Stasera in tv: “Colpevole d’innocenza” su Rete 4

Cast e personaggi

Ashley Judd: Elizabeth “Libby” Parsons

Tommy Lee Jones: Travis Lehman

Bruce Greenwood: Nicholas “Nick” Parsons / Jonathan Devereaux

Annabeth Gish: Angela “Angie” Green

Jay Brazeau: Bobby Long

John Maclaren: Rudy

Ed Evanko: Warre

Michelle Stafford: Susanne Monroe

Roma Maffia: Margaret Skolowski

Davenia McFadden: Evelyn Lake

Benjamin Weir: Matty Parsons a 4 anni

Spencer Treat Clark: Matty Parsons a 11 anni

Doppiatori italiani

Cristina Boraschi: Elizabeth “Libby” Parsons

Dario Penne: Travis Lehman

Antonio Sanna: Nicholas “Nick” Parsons / Jonathan Devereaux

Isabella Pasanisi: Angela “Angie” Green

Giorgio Lopez: Bobby Long

Stefanella Marrama: Susanne Monroe

Paila Pavese: Margaret Skolowski

Paola Giannetti: Evelyn Lake

Alessio Puccio: Matty Parsons a 4 anni

La trama

Nick Parsons (Bruce Greenwood) sembra essere stato assassinato da sua moglie Libby (Ashley Judd) che viene processata e condannata per omicidio. Sei anni dopo Libby viene rilasciata sulla parola e con l’aiuto del suo agente di sorveglianza Travis Lehman (Tommy Lee Jones) si propone di riavere suo figlio e scoprire la verità che si cela dietro la morte del consorte.

Il nostro commento

Il regista di “A spasso con Daisy” confeziona un solido thriller con due carismatici protagonisti su cui spicca la bella e talentuosa Ashley Judd, talento drammatico notevole dalla carriera altalenante, supportata dal veterano Tommy Lee Jones, attore d’esperienza e dotato di un carisma capace di nobilitare anche la sceneggiatura più convenzionale. Il film prende il via come un legal-thriller per poi ispirarsi palesemente al film “Il fuggitivo” (la presenza di Tommy Lee Jones in questo senso appare tutt’altro che casuale), trasformandosi durante visione in una godibile versione al femminile del classico con Harrison Ford. Colpevole d’innocenza a conti fatti rappresenta del buon intrattenimento in puro stile anni ’90, con una coppia di protagonisti d’alto profilo e una regia puntuale e ligia al dovere.

Curiosità

In origine Jodie Foster aveva accettato il ruolo il ruolo di Libby dopo che Meg Ryan e Brooke Shields avevano declinato, ma in seguito l’attrice rimase incinta è venne sostituita da Ashley Judd.

A Greg Kinnear venne offerta la parte di Nicholas Parsons, ma l’attore non accettò.

Michelle Pfeiffer ha rifiutato il ruolo di protagonista per girare la commedia romantica Storia di noi due al fianco di Bruce Willis.

[ATTENZIONE SPOILER!!!] Se è pur vero che la Costituzione degli Stati Uniti vieta che una persona venga processata per lo stesso reato più di una volta, Libby nel film uccide Nick il che sarebbe stato considerato un crimine separato, per il quale lei avrebbe potuto essere processata e condannata. Essere stati già processati per un crimine non permette ad una persona di poter reiterare impunemente quel crimine. Anche l’omicidio non è l’unico crimine di cui Libby avrebbe potuto essere accusata in seconda battuta, c’erano anche porto abusivo di un’arma, stalking e omicidio colposo. Inoltre come ha fatto notare un professore di Harvard questa norma del Quinto emendamento può essere interpretata dalla Corte Suprema come accaduto nel caso “Heath contro Alabama” del 1985, una condanna passata in giudicato in un tribunale dello stato di Washington non escluderebbe un ulteriore processo presso una corte federale o un tribunale della Louisiana, anche per un reato identico.

Bruce Greenwood finge la sua morte per incastrare la moglie mentre è in mare su uno yacht . Lui fa esattamente la stessa cosa nel thriller Amara vendetta. [FINE SPOILER]

“Colpevole d’innocenza” costato 70 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 177.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Colpevole d’innocenza” sono del compositore canadese Normand Corbeil (1956-2013) tra le sue composizioni segnaliamo musiche per il fantascientifico Screamers, l’action-thriller L’arte della guerra, il drammatico The Statement – La sentenza e lo spy-thriller The Assignment – L’incarico.

Brani inclusi nella colonna sonora:

Juicy Lucy – The Jeff Hamilton Trio

Moodstar – Bob James

As If It Were Yesterday – Joe Lervold

We Wish You A Merry Christmas – Kennard Ramsey

Amazing Grace – Jerome Alexander

If You’re So Smart, How Come You Ain’t Rich? – Joe Simon

Marianna – Gary Comeau

Funky 5-0 – Todd Duke, Sammy Price & Andrew Lasala

Tipitina – Henry ‘Professor Longhair’ Byrd (as Professor Longhair)

Motor Dude Special – Boozoo Chavis and The Majic Sounds

Down In Jungle Town – The Young Men of New Orleans

Petite Ou La Grosse – Al Berard & The Basin Brothers

State Of The Blues – Milton Batiste & The Rue Conti Jazz Band

Telephone To Glory (Traditional) – Milton Batiste & The Rue Conti Jazz Band

Clarinet Marmalade – The Alliance Hall Dixieland Band

Oh! What Can I Do – Queen Ida

Tiger Rag – The N’Orleans Statesmen

Rumblin’ Reeds – John ‘Juke’ Logan

No Use Talkin’ – Irma Thomas

Doctor Jazz – Tom Baker’s Jazz Band

St. James Infirmary (Traditional) – Spirit of New Orleans Brass Band

We Shall Walk Through The Streets Of The City (Traditional) – Spirit of New Orleans Brass Band

That’s Enough Of That Stuff – Marcia Ball

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]