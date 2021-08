Stasera in tv: “The Help” su Rai 1

Cast e personaggi

Emma Stone: Eugenia “Skeeter” Phelan

Viola Davis: Aibileen Clark

Octavia Spencer: Minny Jackson

Bryce Dallas Howard: Hilly Holbrook

Jessica Chastain: Celia Foote

Mike Vogel: Johnny Foote

Allison Janney: Charlotte Phelan

Sissy Spacek: Signora Walters

Chris Lowell: Stuart Whitworth

Ahna O’Reilly: Elizabeth Leefolt

Anna Camp: Jolene French

Brian Kerwin: Robert Phelan

Leslie Jordan: Mr. Blackly

Dana Ivey: Grace Higgenbottom

Cicely Tyson: Constantine Bates

Mary Steenburgen: Elain Stein

Aunjanue Ellis: Yule Mae Davis

David Oyelowo: Pastore Green

Nelsan Ellis: Henry, il cameriere

Ashley Johnson: Mary Beth Caldwell

Doppiatori italiani

Domitilla D’Amico: Eugenia “Skeeter” Phelan

Ludovica Modugno: Aibileen Clark

Francesca Guadagno: Minny Jackson

Chiara Colizzi: Hilly Holbrook

Ilaria Stagni: Celia Foote

Massimiliano Manfredi: Johnny Foote

Roberta Paladini: Charlotte Phelan

Lorenza Biella: Signora Walters

Gabriele Sabatini: Stuart Whitworth

Valentina Mari: Elizabeth Leefolt

Georgia Lepore: Jolene French

Oliviero Dinelli: Mr. Blackly

Graziella Polesinanti: Costantine Bates

Franca D’Amato: Elain Stein

Laura Lenghi: Yule Mae Davis

Fabrizio Vidale: Pastore Green

La trama

Ambientato negli anni ’60 a Jackson, nel Mississippi, il film racconta del rapporto fra tre donne straordinarie, la cui amicizia è legata ad un manoscritto segreto che infrange le regole sociali e le mette in pericolo. Eugenia “Skeeter” Phelan si è appena diplomata alla Ole Miss (l’Università del Mississippi) e vorrebbe fare la scrittrice. A differenza delle sue coetanee, Skeeter è interessata soprattutto alla propria carriera, ed accantona momentaneamente l’obiettivo di sposarsi e di avere dei figli, con grande costernazione delle sue amiche e di sua madre. Quando inizia a scrivere per un giornale locale, in cui è stata incaricata di curare una rubrica sui consigli alle casalinghe, si rivolge ad Aibileen, la cameriera della sua migliore amica; Aibileen inizia a raccontarle la commovente storia della sua vita, e Skeeter, incoraggiata da un editore di New York, viene così coinvolta nella scrittura di un progetto segreto…

Il nostro commento

L’attore e regista Tate Taylor si cimenta con un dramma ambientato nel profondo sud degli Stati Uniti, location ideale per narrare di segregazione razziale e diritti civili violati da un razzismo radicato nelle comunità più agiate, capaci di stilare leggi e diktat tanto discriminatori quanto abominevoli nella loro lucida follia burocratica. Taylor sfrutta appieno un cast di meravigliose ed intense interpreti capaci di coinvolgenti e toccanti performance. Con The Help si ride di cuore, ci si commuove e ci si indigna attraverso un racconto a misura di spettatore, dove un tema duro e spigoloso come la segregazione razziale può trovare una cornice squisitamente letteraria che ne filtra, senza snaturarne la complessità emotiva e storica, elementi non semplici da veicolare ad una grande platea. Taylor trova però la giusta chiave di lettura, quella universale del racconto edificante di un cambiamento che parte dal singolo, per trasformarsi in un contagioso veicolo di libertà e autodeterminazione. The Help è un film che parla al cuore dello spettatore e lo fa con una semplicità ed un’efficacia che dovrebbe servire da esempio con il suo sapiente mix di intrattenimento e contenuti.

Curiosità

Il film ha ricevuto 4 candidature all’Oscar (Miglior film, Miglior attrice protagonista a Viola Davis e Miglior attrice non protagonista a Octavia Spencer e Jessica Chastain) vincendo una sola statuetta assegnata a Octavia Spencer.

Il soggetto del film è tratto dal romanzo “L’aiuto” (2009) di Kathryn Stockett.

Il libro di Kathryn Stockett su cui si basa il film è stato respinto 60 volte prima di essere finalmente pubblicato.

Il regista Tate Taylor e l’autrice del libro Kathryn Stockett erano amici d’infanzia a Jackson in Mississippi.

La cantante Katy Perry è stata quasi lanciata come Celia Foote, ma ha dovuto rinunciare al ruolo a causa di impegni promozionali legati all’uscita del suo album “Teenage Dream”.

Jessica Chastain, che è vegana, ha seguito una dieta a base di gelato di soia sciolto nel microonde per aumentare di peso per il ruolo di Celia Foote.

“The Help” costato 25 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 211.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Thomas Newman (Scent of Woman, Le ali della libertà, Skyfall)

(Scent of Woman, Le ali della libertà, Skyfall) La colonna sonora include l’inedito “The Living Proof” scritto e interpretato da Mary J. Blige appositamente per il film. Il brano ha ottenuto una candidatura al Golden Globe per la migliore canzone originale.

Le musiche originali di Thomas Newman:

1 Aibilene 3:07

2 Them Fools 2:50

3 Upside-Down Cake 1:23

4 Mississippi 3:49

5 Heart Palpitations 1:44

6 The Help 2:18

7 Jim Crow 1:46

8 Skeeter 1:03

9 Miss Hilly 1:14

10 Write That Down 1:37

11 Bottom of the List 3:23

12 Deviled Eggs 2:03

13 First White Baby 2:00

14 Celia Digs 2:06

15 November 22 1:12

16 Not to Die 1:28

17 My Son 2:50

18 Trash On the Road 1:37

19 The Terrible Awful 2:57

20 Constantine 4:09

21 Gripping Testimonials 1:32

22 Sugar 1:50

23 Amen 3:06

24 Mile High Meringue 2:00

25 Ain’t You Tired (End Title) 6:29

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Le canzoni del film:

1. The Living Proof – Mary J. Blige

2. Jackson – Johnny Cash e June Carter

3. Sherry – Frankie Valli & The Four Seasons

4. I Ain’t Never – Webb Pierce

5. Victory is Mine – Dorothy Norwood

6. Road Runner – Bo Diddley

7. Hallelujah I Love Her So – Ray Charles

8. The Wah-Watusi – The Orlons

9. (You’ve Got) Personality – Lloyd Price

10. Don’t Think Twice, It’s All Right – Bob Dylan

11. Let’s Twist Again – Chubby Checker

12. Don’t Knock – Mavis Staples

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]