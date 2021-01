Stasera in tv: “Kung Fu Panda” su italia 1

Cast e personaggi

Jack Black: Po

Dustin Hoffman: Shifu

Angelina Jolie: Tigre

Jackie Chan: Scimmia

Lucy Liu: Vipera

Ian McShane: Tai Lung

David Cross: Gru

Seth Rogen: Mantide

Michael Clarke Duncan: Comandante Vachir

James Hong: Mr. Ping

Dan Fogler: Zeng

Randall Duk Kim: Oogway

Wayne Knight: capobanda

Kyle Gass: Kg Shaw

JR Reed: Jr Shaw

Doppiatori italiani

Fabio Volo: Po

Eros Pagni: Shifu

Francesca Fiorentini: Tigre

Angelo Maggi: Scimmia

Tiziana Avarista: Vipera

Fabrizio Pucci: Tai Lung

Danilo De Girolamo: Gru

Simone Mori: Mantide

Claudio Fattoretto: Comandante Vachir

Francesco Vairano: Mr. Ping

Massimiliano Alto: Zeng

Dante Biagioni: Oogway

Roberto Draghetti: capobanda

Paolo Bernardini: kg Shaw

Simone Veltroni: Jr Shaw

La trama

Grande, vivace e un po’ maldestro, Po (Jack Black) è il fan di kung fu più sfegatato che si sia mai visto…e la cosa potrebbe non essere molto adatta a chi deve lavorare tutti i giorni nel negozio di spaghetti della sua famiglia.

Improvvisamente chiamato ad esaudire un’antica profezia, i sogni di Po si avverano e il piccolo panda entra a far parte del mondo del kung fu per allenarsi al fianco dei suoi idoli, i leggendari Cinque Cicloni: Tigre (Angelina Jolie); Gru (David Cross); Mantide (Seth Rogen); Vipera (Lucy Liu) e Scimmia (Jackie Chan), e il loro guru, il Maestro Shifu (Dustin Hoffman). Ma prima che possano rendersene conto, il vendicativo e traditore leopardo delle nevi Tai Lung (Ian McShane) ne fiuta le tracce, e toccherà a Po difendere tutti dall’incombente minaccia.

Riuscirà il piccolo panda a diventare un vero maestro di kung fu? Po ci metterà il cuore, e l’improbabile eroe alla fine scoprirà che le sue maggiori debolezze possono diventare un grande punto di forza.

Il nostro commento

Davvero impossibile trovare un difetto a questa produzione targata DreamWorks Animation, che tocca anche tecnicamente uno degli apici dello studio che ci ha regalato gioielli come Shrek, Dragon Trainer e Megamind.

L’equilibrio perfetto tra parodia e omaggio è una gioia per chi come noi ama e segue il cinema di arti marziali, spesso a torto considerato un cinema di “serie B” (lo vadano a raccontare a Tarantino) e in realtà ispiratore di diverse pellicole memorabili (vedi Matrix, Kill Bill e La tigre e il dragone) nonché fucina di star action leggendarie (da Bruce Lee a Jackie Chan).

Kung Fu Panda diverte i più piccoli, coinvolge gli adulti e fa un grande regalo ai cultori di kung-fu movies, questo si che si può definire un “film per tutti” nel senso più ampio e positivo del termine.

Curiosità

Il film ha fruito di due sequel e due spin-off: “Wong Fei Hung vs Kung Fu Panda” (per il solo mercato cinese) e il direct-to-video “I segreti dei Cinque cicloni”.

Gli stili di combattimento individuali dei Cinque Cicloni (Gru, Mantide, Tigre, Scimmia e Vipera) sono stili di arti marziali reali modellati su movenze animali.

Uno degli elementi tipici del Kung-Fu / Wuxiapan dove attacchi diretti a specifici punti nevralgici del corpo possono causare dalla paralisi alla morte sono inclusi nel film, ma non spiegati. La statuetta di giada sormontata di bastoni sul guscio indossato da Tai Lung imprigionato, sono posizionati in corrispondenza dei tradizionali punti di energia “Qi” del corpo, al loro interno molto probabilmente ci sono degli aghi che sono destinati ad impedire al cattivo di accedere al potere da quei punti ed è per questo che si preoccupa di rimuoverli prima di tentare di spezzare le sue catene.

Il termine cinese Shifu significa “Maestro”, il personaggio nel film è rappresentato come un Panda minore o Panda rosso.

Il termine cinese Tai Lung significa “Grande Drago”. Tai Lung è un leopardo delle nevi, per questo è bianco.

Il termine cinese “Oogway” significa “Tartaruga”. Oogway è una tartaruga e spesso indossa una tonaca con disegnato sulla schiena la figura stilizzata di un pesce.

I personaggi di KG Shaw e JR Shaw sono un riferimento alla Shaw Brothers Creative Group, studio che ha prodotto molti kung-fu movies degli anni ’70.

Il simbolo sulla schiena di Mantide contiene la rappresentazione stilizzata di un carattere cinese spesso usato nell’arte e che rappresenta la “longevità”- Lo si può trovare su pannelli in legno, stampe di seta e via discorrendo.

Secondo il suo diario online Jackie Chan ha registrato la sua parte durante una singola sessione di registrazione di 5 ore a Los Angeles il 15 ottobre 2007. Ha inoltre registrato anche i suoi dialoghi per le versioni in mandarino e cantonese .

Il personaggio che ha avuto bisogno di più revisioni è stato Tai Lung, che sembrava troppo simpatico per essere il cattivo della storia. Come risultato i produttori hanno incluso la sequenza che illustra la storia del tradimento di Tai Lung dei principi di suo padre e la sua furia dopo essere stato rifiutato come Guerriero dragone, fino a renderlo sufficientemente spregevole agli occhi del pubblico. Al contrario Po è stato “raffinato” da Jack Black e gli sceneggiatori trasformandolo in un fan ossessionato, dolorosamente consapevole delle sue inadeguatezze.

Il padre dell’attore James Hong possedeva un negozio di pasta. Una volta che i produttori lo hanno saputo hanno incorporato questo elemento nella storia di Mr. Ping.

Una clausola nel contratto di Dustin Hoffman gli permetteva di fare. senza limiti, ulteriori sessioni di doppiaggio se non era soddisfatto della sua prestazione. Hoffman ha anche consigliato Jack Black per la sua performance nella scena in notturna della scalinata.

La scena in cui Po entra nel palazzo di Giada, dove impazzisce per tutte le reliquie, è basata sulla prima esperienza dei registi quando visitarono lo Skywalker Ranch di George Lucas, in cui tutti gli oggetti di scena dei film di Star Wars sono conservati (vedi film Fanboys).

La scena di apertura è un omaggio agli anime giapponesi, in quanto entrambi i registi sono grandi fan del genere.

Il nome del carcere è “Prigione Chor Ghom”, “Chor Ghom” in cantonese significa “andare in prigione” o letteralmente “stare in prigione.

Il giocatore d baseball Pablo Sandoval si è guadagnato il soprannome di “Kung Fu Panda” durante un incontro con i Dodgers svoltosi il 19 settembre 2008.

Il film era stato originariamente pensato come una parodia del genere kung -fu, ma John Stevenson ha voluto una miscela di commedia e di azione per rendere il film più epico: “Non ero interessato a prendermi gioco dei film di arti marziali, perché credo davvero che possano essere grandi film, possono essere buoni come qualsiasi film di genere quando sono fatti bene“.

Per ottenere la giusta atmosfera nel film, lo scenografo Raymond Zibach e l’art director Tang Heng hanno speso anni a studiare l’arte cinese e i film di kung fu (la realizzazione del film ha richiesto 4 anni). Questo sforzo, in combinazione con il resto della vasta ricerca della troupe e la conoscenza della cultura cinese, hanno così impressionato i cinesi che ci sono stati incontri da parte di enti culturali ufficiali governativi per discutere sul perché non fossero stati loro i primi a produrre un film di animazione come quello realizzato dalla DreamWorks.

Secondo il supervisore agli effetti visivi Markus Manninen, l’animazione al computer utilizzata per tutto il film era molto più complessa di quella utilizzata dalla DreamWorks sino a quel momento.

I registi hanno citato come fonti d’ispirazione i film di arti marziali La tigre e il dragone, Hero, La Foresta dei Pugnali Volanti e soprattutto la commedia d’azione Kung Fusion.

Il film costato 130 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 631.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Kung Fu Panda” sono di Hans Zimmer (Il re leone) e John Powell (L’era glaciale 2, Rio).

(Il re leone) e (L’era glaciale 2, Rio). Questo film ha segnato la prima collaborazione in otto anni per Powell e Zimmer che avevano già lavorato insieme per le musiche del cartoon La strada per El Dorado e il thriller d’azione Chill Factor.

La colonna sonora (a cui ha contribuito anche Timbaland) include una nuova versione del classico “Kung Fu Fighting” eseguita da Cee-Lo Green e Jack Black e inserita nei titoli di coda. Inoltre in alcune versioni il brano finale è interpretato da diversi cantanti tra cui il coreano Rain.

TRACK LISTINGS:

1.”Hero”

2.”Let The Tournament Begin”

3.”The Dragon Warrior Is Among Us”

4.”Tai Lung Escapes”

5.”Peach Tree Of Wisdom”

6.”Accu-flashback”

7.”Impersonating Shifu”

8.”The Sacred Pool Of Tears”

9.”Training Po”

10.”The Bridge”

11.”Shifu Faces Tai Lung”

12.”The Dragon Scroll”

13.”Po vs. Tai Lung”

14.”Dragon Warrior Rises”

15.”Panda Po”

16.”Oogway Ascends”

17.”Kung Fu Fighting” (Performed by Cee-Lo Green and Jack Black)

18.”Kung Fu Fighting (East Asian Edition only)” (Performed by Rain)

19.”Kung Fu Fighting (East Asian Edition only)” (Performed by Sam Concepcion)

20.”Kung Fu Fighting (Russian Edition only)” (Performed by Mumiy Troll)

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]