Stasera in tv: "Tutti pazzi per l'oro" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 giugno 2019

Italia 1 stasera propone Tutti pazzi per l'oro (Fool's Gold), commedia d'azione del 2008 diretta da Andy Tennant (Il cacciatore di ex) e interpretata da Matthew McConaughey, Kate Hudson e Donald Sutherland.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Matthew McConaughey: Ben 'Finn' Finnegan

Kate Hudson: Tess Finnegan

Donald Sutherland: Nigel Honeycutt

Alexis Dziena: Gemma Honeycutt

Ray Winstone: Moe Fitch

Kevin Hart: Bigg Bunny

Ewen Bremner: Alfonz

Brian Hooks: Curtis

Malcolm-Jamal Warner: Cordell

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Ben 'Finn' Finnegan

Stella Musy: Tess Finnegan

Omero Antonutti: Nigel Honeycutt





La trama

Finn (Matthew McConaughey e Tess (Kate Hudson), da poco divorziati, sono costretti a fare squadra per ritrovare un tesoro sommerso chiamato la "Dote della Regina" affondato nel 1715 con un galeone spagnolo. Tess lavora come steward su un lussuoso yacht di proprietà del miliardario Nigel Honeycutt (Donald Sutherland) e quando Finn scopre un indizio per l'ubicazione del tesoro, riesce ad avere a disposizione lo yacht di Honeycutt convincendo la figlia di quest'ultimo Gemma (Alexis Dziena) e Tess ad unirsi a lui. Nel frattempo anche un gangster locale di nome Bigg Bunny (Kevin Hart) e il mentore di Finn, Moe Fitch (Ray Winstone), si danno un gran da fare per mettere le mani sul tesoro.





Il nostro commento

Avventura, tesori sommersi e una coppia fascinosa impegnata in una serie di rocambolesche disavventure che richiamano la leggerezza di piccoli classici come il disneyano Finchè dura siamo a galla sullo sfondo dei paradisiaci Caraibi (in realtà le location sono australiane). Tutto sembra suggerire un’operazione vincente, ma purtroppo non si va oltre il minimo sindacale di intrattenimento con una sceneggiatura che latita a più riprese, l'azione che funziona a singhiozzo e la parte romance che manca di appeal, sono lontani per i due protagonisti i fasti del godibilissimo Come farsi lasciare in 10 giorni.





Curiosità



Le riprese sono state ritardate a causa di un 'infestazione di letali meduse che ha reso impossibile immergersi in acqua.



Il personaggio di "Moe Fitch" è basato sul cacciatore di tesori Mel Fisher, il cui Maritime Museum di Key West ospita artefatti d'oro e d'argento provenienti da navi spagnole.



L'imbarcazione "Gemma preziosa" è uno yacht Sovereign costruito in Nuova Zelanda e disegnato da Jack Sarin. Il suo vero nome è Kerri Lee. Può essere noleggiato per 70.000$ alla settimana e può ospitare fino a 12 persone.



Tom Cruise ha valutato l'ipotesi di interpretare il protagonista quando il film era ancora in fase di sviluppo, ma poi gli ha preferito Leoni per Agnelli.



La Warner Bros. è stata citata in giudizio nel 2011 dal romanziere canadese Lou Boudreau in una causa che verteva sulla violazione del copyright riguardo la paternità della sceneggiatura.



Il film ha ricevuto una nomination ai Razzie Awards 2008 per la peggior attrice (a Kate Hudson).



Il film costato 70 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 111.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di George Fenton (C'è posta per te), assiduo collaboratore del regista Andy Tennant per il quale ha musicato anche La leggenda di un amore - Cinderella, Anna and the King, Tutta colpa dell'amore, Hitch - Lui sì che capisce le donne.

(C'è posta per te), assiduo collaboratore del regista Andy Tennant per il quale ha musicato anche La leggenda di un amore - Cinderella, Anna and the King, Tutta colpa dell'amore, Hitch - Lui sì che capisce le donne.

La colonna sonora include anche i brani: "Let's Get It Crackin'" - DeeTown All Stars; "Love And Affection" - Majek Fashek; "Could You Be Loved" - Bob Marley & The Wailers; "You Can Get It If You Really Want" - Desmond Dekker; Tighten Up - "The Inspirations; Call Me Thumper" - Classic; "Truly Madly Deeply" - The Dualers.



TRACK LISTINGS:

1. Fool's Gold Legend and Main Title

2. Where's the Boat?

3. Debt Collector (Bigg Bunny)

4. Man Overboard

5. Late For the Hearing

6. Where's the Plate?

7. The Nigel Factor

8. Saving Gemma's Hat

9. Aurelia and the Queens Dowry

10. The Stand Off (Fool's Gold Theme)

11. Sabotaging the Grid

12. Tess's Theme

13. The Day Dive

14. Discovering the Canon

15. The Aurelia Stone

16. Trouble In the Churchyard

17. A Deathtrap

18. Finn To the Rescue

19. The Treasure, the Kidnap and the Sea Plane

20. A Nice... Soft... Landing (Tess's Theme)

21. Sharing the Spoils

22. Love and Affection

23. You Can Get It If You Really Want

24. Call Me Thumper

25. Truly Madly Deeply

26. Day Dive

27. Discovering the Canon

28. Aurelia Stone

29. Trouble In the Churchyard

30. Deathtrap

31. Finn To the Rescue

32. Treasure, the Kidnap and the Sea Plane

33. Nice... Soft... Landing (Tess's Theme)

34. Sharing the Spoils

35. Love and Affection

36. You Can Get It If You Really Want

37. Call Me Thumper

38. Truly Madly Deeply

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]