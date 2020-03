Stasera in tv: "Kung Fu Panda 2" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 7 marzo 2020

Italia 1 stasera propone "Kung Fu Panda 2", sequel d'animazione del 2011 prodotto da Dreamworks Animation e diretto da Jennifer Yuh Nelson.

Cast e personaggi

Jack Black: Po

Dustin Hoffman: Shifu

Gary Oldman: Lord Shen

Angelina Jolie: Tigre

Seth Rogen: Mantide

Jackie Chan: Scimmia

Lucy Liu: Vipera

David Cross: Gru

Jean-Claude Van Damme: Maestro Croc

Victor Garber: Maestro Rino Tuonante

Dennis Haysbert: Maestro Bue Infuriato

Michelle Yeoh: Divinatrice

James Hong: Mr. Ping

Danny McBride: capo lupo

Fred Tatasciore: padre biologico di Po

Doppiatori italiani

Fabio Volo: Po

Eros Pagni: Shifu

Massimo Lodolo: Lord Shen

Francesca Fiorentini: Tigre

Simone Mori: Mantide

Angelo Maggi: Scimmia

Tiziana Avarista: Vipera

Danilo De Girolamo: Gru

Franco Mannella: Maestro Croc

Roberto Draghetti: Maestro Rino Tuonante

Francesco Pannofino: Maestro Bue Infuriato

Roberta Greganti: Divinatrice

Stefano Mondini: capo lupo

Francesco Vairano: Mr. Ping

Alessandro Rossi: padre biologico di Po





La trama

In “Kung Fu Panda 2”, Po (Jack Black) sta vivendo il suo sogno come

"Guerriero Dragone", proteggendo la Valle della Pace insieme ai suoi amici, seguaci e maestri di Kung Fu, i leggendari Cinque Cicloni: Tigre (Angelina Jolie); Scimmia (Jackie Chan); Mantide (Seth Rogen); Vipera (Lucy Liu) e Gru (David Cross).

La nuova mitica vita di Po, è però offuscata dall’arrivo di un nuovo formidabile cattivo, Lord Shen (Gary Oldman) che cercherà di usare un’arma segreta ed inarrestabile per conquistare la Cina e distruggere definitivamente il Kung Fu. Po dovrà scoprire i segreti delle sue misteriosi origini e solo a quel punto sarà capace di sbloccare la forza che gli serve per raggiungere la vittoria.





Il nostro commento

La Dreamworks ha senza dubbio trovato nel panda Po un degno erede dell'orco Shrek e con questo sequel la regista Jennifer Yuh Nelson riesce nel non semplice intento di eguagliare, se non addirittura superare l’originale regalando a questo secondo capitolo l’ampio respiro dei migliori film d’avventura.

Tra citazioni, spassose gag e un registro drammatico esplorato per la prima volta in maniera particolarmente efficace. il film riesce ad acquistare una inedita dimensione emotiva.

Kung Fu Panda 2 è costellato di piccoli tocchi di classe a partire da un comparto CG di altissimo profilo che se sbalordisce sempre più per l’espressività sfoggiata nei primi piani dal paffuto protagonista, nel primo scontro al villaggio omaggia in maniera superba le acrobatiche e clownesche coreografie che hanno reso celebre Jackie Chan.

A questo si aggiungono i suggestivi flashback di Po realizzati in animazione tradizionale, un villain che sfoggia un’eleganza notevole, tutte le gag a cui il Dragone Guerriero più pasticcione della Cina ci ha ormai abituati e una corposa serie di sequenze d’azione degne di un live-action.





Curiosità



Il film è stato candidato ad un Premio Oscar per il miglior film d'animazione (quell'anno però vince Rango).



Il personaggio di Shen era stato originariamente creato come un subdolo sindaco per il primo film, ma era stato eliminato prima dell'inizio della produzione.



Secondo la regista Jennifer Yuh, Shen si è rivelato una grande sfida per l'animazione, tanto che la complessità del personaggio era paragonabile al lavoro di animare sei personaggi tutti in una volta.



Verso la fine del film il Maestro Croc salta sulla barca e atterra in una posizione di spaccata. Questa è una mossa caratteristica di Jean-Claude Van Damme, l'attore che lo doppia.



Secondo The Hollywood Reporter, lo sceneggiatore Charlie Kaufman ha fatto una revisione non accreditatsa dellla sceneggiatura. In precedenza aveva raccontato in un'intervista di aver visto Kung Fu Panda con la figlia e di essere rimasto molto colpito dal film.



Lord Shen combatte con uno stile di arti marziali chiamato Cailifo (Choy Li Fut), un arte marziale cinese che normalmente utilizza un ventaglio in metallo a scopo difensivo. Tuttavia, essendo un pavone, Lord Shen a questo scopo usa invece le grandi penne della sua coda.



Il film costato 150 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 665.



La colonna sonora

- Le musiche originali del film sono di Hans Zimmer (Premio Oscar per Il re leone) e John Powell (L'era glaciale 2, Rio 2, Dragon Trainer), entrambi anche autori delle musiche del primo film.

TRACK LISTINGS:

1. Ancient China / Story Of Shen

2. Dumpling Warrior

3. Inner Peace

4. Musicians Village

5. Save Kung Fu

6. Daddy Issues

7. Stealth Mode

8. Gongmen Jail

9. Rickshaw Chase

10. Po And Shen / Face To Face

11. More Cannons!

12. Fireworks Factory

13. Po Finds The Truth

14. Invasion Begins

15. Zen Ball Master

16. My Fist Hungers For Justice

17. Dumpling Warrior Remix

