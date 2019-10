Stasera in tv: "Shall We Dance?" su Rai 2

Di Pietro Ferraro martedì 15 ottobre 2019

Su Rai 2 "Shall We Dance?", la commedia "danzante" con Richard Gere, Susan Sarandon e Jennifer Lopez.

Rai 2 stasera propone "Shall We Dance?", commedia romantica del 2004 diretta da Peter Chelsom (Serendipity) e interpretata da Richard Gere, Susan Sarandon e Jennifer Lopez.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Richard Gere: John Clark

Susan Sarandon: Beverly Clark

Jennifer Lopez: Paulina

Stanley Tucci: Link Peterson

Bobby Cannavale: Chic

Lisa Ann Walter: Bobbie

Omar Benson Miller: Vern

Tamara Hope: Jenna

Anita Gillette: Miss Mitzi

Diana Salvatore: Tina

Mya Harrison: fidanzata di Vern

Richard Jenkins: Detective Devine

Nick Cannon: Scott

Doppiatori italiani

Mario Cordova: John Clark

Melina Martello: Beverly Clark

Ilaria Stagni: Paulina

Luca Biagini: Link Peterson

Roberto Draghetti: Chic

Ludovica Modugno: Bobbie

Simone Mori: Vern

Angiolina Quinterno: Miss Mitzi

Oreste Rizzini: Detective Devine

Nanni Baldini: Scott





La trama

Il tran tran quotidiano di John Clark (Richard Gere) scorre tra il lavoro e una famiglia che in pratica ne ignora bisogni e inquietudini, con la moglie Beverly (Susan Sarandon) troppo indaffarata con i suoi impegni e una figlia arrogante ed egocentrica convinta di essere il centro dell’universo. Una delle tante sere in cui John torna dal lavoro e si aggira per la città perso tra mille dubbi e malcelati pensieri di fuga, nota una bellissima donna dall'aria malinconica che scruta dalla finestra di una sala da ballo, incuriosito decide di entrare nell’edificio per poi iscriversi ad alcune lezioni con la speranza di poterla incontrare. Purtroppo i desideri di John si infrangono sull’anziana insegnante di ballo assegnatagli, Miss Mitzi (Anita Gillette) e sulle distanze prese dalla bella Paulina (Jennifer Lopez), la donna alla finestra rivelatasi un insegnante di ballo, che lo mette subito in guardia su eventuali e poco apprezzati tentativi d’avance. John superato il primo impaccio, imparerà velocemente e con entusiasmo conquistando la fiducia di Paulina e decidendo di partecipare ad una importante gara di ballo che si svolgerà in città, tutto questo naturalmente senza rendere partecipi la sua famiglia. Beverly però inaspettatamente si rende conto dei cambiamenti del marito e delle sue assenze e comincia ad insospettirsi, rendendo sempre più arduo a John tenere nascosta la sua nuova passione e la sempre più vicina gara di ballo.





Il nostro commento

Il regista Peter Chelsom ha in mano tutti gli ingredienti giusti per confezionare una godibile commedia romantica e riesce a miscelarli in maniera adeguata, grazie ad un cast su cui spicca un partecipe Richard Gere, ad una colonna sonora ammiccante e all'elemento "danzante" che come già ampiamente dimostrato sul grande schermo funziona quasi sempre a dovere. Film consigliato per una serata all’insegna del disimpegno e naturalmente ai patiti del ballo.





Curiosità



il film è un remake del film giapponese Vuoi ballare? - Shall We Dance? diretto nel 1996 da Masayuki Suo.



Circa 4.000 dollari in gioielli, indossati da Susan Sarandon durante le riprese del film, sono stati rubati a Winnipeg il 4 luglio 2003 da un veicolo sul set. In seguito la refurtiva è stata recuperata in una camera di un albergo nel centro della città.



Il luogo delle riprese è stato spostato da Toronto a Winnipeg a causa di timori legati all'epidemia di SARS del 2003.



l film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 170.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di John Altman (Little Voice - È nata una stella) e del Premio Oscar Gabriel Yared (Il paziente inglese).

(Little Voice - È nata una stella) e del Premio Oscar (Il paziente inglese).

La colonna sonora include brani di Peter Gabriel, Pussycat Dolls e Jamie Callum.



TRACK LISTINGS:

1. Sway - Pussycat Dolls

2. Santa Maria (Del Buen Ayre) - Gotan Project

3. Happy Feet - John Altman

4. Espana Cani - John Altman

5. I Wanna (Shall We Dance) - Gizelle D'Cole e Pilar Montenegro

6. Perfidia - John Altman

7. Under the Bridges of Paris - John Altman

8. Moon River - John Altman

9. Andelucia - John Altman

10. Book Of Love - Peter Gabriel

11. L Train - Gabriel Yared

12. I Could Have Danced All Night - Jamie Cullum

13. Wonderland - Rachel Fuller

14. Shall We Dance - Gotan Project

15. Let's Dance - Mya



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]