Stasera in tv: “Fast and Furious – Tokio Drift” su Italia 1

Cast e personaggi

Lucas Black: Sean Boswell

Bow Wow: Twinkie

Nathalie Kelley: Neela

Sung Kang: Han Lue

Brian Tee: DK

Leonardo Nam: Morimoto

Sonny Chiba: Kamata

Zachery Ty Bryan: Clay

Nikki Griffin: Cindy

Keiko Kitagawa: Reiko

Jason Tobin: Earl

Lynda Boyd: Mrs. Boswell

Vin Diesel: Dominic Toretto

Satoshi Tsumabuki

Doppiatori italiani

Fabrizio Manfredi: Sean Boswell

Davide Perino: Twinkie

Stefano Crescentini: Han Lue

Francesco Pezzulli: DK

Massimo Corvo: Dominic Toretto

La trama

Sean Boswell (Lucas Black) è un ragazzo solitario, che vive una complicata situazione familiare e un pessimo rapporto con la scuola e le autorità locali. Un bel giorno succede l’inevitabile e dopo un disastroso incidente a seguito di una corsa clandestina il ragazzo viene arrestato e la madre, ormai resasi conto della deriva presa dal figlio, decide di spedirlo in Giappone a vivere con il padre, un militare che potrebbe raddrizzare il giovane ribelle. L’impatto con la nuova scuola e il nuovo ambiente non sarà molto piacevole, quindi Sean farà amicizia con Twinkie (Bow Wow) un “gaijin” (straniero) come lui che lo introdurrà nell’ambiente delle corse clandestine di Tokio, dove si pratica il “drifting”, corsa a due vetture praticata negli innumerevoli garage multilivello sparsi per la città. Sean purtoppo esordisce malamente nel nuovo ambiente corteggiando la bella Neela (Nathalie Kelley), che si rivelerà essere la ragazza di di un certo D.K. (Brian Tee) teppista legato alla Yakuza e distruggendo una vettura prestatagli per una gara. Sean col tempo però imparerà a padroneggiare la difficile tecnica del “drifting”, comincerà a vincere e metterà in cattiva luce D.K. che penserà di eliminare lo scomodo avversario in un duello all’ultimo “tornante”, gara che vedrà al traguardo un solo vincitore e un solo e indiscusso “Re del Drift”.

Il nostro commento



Terzo capitolo del fortunato franchise action “Fast & Furious”, che con questo nuovo episodio giunge ad un punto di svolta con un sequel dal notevole appeal visivo e dall’impronta cool e “videoclippara”. Si sente forte la mancanza di un protagonista carismatico, ma la regia iper-dinamica e “stilosa” di Justin Lin salva la serie da una “deriva” che la potrebbe portare ad un inevitabile proseguo direct-to-video. Sarà infatti Lin a ridare lustro al franchise e a dirigere i successivi tre sequel che trasformeranno Fast and Furious nella serie blockbuster dal successo planetario che conosciamo oggi.

Curiosità

La Volkswagen ha donato 4 prototipi R32 e 4 minivan Touran nell’ambito del suo accordo promozionale con la Universal.

Toyo ha donato 4.000 pneumatici per il film. Circa la metà sono stati utilizzati, mentre Rays Engineering ha donato 170 cerchioni da corsa Volk.

600 comparse asiatiche sono state utilizzate durante le riprese a Los Angeles.

La Mitsubishi Lancer EVO VIII e due delle R32 VW sono state equipaggiate con ruote motrici a trazione posteriore in modo da poter “driftare” in modo corretto.

La VeilSide RX-7 di Han è una speciale macchina da esposizione incoronata “Best of Show 2005” al Tokyo Auto Salon. Il suo valore è di 150.000$ con interni in pelle personalizzati che da soli costano 20.000$. Universal ha comprato la macchina per 50.000 dollari, poi ha cambiato colore all’interno e all’esterno.

La troupe quando è andata in Giappone ha comprato presso il JDM (Japanese Domestic Market) i veicoli di cui avevano bisogno. I veicoli JDM hanno il volante a destra.

Oltre 100 auto sono state distrutte/incidentate durante le riprese del film.

Gli spettacolari drift nel film non sono in CG, ma sono stati eseguiti da piloti professionisti.

La macchina di Sean è una Mitsubishi Evolution 8, modificata per assomigliare ad una Evolution 9.

Quando Sean gareggia con DK nel garage, una AE86 Panda Trueno, la macchina del Re del drift giapponese Keiichi Tsuchiya, è parcheggiata in un angolo.

Questo è l’unico Fast and Furious senza Paul Walker nel cast.

Il pilota giapponese Keiichi Tsuchiya, noto come il Re del Drift, appare nel film nei panni un pescatore.

Il pilota neozelandese Rhys Millen appare nel film nei panni di un passeggero sull’aereo che porta Sean Boswell a Tokyo.

L’attore Vin Diesel torna nei panni di Dominic Toretto alla guida di una “Hammer” (una Plymouth Road Runner del 1970) nella parte finale del film.

Le vicende del film si svolgono dopo gli eventi narrati in Fast & Furious – Solo parti Originali, Fast & Furious 5 e Fast & Furious 6.

Il film costato 85 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 158.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Brian Tyler (John Rambo, I Mercenari) che curerà anche la colonna sonora dei successivi Fast and Furious – Solo parti originali, Fast and Furious 5 e Fast and Furious 7.

(John Rambo, I Mercenari) che curerà anche la colonna sonora dei successivi Fast and Furious – Solo parti originali, Fast and Furious 5 e Fast and Furious 7. La canzone “The Barracuda” di The 5.6.7.8 inclusa nel film è stata utilizzata anche in Kill Bill – Volume 1.

Le canzoni del film:

1. Teriyaki Boyz – “Tokyo Drift (Fast & Furious)”

2. DJ Shadow feat. Mos Def – “Six Days”

3. 5,6,7, 8’s – “The Barracuda”

4. Evil Nine – “Restless”

5. Far East Movement – “Round And Round”

6. N.E.R.D. – “She Wants To Move (DFA Remix)”

7. Teriyaki Boyz – “Cho Large”

8. Dragon Ash – “Resound”

9. Julez Santana – “There It Go(The Whistle Song)”

10. Don Omar – “Bandaleros”

11. Don Omar – “Conteo”

12. Brian Tyler feat. Slash – “Mustang Nismo”

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Le musiche originali:

1. Touge (:46)

2. The Fast and the Furious: Tokyo Drift (7:05)

3. Saucin’ (4:28)

4. Neela Drifts (3:27)

5. Preparation (1:10)

6. N2O (:49)

7. Mustang Nismo (2:21)

8. Underground (1:33)

9. Hot Fuji (1:55)

10. This Is My Mexico (1:23)

11. Welcome To Tokyo (Written by Slash & Brian Tyler) (1:54)

12. DK vs. Han (3:32)

13. Downtown Tokyo Chase (2:33)

14. Aftermath (1:22)

15. Empty Garage (1:01)

16. DK’s Revenge (1:09)

17. Journey Backwards (:58)

18. Sumo (1:37)

19. Shaun’s Crazy Idea (2:44)

20. Dejection (1:12)

21. Kamata (1:32)

22. Two Guns (1:29)

23. I Gotta Do This (1:14)

24. Megaton (2:16)

25. Neela Confronts DK (1:47)

26. Winner … Gets … Me (1:21)

27. War Theory (1:54)

28. I Don’t Need You To Save Me (:57)

29. Neela (1:44)

30. Symphonic Touge (6:50)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]