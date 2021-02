Stasera in tv: “Mamma ho riperso l’aereo” su Italia 1

Cast e personaggi

Macaulay Culkin: Kevin McCallister

Joe Pesci: Harry Lime

Daniel Stern: Marv Merchants

Brenda Fricker: Donna dei piccioni di Central Park

John Heard: Peter McCallister

Catherine O’Hara: Kate McCallister

Tim Curry: Hector, il concierge

Rob Schneider: Cedrick, il facchino

Devin Ratray: Buzz McCallister

Eddie Bracken: Signor E. F. Duncan

Gerry Bamman: Zio Frank McCallister

Terrie Snell: Zia Leslie McCallister

Kieran Culkin: Fuller McCallister

Michael C. Maronna: Jeff McCallister

Hillary Wolf: Megan McCallister

Maureen Elisabeth Shay: Linnie McCallister

Jedidiah Cohen: Rod McCallister

Diana Rein: Sondra McCallister

Senta Moses: Tracy McCallister

Anna Slotky: Brooke McCallister

Fred Krause: Ufficiale Cliff

Dana Ivey: portinaia del Plaza Hotel

Ralph Foody: Gangster Johnny (in Angels with Even Filthier Souls)

Doppiatori italiani

Ilaria Stagni: Kevin McCallister

Saverio Moriones: Harry Lime

Mino Caprio: Marv Merchants

Marzia Ubaldi: Donna dei piccioni di Central Park

Carlo Valli: Peter McCallister

Stefania Patruno: Kate McCallister

Massimo Dapporto: Hector il concierge

Riccardo Rossi: Cedrick il fattorino

Giorgio Milana: Buzz McCallister

Pino Ferrara: Signor E. F. Duncan

Armando Bandini: Zio Frank McCallister

Monica Vulcano: Linnie McCallister

Mario Milita: Ufficiale Cliff

Renato Cortesi: Gangster Johnny (Tv)

La trama

Un anno dopo l’incidente capitato al piccolo Kevin (Macaulay Culkin), dimenticato a casa dai genitori partiti per le vacanze natalizie, ecco che ci risiamo, la solita baraonda pre-partenza stavolta non crea danni a casa, visto che i genitori ora tengono il piccoletto sotto attento controllo, ma bensì all’aeroporto. Così mentre la famiglia McCallister si imbarca per Miami, Kevin sbaglia volo e sbarca in quel di New York, dove il ragazzino incapperà in due vecchie conoscenze, i ladruncoli Marv (Daniel Stern) e Harry (Joe Pesci) che evasi dal carcere hanno intenzione di farla pagare molto cara al piccoletto.

Il nostro commento

Con “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York” siamo di fronte ad un sequel che, nonostante la reiterata sensazione di “già visto”, regala comunque una buona dose divertimento formato “famiglia” ed un surplus di suggestioni natalizie grazie ad una fascinosa New York addobbata a festa.

Il regista Chris Columbus non rischia e si adagia su gag ben rodate nel primo episodio, ma la fisicità clownesca dei due cattivi di turno perde colpi e la location di più ampio respiro risulta molto meno efficace dell’ambientazione casalinga da “fortino sotto assedio” del film precedente con la spassosa e strenua difesa in stile “Looney Toones”. Detto ciò il film rimane una gradevole commedia natalizia adatta a tutte le età e perfetta per una serata in famiglia davanti alla tv.

Curiosità

Macaulay Culkin è stato pagato 8 milioni di dollari per recitare in questo film, il compenso più alto mai retribuito ad un attore dodicenne.

Il negozio di giocattoli “Duncan’s Toy Chest” prende il nome dal produttore esecutivo Duncan Henderson . Il negozio di giocattoli che si vede su schermo è la versione del film di un vero e proprio negozio di New York, il FAO Schwarz, mentre l’esterno del negozio è quello del Rookery Building sito nel centro di Chicago (Illinois).

Eleonore Columbus, la figlia del regista Chris Columbus, appare in questo film nei panni di una bambina nel negozio di giocattoli.

Una versione funzionante del Talkboy, il registratore con cui Kevin gioca nel film, è stata in seguito creata dalla Tiger Electronics poco dopo l’uscita del film (insieme ad una versione per bambine di colore rosa e viola: il Talkgirl).

Tutti i bambini che sono apparsi nella scena del negozio di giocattoli sono stati autorizzati a prendere il loro giocattolo preferito e a portarselo a casa come parte del loro compenso. Anche se non funzionante a Macaulay Culkin è stato permesso di tenere il Talkboy.

La casa ristrutturata dove Kevin prepara le sue trappole in realtà non si trova a New York. Tutte le scene della casa e la zona circostante sono state girate a Hollywood.

Una macchina per la neve è stata utilizzata in alcune scene del film, ma molta della neve su schermo è vera a causa di una tormenta che ha investito il set prima delle riprese, creando così molta più neve del previsto.

In questo film e nel precedente (entrambi diretti da Chris Columbus), nonchè in Gremlins (sceneggiato da Columbus) ci sono clip tratte dal classico La vita è meravigliosa.

Il magnate e futuro Presidente degli Stati Uniti Donald Trump fa un’apparizione nella hall del Plaza dove Kevin gli chiede indicazioni. Donald Trump era proprietario dell’hotel durante la realizzazione di questo film. Lo ha acquistato nel 1988 per 407,5 milioni di dollari e lo ha rivenduto nel 1995 per 325 milioni.

Nel taglio originale di “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York” il tono politicamente scorretto e dissacratorio di Columbus faceva capolino in alcune sequenze prontamente tagliate nella versione uscita nelle sale, ma reperibili in una rara versione unrated.

La serie Mamma ho perso l’aereo (Home Alone nel titolo originale del franchise) ha fruito di altri due sequel con diversi protagonisti: Mamma ho preso il morbillo (1997) e Mamma ho allagato la casa (2002).

Il primo film costato 18 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 476, mentre questo primo sequel costato 20 milioni di dollari si è fermato a 358.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

La colonna sonora

Le musiche originali di “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York” sono di John Williams (Star Wars, Superman, E.T), compositore 5 volte Premio Oscar che per il regista Chris Columbus ha musicato anche Mamma ho perso l’aereo, Nemiche Amiche, Harry Potter e la Pietra Filosofale e il sequel Harry Potter e la camera dei segreti.

TRACK LISTINGS:

1. All Alone On Christmas – Darlene Love

2. A Holly Jolly Christmas – Alan Jackson

3. Somewhere In My Memory – Bette Midler

4. My Christmas Tree – Home Alone Children’s Choir

5. Sleigh Ride – TLC

6. Silver Bells – Atlantic Starr

7. Merry Christmas, Merry Christmas – John Williams

8. Jingle Bell Rock – Bobby Helms

9. Cool Jerk (Christmas Mix) – The Capitols

10. It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas – Johnny Mathis

11. Christmas Star – John Williams

12. O Come All Ye Faithful – Lisa Fischer

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]