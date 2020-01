Stasera in tv: "Bomber" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 11 gennaio 2020

Rete 4 stasera propone "Bomber", commedia del 1982 diretta da Michele Lupo e interpretata da Bud Spencer e Jerry Calà.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Bud Spencer: Bud Graziano detto Bomber

Jerry Calà: Jerry

Mike Miller: Giorgio Desideri detto Giorgione

Kallie Knoetze: Rosco Dunn

Gegia: Susanna

Nando Paone: Prosecco - Sylvester Stangone

Maurizio Tori: Piddu

Angela Campanella: Lauretta

Valeria Cavalli: Claudia, fidanzata di Giorgione

Bobby Rhodes:Samuel Newman

Vincenzo Maggio: arbitro

Piero Del Papa: uomo di Croupe

Giorgio Vignali: Silos

Nando Murolo: Croupe, proprietario del bar

Rik Battaglia: trainer americano

Piero Trombetta: professore

Salvatore Basile: spettatore agli incontri

Giancarlo Bastianoni: picchiatore di Croupe

Omero Capanna: militare

Giovanni Cianfriglia: picchiatore di Croupe

Ottaviano Dell'Acqua: picchiatore di Croupe

Mario Mattioli: cronista

Nello Pazzafini; avventore nel locale

Osiride Pevarello: cuoco

Sergio Smacchi: militare

Pietro Torrisi: picchiatore di Croupe

Jimmy il Fenomeno: spettatore all'incontro

Doppiatori italiani

Glauco Onorato: Bud Graziano detto Bomber

Pino Locchi: Rosco Dunn

Massimo Giuliani: Giorgio Desideri detto Giorgione

Emanuela Rossi: Claudia, fidanzata di Giorgione





La trama

Bud Graziano detto Bomber (Bud Spencer) è un ex pugile di talento ritiratosi improvvisamente e in maniera misteriosa dopo un'imprevista sconfitta.

Ora Bud fa il marinaio, ma dopo aver perso la sua imbarcazione si ritrova senza lavoro e decide così di sbarcare il lunario aiutando lo strambo padrone di una scalcinata palestra a trovare ed allenare un pugile per sfidare sul ring gli atleti di una palestra avversaria delle forze armate americane capeggiata da Rosco Dunn, lo stesso pugile che a suo tempo sconfisse Bomber nel suo ultimo incontro.

Una volta lanciata la sfida il losco Rosco ricorrerà ad ogni mezzo illecito per non perdere, ma sembra aver fatto i conti senza l'oste.





Il nostro commento

Dopo la star del football in disarmo in Lo chiamavano Bulldozer il regista Michele Lupo ripropone Bud Spencer in solitaria in una ulteriore, divertente e riuscita commedia sportiva dove i "cattivi" sono ancora alcuni prepotenti militari americani.

Spencer è un lupo di mare ed ex pugile che diventa allenatore di una giovane promessa affiancato da Jerry Calà che sfodera il repertorio di "tormentoni" degli esordi.

Il film è supportato dalle coinvolgenti musiche degli Oliver Onions con una rivisitazione del tema di "Rocky" e la memorabile "Fantasy".





Curiosità



Con più di 1,8 milioni di biglietti venduti, Bomber è stato nel 1985 il film campione di incassi in Ungheria. Il terzo più grande incasso ungherese è stato ancora un film di Bud Spencer: Occhio alla penna, che nello stesso anno ha venduto più di 1,47 milioni di biglietti. Il secondo più grande incasso nel 1985 è stato invece Lo squalo, con 1,56 milioni di biglietti (La popolazione ungherese all'epoca era di circa 10 milioni).



Nel film appare anche Gegia, pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci, al suo terzo lungometraggio cinematografico. L'attrice comica ha partecipato a numerosi film del filone comico anni ottanta e oltre a recitare con Bud Spencer e Jerry Calà ha affiancato anche Lino Banfi, Gigi e Andrea, Bombolo, Enzo Cannavale e Nino Manfredi in un popolare spot pubblicitario per Lavazza.



Il film è stato girato tra Pisa e Livorno.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dei fratelli Guido & Maurizio De Angelis meglio noti come Oliver Onions .

meglio noti come .

La musica del ballo tirolese che si ascolta nel film è eseguita dal gruppo folcloristico "Schuhplattler Leifers" e cantata da Maria Sulzer .

.

Il brano "Fantasy" degli Oliver Onions è stato riutilizzato anche come sigla dell'anime tv giapponese Galaxy Express 999 con il titolo "Galaxy".



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]