Stasera in tv: “Madagascar 2 – Via dall’isola” su Italia 1

Cast e personaggi

Ben Stiller: Alex il leone

Chris Rock: Marty la zebra

David Schwimmer: Melman la giraffa

Jada Pinkett Smith: Gloria l’ippopotamo

Sacha Baron Cohen: Re Julien

Cedric the Entertainer: Maurice, lemure

Andy Richter: Mortino, lemure

Bernie Mac: Zuba

Alec Baldwin: Makunga

Sherri Shepherd: Florrie

Will.i.am: Moto Moto

Elisa Gabrielli: Nana

Tom McGrath: Skipper

Chris Miller: Kowalski

Christopher Knights: Soldato

Conrad Vernon: Rico

Quinn Dempsey Stiller: baby Alex

Declan Swift: baby Alex

Fred Tatasciore: Teetsi, bracconiere #1

Eric Darnell: bracconiere #2

Willow Smith: baby Gloria

Thomas Stanley: baby Marty

Zachary Gordon: baby Melman

Stephen Kearin: Stephen, turista con la videocamera

Phil LaMarr: guida turistica

Doppiatori italiani

Alessandro Besentini: Alex il leone

Francesco Villa: Marty la zebra

Roberto Gammino: Melman la giraffa

Chiara Colizzi: Gloria l’ippopotamo

Oreste Baldini: Re Julien, lemure

Roberto Draghetti: Maurice, lemure

Massimiliano Alto: Mortino, lemure

Marco Mete: Zuba

Stefano De Sando: Makunga

Emanuela Rossi: Florrie

Roberto Pedicini: Moto Moto

Cristina Noci: Nana

Luigi Ferraro: Skipper

Gerolamo Alchieri: Kowalski

Franco Mannella: Soldato

Pasquale Anselmo: Rico

Filippo Besentini: baby Alex

Mauro Magliozzi: Teetsi

Fabrizio Odetto: bracconiere #1

Fabrizio Russotto: bracconiere #2

Sara Labidi: baby Gloria

Paolo Dal Fabbro: baby Marty

Arturo Valli: baby Melman

Edoardo Stoppacciaro: Stephen, turista con la videocamera

La trama

In questo sequel ritroviamo Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa, Gloria l’ippopotamo, Re Julien, Maurice, i pinguini e lo scimpanzè alla deriva nelle remote spiagge del Madagascar. Per risolvere l’annoso problema, i quattro newyorkesi architettano un piano talmente folle da rischiare di poter funzionare. Con precisione militare, i pinguini riparano, o almeno tentano di riparare, un vecchio aereo fracassato. Una volta decollato, l’aereo su cui viaggia lo stravagante equipaggio della “Air Penguin” resta in volo giusto il tempo necessario per raggiungere uno dei luoghi più selvaggi della Terra: le vaste pianure africane. Qui, i membri dell’improbabile ciurma, tutti cresciuti nello zoo di New York, s’imbattono per la prima volta in alcuni esemplari della loro specie. L’Africa sembra un posto straordinario…ma siamo sicuri che sia meglio della vecchia casa in Central Park?

Il nostro commento

Squadra vincente non si cambia e la Dreamworks Animation riporta su schermo Alex il leone e compagni per una puntatina in Africa. Madagascar 2 – Via dall’isola pur non riuscendo ad eguagliare l’originale, sfrutta gag rodate e l’ambientazione esotica per colmare qualche lacuna in fase di scrittura, ma su schermo colori, musica e divertimento sono così ben orchestrati che il film incontrerà il gusto di grandi e piccini e preparerà la strada allo spassoso terzo capitolo a sfondo “circense”.

Curiosità

Il sequel Madagascar 3 – Ricercati in Europa è stato confermato mesi prima dell’uscita di questo sequel.

L’ aeromobile utilizzato nel tentativo di fuga si basa su un Lockheed L -10 Electra, simile a quello utilizzato da Amelia Earhart.

Jada Pinkett Smith interpreta la parte di Gloria l’ippopotamo. Sua figlia Willow Smith interreta nel film una giovane Gloria. Il figlio di Ben Stiller, Quinn Dempsey Stiller, interpreta la parte di Alex da giovane.

Tutte le zebre nel film sono state doppiate da Chris Rock.

“Madagascar 2” costato 150 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 603.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Madagascar 2” sono di Hans Zimmer che ricordiamo oltre ad aver ricevuto un Oscar per la colonna sonora de Il re leone ha musicato diversi altri film d’animazione, tra questi Il principe d’Egitto, Spirit – Cavallo selvaggio, Shark Tale, Cattivissimo me senza dimenticare naturalmente il primo Madagascar e il sequel Madagascar 3 – ricercati in Europa.

che ricordiamo oltre ad aver ricevuto un Oscar per la colonna sonora de Il re leone ha musicato diversi altri film d’animazione, tra questi Il principe d’Egitto, Spirit – Cavallo selvaggio, Shark Tale, Cattivissimo me senza dimenticare naturalmente il primo Madagascar e il sequel Madagascar 3 – ricercati in Europa. La colonna sonora include anche brani originali composti ed interpretati da Will.I.Am cantante dei Black Eyed Peas .

cantante dei . La colonna sonora include il brano “I Like to Move It, Move It”, tormentone interpretato da re Julien / Sacha Baron Cohen nel primo film e qui rivisitata da Will.I.Am.

TRACK LISTINGS:

1. Once Upon A Tme In Africa – Hans Zimmer

2. The Traveling Song – Will.I.Am

3. Party! Party! Party! – Hans Zimmer

4. I Like To Move It – Will.I.Am

5. The Good, The Bad And The Ugly (Polka version) – Hans Zimmer

6. Big And Chunky – Will.I.Am

7. Chums – Heitor Pereira

8. New York, New York – Hans Zimmer

9. Volcano – Hans Zimmer

10. Rescue Me – Hans Zimmer

11. More Than A Feeling Boston – Hans Zimmer

12. She Loves Me – Will.I.Am

13. Foofie – Hans Zimmer

14. Copacabana (At The Copa) – Barry Manilow

15. Monochromatic Friends – Hans Zimmer

16. Best Friends – Will.I.Am

17. Alex On The Spot – Hans Zimmer

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]