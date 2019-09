Stasera in tv: "La rivolta delle ex" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 1 settembre 2019

Italia 1 stasera propone La rivolta delle ex (The Ghosts of Girlfriends Past), commedia romantica del 2009 diretta da Mark Waters e interpretata da Matthew McConaughey, Jennifer Garner e Michael Douglas.

Cast e personaggi

Matthew McConaughey: Connor Mead

Jennifer Garner: Jenny Perotti

Michael Douglas: Zio Wayne

Breckin Meyer: Paul

Lacey Chabert: Sandra

Daniel Sunjata: Brad

Emma Stone: Allison Vandermeersh

Christina Milian: Kalia

Noureen DeWulf: Melanie

Anne Archer: Vonda Volkom

Robert Forster: Sergente Volkom

Amanda Walsh: Denice

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Connor Mead

Laura Lenghi: Jenny Perotti

Rodolfo Bianchi: Zio Wayne

Stefano Crescentini: Paul

Perla Liberatori: Sandra

Andrea Ward: Brad

Domitilla D'Amico: Allison Vandermeersh

Maria Letizia Scifoni: Kalia

Federica De Bortoli: Melanie

Angiola Baggi: Vonda Volkom

Michele Kalamera: Sergente Volkom

Connie Bismuto: Denice





La trama

Il famoso fotografo dei divi Connor Mead (Matthew McConaughey) ama la libertà, il divertimento e le donne...in questo ordine preciso. Scapolo incallito e sostenitore delle relazioni libere, non ci pensa due volte a rompere con varie ragazze contemporaneamente, al telefono, mentre si sta già preparando per la sua prossima conquista.

Il fratello di Connor è un tipo più romantico, infatti, sta per sposarsi. Purtroppo, alla vigilia del grande evento, la derisione di Connor per l'amore si rivela una catastrofe per Paul, per il ricevimento nuziale e per tutte le persone animate dallle migliori speranze presenti, tra cui l'amica d'infanzia di Connor, Jenny (Jennifer Garner), l'unica donna della sua vita che è sempre risultata immune al suo notevole fascino.

Proprio quando sembra che Connor riuscirà anche da solo a rovinare il matrimonio, riceve la visita del fantasma di suo zio Wayne (Michael Douglas), il festaiolo, leggendario playboy sulle cui gesta e avventure Connor ha modellato tutta la propria vita.

Lo zio Wayne ha un messaggio urgente per il suo prediletto e riesce a farglielo avere per il tramite dei fantasmi delle fidanzate che sono state piantate: passate, presenti e future, le quali lo accompagnano lungo un'odissea rivelatrice e divertente che passa attraverso una vita di relazioni fallite. Insieme, scopriranno che cosa ha fatto diventare Connor il playboy senza vergogna che è diventato e soprattutto se gli sarà concessa una seconda possibilità per scoprire, e questa volta tenere stretta, la donna della sua vita.





Il nostro commento

La rivolta delle ex si presenta piuttosto bene con un'intrigante idea di base, una versione romance del Canto di Natale di Dickens, supportata da una coppia di talentuosi e affascinanti protagonisti (Matthew McConaughey e Jennifer Garner) e l'aggiunta di uno spassoso e autoironico Michael Douglas.

Purtroppo il film di Mark Waters, pur risultando ad un primo approccio godibile, nel suo complesso non coinvolge e diverte come potrebbe e soprattutto dovrebbe, rivelandosi di fatto un'occasione persa, davvero un peccato viste le indubbie potenzialità "comedy" messe in campo.





Curiosità



Il film è una libera rilettura, in chiave moderna e romantica, del celeberrimo Canto di Natale di Charles Dickens.



Originariamente il film era in sviluppo alla Walt Disney Pictures con Ben Affleck candidato a protagonista e Kevin Smith alla regia. La produzione avrebbe dovuto iniziare nell'autunno del 2003, ma le preoccupazioni sul budget e il fallimento del film con Affleck Amore Estremo - Tough Love ha costretto lo studio ad annullare il film ad un mese dall'inizio delle riprese. Ironia della sorte quando il film è stato realizzato ha visto la moglie di Affleck, l'attrice Jennifer Garner, come protagonista femminile, mentre il ruolo di protagonista maschile è andato invece a Matthew McConaughey con cui Affleck aveva recitato nel film La vita è un sogno.



Il regista Mark Waters ha fatto installare un tavolo da ping-pong nella location dove sono state girate le scene del matrimonio, che avrebbe visto regolarmente sfidarsi Micah Sherman e Albert M. Chan, interpreti di Michael e Anastasia i testimoni dello sposo.



Questa è la seconda volta che Christa B. Allen interpreta la versione più giovane di un personaggio interpretato da Jennifer Garner. La prima è stato nel film 30 Anni in 1 secondo.



Quando torna alla sua tarda adolescenza, Connor finisce nel seminterrato di Kripke. La location è la medesima in cui in Terminator 3 - Le macchine ribelli John Connor si è rifugia con Kate Brewster solo pochi giorni prima dell'arrivo del T-2, sia il nome di Connor che la location sono un omaggio alla serie Terminator.



Il film costato 37 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 102, di questi circa 55 milioni incassati in patria.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Rolfe Kent (Kate & Leopold , La rivincita delle bionde).

Rolfe Kent è alla sua quarta collaborazione con il regista Mark Waters per il quale ha musicato anche Quel pazzo venerdì, Se solo fosse vero e I pinguini di Mr. Popper.



La colonna sonora include brani di Simply Red, REO Speedwagon e Kool & the Gang.



Brani inclusi nella colonna sonora:

1. "Ghosts of Girlfriends Past" - All Too Much featuring Matthew Sweet

2. "Hush" - Gavin Rossdale

3. "Got a Lot of Love for You Baby" - The Ralph Sall Experience

4. "Keep on Loving You" - REO Speedwagon

5. "You Can't Hurry Love" - The Ralph Sall Experience

6. "Ladies Night" - Kool & the Gang

7. "The Safety Dance" - Men Without Hats

8. "Yeah (Dream of Me)" - All Too Much

9. "Holding Back the Years" - Simply Red

10. "Sleep" - All Too Much

Le musiche originali del film:

1. Opening Title

2. Kaiko Shoots Arrow

3. Jenny and Connor Meet and Spar

4. Uncle Wayne's Room

5. Uncle Wayne's Apparition

6. Jenny and Connor; Wedding Sex

7. Ghost of Girlfriend Past

8. The Swings, Young Jenny

9. Ignoring Jenny

10. Why Woo When We Can Do?

11. Leaving Before Dawn

12. Bar of Women

13. Of Cork and Cake

14. A Little Honesty

15. Ghost of Girlfriend Present

16. Pauly's Theme

17. Rain of Tears

18. Conjuring the Ghost of Future

19. Panic At The Wrong Wedding

20. Graveside Epiphany

21. Connor Believes, But Too Late

22. Pain Beats Regret

23. Best Man Speech

24. Jenny and Connor in the Snow



