wilson

4. I Won’t Dance – Frank Sinatra

5. Bitch – Meredith Brooks

6. The Good Life (Single Version) – Tony Bennett

7. Mack The Knife (Single Version) – Bobby Darin with Richard Weiss & Orchestra

8. I’ve Got You Under My Skin – Frank Sinatra

9. If I Had You – Nnenna Freelon

10. What A Girl Wants – Christina Aguilera

11. Nobody But Me – Lou Rawls

12. Night And Day – The Temptations

13. I’ve Got The World On A String – Peggy Lee

14. Everything About You – Alan Silvestri

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]