Stasera in tv: “Solo per vendetta” su Rete 4

Cast e personaggi

Nicolas Cage: Will Gerard

January Jones: Laura Gerard

Guy Pearce: Simon

Jennifer Carpenter: Trudy

Harold Perrineau Jr.: Jimmy

Xander Berkeley: tenente Durgan

IronE Singleton: Scar

Joe Chrest: detective Rudeski

Mike Pniewski: Gibbs

Jason Davis: Leon Walczak/Alan Marsh

Cullen Moss: Jones

Doppiatori italiani

Pasquale Anselmo: Will Gerard

Federica De Bortoli: Laura Gerard

Francesco Prando: Simon

Domitilla D’Amico: Trudy

Fabrizio Vidale: Jimmy

Luca Biagini: tenente Durgan

Sergio Lucchetti: Scar

Roberto Certomà: detective Rudeski

Ambrogio Colombo: Gibbs

Francesco Bulckaen: Leon Walczak/Alan Marsh

La trama

Will Gerard (Nicolas Cage) è insegnante di lettere in un liceo americano, felicemente sposato con una musicista di successo, Laura (January Jones). La coppia ha una vita domestica molto normale, che ruota attorno a serate fuori, barbecue in giardino e al passatempo preferito di Will: le partite a scacchi con il preside della sua scuola (Harold Perrineau). La serenità della coppia viene improvvisamente sconvolta la notte in cui Laura, mentre lascia lo studio di registrazione, resta vittima di uno stupro. Will, precipitatosi in ospedale, attende nervosamente notizie sulle condizioni della moglie quando viene avvicinato da un uomo (Guy Pearce), che gli offre la possibilità di vendicare Laura e di farsi giustizia in maniera immediata, senza dover attendere i lunghi tempi di un eventuale processo. Dovendo prendere subito una decisione e in preda alla disperazione Will accetta la proposta, restando così invischiato in una spirale infernale di eventi che lo porteranno pian piano a perdere il controllo della sua vita.

Il nostro commento

Indeciso e a tratti davvero confuso questo thriller dal buon cast malamente utilizzato, con titolo e incipit che promettono atmosfere da film di genere e suggestioni all’insegna del revenge-movie, ma con il regista che decide di complicarsi la vita ibridando digressioni “complottiste” e inanellando una serie di situazioni che vanno dal prevedibile all’inesplicabile. Su schermo si aggira un volenteroso, ma spaesato Nicolas Cage che tra situazioni al limite del paradossale e una misteriosa e ridondante parola d’ordine ripetuta fino allo strenuo, si trascina verso un finale che assurge ad una comicità d’altri tempi.

Curiosità

Il film è stato co-prodotto dall'attore Tobey Maguire

(Spider-Man) e girato a New Orleans in Louisiana, Costato 30 milioni di dollari il film ne ha incassati nel mondo appena 12.

Il cast tecnico include il direttore della fotografia David Tattersall (“Guerre stellari” I-III, “Ultimatum alla terra”), lo scenografo Dennis Washington (che in passato ha già collaborato con Donaldson in “indian – La grande sfida” e “Thirteen Days”), la costumista Caroline Eselin (“Fratelli in erba”) e il coordinatore degli stunt Andy Cheng (“The Green Hornet”, “Twilight”).

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di J. Peter Robinson (Nightmare – Nuovo incubo, Terremoto nel Bronx), che torna a collaborare con il regista Roger Donaldson dopo aver musicato per lui Indian – La grande sfida e La rapina perfetta.

TRACK LISTINGS:

1. Interview [2:09]

2. Necklace [1:25]

3. Messages [3:04]

4. Proposal [3:15]

5. Forever Bars [3:24]

6. Intruder [2:31]

7. Ordeal [2:24]

8. Recuperation [2:21]

9. Zoo [3:19]

10. Discovery [2:52]

11. Walczak [3:34]

12. Arrest [2:57]

13. Escape [3:04]

14. Evidence [2:30]

15. Cornered [4:26]

16. Betrayal [3:33]

17. Stadium [3:29]

18. Confrontation [4:01]

Altri brani inclusi nella colonna sonora:

“Only In NOLA” – Kermit Ruffins

“I Ain’t Drunk” – Ian Siegal

“Something You Got” – David Crawford

“Life Is Good” – 8mm

“Indians Here Dey Come” – 101 Runners

“Max’s Blues #1” – J. Peter Robinson featuring Jaynison Optreebner

“Funkyard” – Walter “Wolfman” Washington

“E Scales Jam” – The Frederick A. Douglas High School Marching Band

“Let’s Go Get Em” – 101 Runners

“The Parting Glass” – Danny O’Flaherty

“Overture. Act 1 (The Palace” from “Dido And Aeneas”)” – Taverner Players

“The 504 March” – Soul Rebels Brass Band

“Haere Mai” – John Tapiata

“100 Dollar Bills” – Deonata Moore