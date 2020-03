Stasera in tv: "La fabbrica di cioccolato" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 4 marzo 2020

Su Italia 1 il remake di Tim Burton del classico "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato" con protagonista Johnny Depp.

Italia 1 stasera propone "La fabbrica di cioccolato", commedia fantastica del 2005 diretta da Tim Burton e interpretata da Johnny Depp, Freddy Highmore, Helena Bonham Carter e AnnaSophia Robb.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Johnny Depp: Willy Wonka

Freddie Highmore: Charlie Bucket

David Kelly: Nonno Joe

Helena Bonham Carter: Mrs. Bucket

Noah Taylor: Mr. Bucket

AnnaSophia Robb: Violetta Beauregarde

Missi Pyle: Mrs. Beauregarde

Julia Winter: Veruca Salt

James Fox: Mr. Salt

Christopher Lee: Dott. Wilbur Wonka

Deep Roy: Umpa Lumpa

Jordan Fry: Mike Tivù

Adam Godley: Mr. Tivù

Philip Wiegratz: Augustus Gloop

Franziska Troegner: Mrs. Gloop

Blair Dunlop: Willy Wonka da bambino

Liz Smith: Nonna Georgina

Eileen Essell: Nonna Josephine

David Morris: Nonno George

Nitin Ganatra: principe Pondicherry

Oscar James: Negoziante

Annette Badland: Sig.ra Jolly

Doppiatori italiani

Fabio Boccanera: Willy Wonka

Jacopo Bonanni: Charlie Bucket

Valerio Ruggeri: Nonno Joe

Claudia Razzi: Mrs. Bucket

Oreste Baldini: Mr. Bucket

Erica Necci: Violetta Beaudegarde

Francesca Guadagno: Mrs. Beaudegarde

Veronica Puccio: Veruca Salt

Romano Malaspina: Mr. Salt

Michele Kalamera: Dott. Wilbur Wonka

Alex Polidori: Mike Tivù

Francesco Meoni: Mr. Tivù

Nicolò Ciardini: Augustus Gloop

Elena Magoia: Nonna Georgina

Graziella Polesinanti: Nonna Josephine

Vittorio Di Prima: Nonno George

Gianluca Machelli: principe Pondicherry

Stefano Mondini: Negoziante

Franca Lumachi: Sig.ra Jolly

Arnoldo Foà: Umpa Lumpa (Voce narrante)





La trama

Quando il misterioso Willy Wonka (Johnny Depp) decide di permettere che cinque fortunati ragazzini entrino nella sua fabbrica di cioccolato, nasconde cinque biglietti d'oro in cinque diverse barrette di cioccolato dando il via così ad una forsennata caccia al tagliando fortunato.

Uno dei cinque biglietti finirà nelle mani di un ragazzo molto speciale di nome Charlie Bucket (Freddy Highmore). Con suo nonno ex operaio della fabbrica, Charlie si unirà al resto dei bambini possessori degli altri biglietti vincenti sperimentando la più incredibile avventura della sua vita, un fantasmagorico tour nella fabbrica guidato da Willy Wonka in persona.

Una volta all'interno della fabbrica però non va tutto secondo i piani e qualche ragazzino indisciplinato, allergico alle severe regole dettate da Wonka, finirà per mettersi nei guai.





Il nostro commento

Tim Burton mette nuovamente mano ad un classico dopo Il pianeta delle scimmie e riesce ad infondergli una nuova e intrigante miscela di tecnologia e fascino retrò.

In origine un libro, poi la visionaria trasposizione cinematografica con Gene Wilder, un vero classico natalizio, e poi questo sentito omaggio al film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato che è al contempo una personale rilettura del libro originale.

Grazie al camaleontico Johnny Depp, attore feticcio di Burton decisamente più "plastificato" del cinico Wilder/Wonka dell'originale, all'attore Deep Roy moltiplicatosi per l’occasione in un intera tribù di Oompa Loompa e alla coinvolgente colonna sonora di Denny Elfman, compositore in perfetta simbiosi con l’immaginario burtoniano, La Fabbrica di Cioccolato regala divertimento per grandi e piccini e grazie alle immersive scenografie non mancherà di risvegliare il piccolo Charlie che è in ognuno di noi.





Curiosità



Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Roald Dahl da cui è stato anche tratto l'adattamento nel 1971, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato diretto da Mel Stuart e con protagonista Gene Wilder.



L'attore Deep Roy ha interpretato tutti gli Oompa - Loompa che appaiono sullo schermo. Ogni Oompa - Loompa rappresenta una diversa prestazione di Roy con movimenti ripetuti centinaia di volte e assemblati digitalmente. In riconoscimento di cotanto sforzo il compenso dell'attore è lievitato arrivando a un milione di dollari.



Jim Carrey, Adam Sandler, Steve Martin, Robin Williams, Christopher Walken, Nicolas Cage, Will Smith, Brad Pitt, Mike Myers, Ben Stiller, Dwayne Johnson, Bill Murray, Leslie Nielsen, Patrick Stewart, Robert De Niro e Michael Keaton sono stati tutti considerati per il ruolo di Willy Wonka.



Un sacco delle scenografie e degli oggetti di scena di cioccolato, come gli alberi e i fiori presenti nel film, sono stati creati dalla cioccolateria Choccywoccydoodah di Brighton (Inghilterra). Il negozio dopo l'uscita del film ha esposto e venduto alcune delle creazioni viste su schermo.



40 scoiattoli sono stati addestrati per la scena in cui si lanciano sul personaggio di Veruca Salt.



Questo è il secondo film "a base di cioccolato" di Johnny Depp (il primo è stato Chocolat). A Depp non piace il gusto del cioccolato troppo raffinato, ma preferisce quello più semplice delle Uova di Pasqua.



Martin Scorsese, Rob Minkoff, Robert Zemeckis, Barry Levinson e Gary Ross sono stati tutti candidati alla regia.



Lo sceneggiatore John August non aveva mai visto il film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato quando Tim Burton gli ha chiesto di scrivere la sceneggiatura. Dopo aver terminato la sceneggiatura ha finalmente guardato la versione del 1971, solo per ritrovarsi sorpreso di quanto il film, pur essendo per famiglie, fosse molto più cupo se confrontato al suo.



Johnny Depp è stato così impressionato dalla performance di Freddie Highmore in Neverland - Un sogno per la vita che ha consigliato a Tim Burton di tenerlo in considerazione per il ruolo di Charlie Bucket .



Quasi 800 litri di finto cioccolato sono stati realizzati per la zona del fiume, di questi 145 litri sono stati utilizzati per la cascata. Il totale complessivo di tutto il cioccolato finto usato in scena è stato di circa 930 litri.



110.000 barrette di plastica sono state create e avvolte in involucri della Nestlé, l'azienda ha fornito 1.850 vere barrette di cioccolato.



Il film è stato uno dei tanti progetti della Plan B Productions, la casa di produzione cinematografica che gli attori Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno fondato durante il loro matrimonio. Questo film è stata l'ultima produzione prima che la coppia divorziasse.



All'inizio del 2003 a Gregory Peck venne offerto il ruolo di nonno Joe. L'attore disse alla Warner Bros. che ci avrebbe pensato, ma morì prima che potesse dare loro una risposta. Stessa sorte per Peter Ustinov morto prima di poter dare ai produttori la sua risposta.



La posizione geografica della fabbrica di Wonka nel film è ambigua e pensata per apparire come un incrocio tra Inghilterra e Stati Uniti d'America (cioè con architettura londinese, strade e accenti britannici, ma stile di abbigliamento americano come peraltro le cassette postali e gli idranti, nonché una terminologia americana).



I testi di quattro dei cinque numeri musicali del film sono stati scritti da Roald Dahl.



Questo film è la quinta collaborazione Tim Burton / Johnny Depp in 15 anni.



Scott Frank ha scritto due bozze della sceneggiatura, poi ha lasciato il progetto.



Nella scena in cui Willie parla con uno strizzacervelli, il nome del dottore sulla scrivania è "Dr. P. Sarrosy", un omaggio al celebre direttore della fotografia Paul Sarossy.



Il ruolo del dottor Wilbur Wonka (Christopher Lee) è stato scritto appositamente per il film allo scopo di dare al personaggio di Willy Wonka un background familiare.



Il film costato 150 milioni di dollari ne ha incassati worldwide curca 475.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Danny Elfman assiduo collaboratore di Tim Burton per il quale ha musicato quasi l'intera filmografia tranne il biografico Ed Wood (musiche di Howard Shore) e il musicale Sweeney Todd (musiche di Stephen Sondheim).

Le voci e il canto degli Oompa - Loompa sono di Danny Elfman che ha sovrainciso la propria voce decine di volte.



1. Wonka's Welcome Song

2. Augustus Gloop

3. Violet Beauregarde

4. Veruca Salt

5. Mike Teavee

6. Main Titles

7. Wonka's First Shop

8. The Indian Palace

9. Wheels In Motion

10. Charlie's Birthday Bar

11. The Golden Ticket/Factory

12. Chocolate Explorers

13. Loompa Land

14. The Boat Arrives

15. The River Cruise

16. First Candy

17. Up And Out

18. The River Cruise (Part 2)

19. Charlie Declines

20. Finale

21. End Credit Suite

