Stasera in tv: "Mission impossible 3" su Rete 4

Di Pietro Ferrara venerdì 9 agosto 2019

Italia 1 stasera propone "Mission: Impossible 3", action-thriller del 2006 diretto da JJ Abrams (Super 8) e interpretato da Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Ving Rhames, Maggie Q e Laurence Fishburne.

Cast e personaggi

Tom Cruise: Ethan Hunt

Ving Rhames: Luther Stickell

Philip Seymour Hoffman: Owen Davian

Jonathan Rhys-Meyers: Declan Gormley

Maggie Q: Zhen Lei

Billy Crudup: John Musgrave

Laurence Fishburne: Theodore Brassel

Simon Pegg: Benji Dunn

Michelle Monaghan: Julia

Keri Russell: Lindsey Farris

Greg Grunberg: Kevin

Carla Gallo: Beth

Bellamy Young: Rachael

Paul Keeley: Ken

Jacqueline Gadsden: Madre di Giulia

Rose Rollins: Allie

Greg Grunberg: Allie

Sabra Williams: Annie

Sasha Alexander: Melissa

Tracy Middendorf: Ashley

Aaron Paul: Rick

José Zúñiga: Agente Pete

Tony Guma: Jim

Bahar Soomekh: traduttrice di Owen

Anne Betancourt: Sally

Andrea Sartoretti: Un automobilista

Francesco De Vito: Prete

Giorgio Marchesi: Guardia del vaticano

Niccolò Senni: Guardia del vaticano

Michelle Arthur: Hostess

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Ethan Hunt

Alessandro Rossi: Luther Stickell

Francesco Pannofino: Owen Davian

Emiliano Coltorti: Declan Gormley

Giuppy Izzo: Zhen Lei

Christian Iansante: John Musgrave

Stefano Mondini: Theodore Brassel

Loris Loddi: Benji Dunn

Roberta Pellini: Julia Meade

Laura Lenghi: Lindsay Farris

Francesco Venditti: Rick

Enrico Di Troia: Agente Pete





La trama

Ethan Hunt (Tom Cruise) pur essendo ancora parte del'IMF (Impossible Mission Force) ha lasciato le missioni operative per occuparsi dell'addestramento di nuovi agenti, questo gli permette di vivere una vita normale e di avere una relazione stabile.

La vita tranquilla di Ethan però non durerà a lungo a causa di John Musgrave (Billy Crudup), un suo ex compagno ed amico che gli chiede di partecipare ad un'ultima missione: una sua giovane e brillante allieva è stata catturata durante una delicata missione a Berlino e l'IMF deve organizzare il suo recupero, anche per riportare alla base vitali informazioni in possesso della giovane.

Ethan accetta, riunisce qualche vecchia conoscenza e parte alla volta di Berlino, ma la missione si rivelerà un disastro, la giovane agente perderà la vita, ma non prima di aver rivelato ad Hunt la presenza di una talpa all'interno della sezione.





Il nostro commento

Dopo due primi capitoli dall'impronta registica fortemente caratterizzante (il thriller di De Palma e l'action di John Woo), per questo Mission: Impossible III arriva J.J. Abrams che, con alle spalle una serie tv di culto a sfondo spionistico del calibro di Alias , mette in campo una regia dinamica, ma dotata di meno personalità dei suoi predecessori, ideale per rilanciare la serie e darle un'identità ben definita, che resterà tale anche per gli episodi a venire, trasformando di fatto questo terzo episodio in una sorta di riavvio di franchise (un po' come accaduto con il "Fast and Furious 4" di Justin Lin).

Tom Cruise affronta la sua terza missione impossibile con la solita dedizione supportato da un villain di gran lusso (Philip Seymour Hoffman) ed uno stile citazionista con cui Abrams omaggia i capitoli precedenti, se stesso e il suo "Alias" che a sua volta omaggiava la serie tv originale anni '60/'70, in un divertente e senza dubbio riuscito gioco di rimandi.





Curiosità



Nel 2002 c'era il regista David Fincher candidato alla regia, che ha però abbandonato il progetto per l'insorgere di divergenze creative. Fincher è stato sostituito da Joe Carnahan, che ha lavorato sullo sviluppo del film per 15 mesi prima di lasciare (il regista voleva nel cast Kenneth Branagh, Carrie-Anne Moss e Scarlett Johansson).



All'attrice Thandie Newton è stato offerto nuovamente il ruolo di Nyah Nordoff-Hall interpretato in Mission Impossible 2, ma ha rifiutato.



Tutte le scene ambientate nella Città del Vaticano in realtà sono state girate all'interno della Reggia di Caserta. La scena dell'ingresso al Vaticano è stata girata in via della Pilotta (Rione Trevi).



Nella versione originale del film Tom Cruise, Jonathan Rhys Meyers e Maggie Q parlano in italiano in alcune delle sequenze ambientate a Roma.



Il film costato 150 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 397.



La colonna sonora



Le musiche originali di questo terzo episodio sono di Michael Giacchino , terzo compositore a musicare la serie dopo Danny Elfman e Hans Zimmer.

Giacchino è un collaboratore di lunga data del regista J.J. Abrams per il quale ha realizzato colonne sonore per i serial tv Alias, Lost e Fringe e per i lungometraggi Star Trek, Into Darkness - Star Trek e Super 8. Giacchino musicherà anche il quarto film del franchise: Mission: Impossible - Protocollo fantasma.



La colonna sonora include il brano "Impossible" interpretato da Kanye West featuring Twista e Keyshia Cole e naturalmente il tema musicale originale della serie tv.



TRACK LISTINGS:

1. "MI Theme" – 0:51

2. "Factory Rescue" – 4:14

3. "Evacuation" – 2:46

4. "Helluvacopter Chase" – 3:15

5. "Special Agent Lindsey Farris" – 2:46

6. "Ethan and Julia" – 1:24

7. "Humpty Dumpty Sat On a Wall" – 5:55

8. "Masking Agent" – 3:41

9. "Voice Capture" – 2:41

10. "See You In The Sewer" – 1:45

11. "Davian's Brought In" – 2:06

12. "Bridge Battle" – 4:13

13. "Davian Gets The Girl" – 2:44

14. "IMF Escape" – 2:44

15. "Disguise The Limit" – 3:24

16. "Shang Way High" – 3:39

17. "The Chutist" – 1:59

18. "Hunting For Jules" – 3:55

19. "World's Worst Last 4 Minutes To Live" – 4:11

20. "Reparations" – 3:36

21. "Schifrin and Variations" – 3:04

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]