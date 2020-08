Stasera in tv: "Il paradiso all'improvviso" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 10 agosto 2020

Canale 5 stasera propone "Il paradiso all'improvviso", commedia del 2003 diretta da Leonardo Pieraccioni e interpretata da Leonardo Pieraccioni, Angie Cepeda, Rocco Papaleo, Alessandro Haber e Anna Maria Barbera.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Leonardo Pieraccioni: Lorenzo Buccianti

Angie Cepeda: Amaranta/Anna Jimenez

Rocco Papaleo: Giandomenico Bardella

Alessandro Haber: Taddeo Borromini

Anna Maria Barbera: Nina

Giulia Montanarini: Mirna

Nunzia Schiano: Maga





La trama

Lorenzo (Leonardo Pieraccioni) lavora in una società che realizza effetti speciali per cinema e teatro, e visto che la sua ditta lavora anche per privati viene contattato dalla bella Amaranta (Angie Cepeda), sensuale colombiana che chiede a Lorenzo di organizzare qualcosa di spettacolare per la sua festa di fidanzamento.

Purtroppo o per fortuna, il fantomatico fidanzato in procinto di sbarcare ad Ischia non si fa vedere e Lorenzo trascorrerà un romantico fine settimana in compagnia di Amaranta che sembra molto interessata a lui.

Quindi in barba a tutti i buoni propositi fatti, vedi evitare relazioni impegnative, puntare alla vita da single come assunto esistenziale all’insegna di una misoginia light e ignorare gli avvertimenti della sua assistente / grillo parlante Nina (Anna Maria Barbera), Lorenzo si lascia così coinvolgere con il rischio stavolta davvero grosso di restar scottato.





Il nostro commento

Leonardo Pieraccioni con questo film si è adeguato al rassicurante trend da cinepanettone "alternativo", dopo Il ciclone l’attore e regista toscano ha continuato a sfornare una serie di comedy fotocopia con inclusi fascinosa co-protagonista di turno e un ruolo da interprete cucito a misura, spesso intercambiabile da un film all'altro e pronto a valorizzarne la sorniona ironia.

Se il botteghino resta un lido sicuro, questo non giustifica l'evitare comodamente qualsiasi rischio, continuando a ripetere ad oltranza cliché da commedia romantica con puntatine goliardiche e un lieto fine zuccheroso.

Il paradiso all’improvviso rimane una comedy romantica leggerissima come carta velina e a ben poco serve l'inserimento della simpatica Anna Maria Barbera come familiare diversivo televisivo, la storia è sempre quella e certo non bastano panorami incantevoli, qualche battuta azzeccata e una memorabile bellezza per nascondere i limiti di un’operazione che finisce sempre con il provocare una fastidiosa sensazione di già visto.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Gianluca Sibaldi collaboratore assiduo di Leonardo Pieraccioni. Tra le colonne sonore composte per il comico toscano ci sono Finalmente la felicità, Io e Marilyn, Una moglie bellissima, Ti amo in tutte le lingue del mondo e il recente Un fantastico via vai.

collaboratore assiduo di Leonardo Pieraccioni. Tra le colonne sonore composte per il comico toscano ci sono Finalmente la felicità, Io e Marilyn, Una moglie bellissima, Ti amo in tutte le lingue del mondo e il recente Un fantastico via vai.

La colonna sonora di questo film è valsa a Sibaldi una candidatura ai Nastri d'argento.



La colonna sonora include tre brani di Pieraccioni, il classico "Tu Si' 'Na Cosa Grande" di Domenico Modugno e il singolo "Con Che Cuore" di Antonello Venditti.



1. Tema Di Amaranta

2. Besame Mucho - Roy Paci

3. Tu Si' 'Na Cosa Grande - Domenico Modugno

4. Tema Di Ischia

5. Besame Mucho

6. Ore 6 - Andrea Ucini

7. Taddeo E Bardella

8. Besame Mucho

9. Tu Si' 'Na Cosa Grande

10. Sottovoce - Leonardo Pieraccioni

11. Sottovoce - Leonardo Pieraccioni

12. Single Man

13. In Viaggio

14. Nottataccia Dance

15. Anna - Leonardo Pieraccioni

16. Simur

17. Piano Duet

18. Tema Di Ischia

19. Con Che Cuore - Antonello Venditti



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]