Stasera in tv: "Un'estate al mare" su Italia 1

lunedì 20 aprile 2020

Italia 1 stasera propone "Un'estate al mare", commedia del 2008 dei fratelli Vanzina interpretata da Gigi Proietti, Nancy Brilli, Ezio Greggio, Lino Banfi, Enzo Salvi, Enrico Brignano e Biagio Izzo.

Cast e personaggi

Lino Banfi: Nicola La Russa

Enrico Brignano: Italo Funaro

Nancy Brilli: Luciana Morabito

Massimo Ceccherini: Cecco

Enzo Salvi: Enzo

Ezio Greggio: Ugo

Biagio Izzo: Dudù

Anna Falchi: Cosima

Marisa Jara: Mercedes Gonzalez

Alena Šeredová: Debbie

Victoria Silvstedt: Eva

Maurizio Mattioli: Pupone

Paola Minaccioni: Patrizia Funaro

Riccardo Rossi: Sig. Morabito

Maurizio Micheli: Giorgio

Alessandro Paci: amico di Cecco

Gigi Proietti: Giulio Bonetti





La trama

Sette storie ambientate in luoghi celebri del divertimento estivo della nostra penisola.

“IL CONTE DI MONTECRISTO” (PESCHICI – GARGANO)

Con Lino Banfi e Victoria Silvstedt.

Fa il suo ritorno Nicola, che era emigrato in Svezia vent’anni prima. Era

emigrato perché sua moglie gli aveva fatto le corna con due fratelli gemelli. Ma le cose ora sono cambiate. Nicola ha fatto i soldi e soprattutto ha una moglie svedese bella come il sole. E’ venuto a prendersi la sua rivincita. Tutti lo invidiano, tutti lo applaudono. In realtà Nicola non ha una lira, fa il cameriere in una pizzeria di Stoccolma e la moglie l’ha affittata in un’agenzia di escort. Tutti però credono alla sua finzione, ma quando va via, scopriamo che la bella svedese durante il soggiorno nel Gargano è andata a letto con mezzo paese. La sua leggenda di cornuto continua…

“SARACINESCA” (FORTE DEI MARMI)

Con Massimo Ceccherini e Alessandro Paci

Due ultras della Fiorentina sono in vacanza a Forte dei Marmi, in Versilia. Attratti dalla possibilità di incontrare uno dei loro idoli calcistici entrano nel famoso stabilimento balneare “Il Twiga”. Sono fortunati perché sotto ad un ombrellone vedono il grande portiere del Real Madrid: Manzanas, in compagnia della sua bella fidanzata Miss Venezuela. I due si esaltano. Avevano letto che forse Manzanas si sarebbe trasferito alla Fiorentina e vedendolo lì ne hanno quasi la conferma. Decidono quindi di avvicinarlo per saperne di più ma il portierone vuole la privacy e scappa da tutti i tifosi. I due non mollano e per avvicinarlo decidono di entrare in confidenza con la sua compagna. Per una serie di buffi equivoci uno dei due ultras finisce per andare a letto con la bella sudamericana. Manzanas se ne accorge e decide di non giocare più con la Fiorentina. I due babbei hanno combinato un serio disastro…

“TRAFFICO SULLA PONTINA” (S. FELICE CIRCEO)

Con Enrico Brignano e Nancy Brilli

Su una barca ancorata nel porto di San Felice Circeo, un uomo e una donna stanno aspettando per cena i rispettivi coniugi che devono arrivare da Roma, dove avevano impegni di lavoro. In realtà i due sono amanti e a Roma, invece di lavorare, hanno passato il pomeriggio insieme a letto. Uscendo dal palazzo restano chiusi nell’ascensore. E’ estate, l’edificio è vuoto, nessuno può sentire i loro richiami. Presi dall’ansia e dalla claustrofobia cominciano a litigare. Si rimproverano colpe, si insultano, finiscono per picchiarsi. Insomma da amanti in poche ore chiusi nell’ascensore sono diventati nemici. Finalmente i pompieri li tirano fuori e i due sulle rispettive macchine partono per la loro cena al Circeo. Intanto sulla barca i loro coniugi che hanno saputo

del ritardo ne approfittano per tradirli in cabina. Erano amanti anche loro.

“L’ISOLA DELL’AMORE” (CAPRI)

Con Biagio Izzo e Alena Seredova

In un negozietto di antiquariato il proprietario è un gay. In realtà non lo è affatto ma finge di esserlo perché in quel tipo di lavoro essere gay è trendy e redditizio. Sull’isola arriva un miliardario americano con una moglie mozzafiato. Ha comprato una villa e chiede al finto gay di arredarla. Dovendo assentarsi, gli chiede anche di fare compagnia alla bella moglie per evitare che qualche moscone italiano ne approfitti. Il finto gay diventa l’escort della bella bionda. Ma una sera quando lei gli svela che con il marito non ha quasi più rapporti lui crolla e se la fa. Torna il marito e propone al finto gay di andargli ad arredare una villa in Florida. Lei è entusiasta e propone di accompagnarlo. Ma il marito dice che vuole andarci lui. Mentre lo dice stuzzica con il piedino sotto al tavolo il finto gay. Il vero gay è lui…

“IL GIOVEDÌ” (OSTIA)

Con Enzo Salvi

Ogni giovedì Enzo va a prendere il figlio per passare la giornata con lui. Il figlio infatti vive con sua moglie, dalla quale è separato. Enzo è uno sciagurato pieno di buffi, giocatore, solo, sfigato. Ma durante la giornata con il figlio vuole dare di sé un’immagine diversa, da vincente. Naturalmente non ci riesce ma il figlio lo perdona e finge di credere alle sue scellerate bugie.

“EXTRALARGE” (ISCHIA)

Con Ezio Greggio e Anna Falchi

Al Grand Hotel Regina Isabella arriva una strana coppia di coniugi: lei è una grande cantante lirica, brutta e grassa, lui è il suo agente, un furbacchione che vive alle sue spalle. A Ischia, insieme a loro, arriva una bellissima violinista, amante del marito della soprano. Lui le aveva promesso di passare le vacanze insieme, ma essendo schiavo della moglie ha mentito. Lei gli lancia un ultimatum: o lasci tua moglie o io lascio te. Preso tra due fuochi il nostro povero agente si dibatte comicamente. E quando alla fine trova il coraggio per lasciare la sua balena, è troppo tardi. La violinista ha incontrato un ricco tenore grasso che la manterrà…

“LA SIGNORA DELLE CAMELIE” (PORTO ROTONDO)

La rappresentazione teatrale dell’episodio “La Signora delle Camelie” è liberamente ispirata a uno sketch di DINO VERDE

Con: Gigi Proietti e Maurizio Micheli

Arriva il più grande attore di teatro italiano, per una serata speciale.

Arriva il più grande attore di teatro italiano, per una serata speciale.

Interpreterà nell'anfiteatro un testo di Eschilo e a presenziare alla serata è previsto addirittura il Cavalier Berlusconi. Ahimè, prima dello spettacolo, durante una lunga gita in motoscafo, l'attore ha un'insolazione ed è costretto a letto con 42 di febbre. A sostituirlo viene chiamato un vecchio attore in vacanza a Porto Rotondo. Da anni non recita più, fa il doppiatore. Perché? Perché non ha memoria, non riesce a ricordarsi nulla di quello che impara. Viene mandato in scena con un suggeritore dietro le quinte ma il nostro non capisce bene e recita fischi per fiaschi. Lo spettacolo è un disastro. Il pubblico, compreso Berlusconi, se ne va indignato. Ma lui, non sapendo più che dire in scena inizia ad improvvisare barzellette. In questo è bravissimo e la serata diventa trionfale.





Il nostro commento

Cast nutritissimo per il "cinecocomero" dei fratelli Vanzina che ci propongono una versione balneare dei classici cinepanettoni natalizi, ammiccando in questo caso al classico Racconti d'estate, commedia a episodi del 1958 di cui si cita apertamente anche l'episodio interpretato all'epoca da Alberto Sordi riproposto e aggiornato con Ezio Greggio.

Il risultato è una serie di sketch che si susseguono senza verve e che in parte sprecano talenti come Enrico Brignano, palesano una certa difficoltà nel lavorare in solitaria (vedi l'episodio con Enzo Salvi), sfoggiano la solita sequela di modelle prestate al grande schermo e aspiranti attrici.

Come di consueto su tutti svettano i soliti veterani che fanno del mestiere virtù, in questo caso Lino Banfi che rifà l'emigrante "finto ricco" come in Pappa e Ciccia e Gigi Proietti, quest'ultimo davvero inarrivabile e capace con l'episodio finale di regalare grasse risate e mettere ancor più in luce l'inadeguatezza dell'intera pellicola in cui il divertimento purtroppo latita a più riprese.





Curiosità



Il titolo del film si rifà all'omonima canzone del 1982 di Giuni Russo, brano presente nel film con un'edizione remix della cantante Manu LJ.



Il titolo e la trama dell'episodio "Il giovedì" fanno riferimento al film Il giovedì di Dino Risi, con Walter Chiari.



La pellicola prodotta e distribuita da Medusa Film è uscita nelle sale il 27 giugno 2008 sfiorando i 5 milioni di euro d'incasso.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Manuel De Sica e Luigi Mas.



1. “Un’estate al mare” - Manu LJ

2. “Say yeah” - Yves Larock feat. Jaba

3. “Big girl (You are beautiful)” - Mika

4. “Tu cuerpo” - Noelia Leon

5. “Apologize” - Timbaland feat. OneRepublic

6. “Shiver” - Natalie Imbruglia

7. “Sound of freedom” - Bob Sinclar feat. Gary “Nesta” Pine & Dollarman

8. “Sunny day” - Mr Red

9. “Capri signora” - Riccardo Pecoraro

10. “Sex on the beach” - R.De Groot / S.Ramaekers / S.J Sas / S.Baskin

11. “Grazie dei fiori” - Seracini / Panzeri / Testoni

12. “Dicitencello vuie” - Falvo / Fusco

13. “Sì. Mi chiamo Mimì’” Da “La Bohème”, atto I - G.Puccini

14. "Vorrei" - Lunapop

15. “Love is free” - Sheryl Crow

16. “E’ strano!...Che!” Da “La Traviata”, atto III - G.Verdi

17. “Namorada” - Francesca Sortino

