Stasera in tv: La banda dei Babbi Natale su Canale 5

Canale 5 stasera propone "La banda dei Babbi Natale", commedia del 2010 diretta da Paolo Genovese (Immaturi) e interpretata dal trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Cast e personaggi

Aldo Baglio: Aldo

Giovanni Storti: Giovanni

Giacomo Poretti: Giacomo

Angela Finocchiaro: Irene Bestetti

Giovanni Esposito: Benemerita

Sara D'Amario: Elisa

Antonia Liskova: Veronica

Lucia Ocone: Marta

Silvana Fallisi: Monica

Giorgio Colangeli: padre di Veronica

Massimo Popolizio: Rigattiere

Linda Caridi: figlia di Giovanni

Mara Maionchi: suocera di Giovanni

Remo Remotti: Barbone

Cochi Ponzoni: paziente cardiopatico di Giacomo





La trama

E' la notte della vigilia di Natale: cosa ci fanno Aldo Giovanni e Giacomo in questura? Tre amici, uniti dalla passione delle bocce, sono finiti nei guai: quali storie racconteranno per scagionarsi dalla terribile accusa di essere una banda di ladri?

L'interrogatorio con una severa e materna ispettore di polizia, interpretata da Angela Finocchiaro, diventa lo spunto per raccontare le loro vite complicate e il modo in cui vorrebbero cambiarle… o almeno renderle un po’ più semplici: Aldo, scommettitore incallito, è temporaneamente disoccupato; Giovanni, veterinario poco affidabile, si consuma in una vita sentimentale multipla; Giacomo, di professione medico, vive da troppo tempo nel ricordo di una moglie scomparsa.

Scocca la mezzanotte… saranno riusciti a dimostrare la loro innocenza o finiranno dietro le sbarre?





Il nostro commento

Film che segna il ritorno a livelli godibili del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, all'epoca dell'uscita in sala reduce dal mediocre Il cosmo sul comò, pellicola che cercava. in un ultimo disperato tentativo, di riciclare su grande schermo il formato "sketch" che ha reso il terzetto di attori ai loro esordi un piccolo fenomeno televisivo.

Stavolta pare invece che l’operazione "cinepanetun" sia riuscita, anche se di contro è ormai assodato che la vis comica dei primi lavori del trio, squisitamente surreale, sembra ormai inesorabilmente esaurita. "La banda dei Babbi Natale" si affida al rodato meccanismo delle gag televisive, alla suggestiva ambientazione natalizia, a citazioni e parodie varie e all’alchimia fortunatamente intonsa del terzetto, che quando si lancia in spericolate gag al limite del clownesco, con qualche puntatina sul "politicamente scorretto" funziona davvero alla grande.

La regia è affidata a Paolo Genovese che si dimostra all’altezza anche senza particolari guizzi, mentre il cast di supporto si prodiga affinché le varie caratterizzazioni sopperiscano e facciano da collante ad un’esilissima trama di raccordo che per fortuna regge fino alla fine. Oltre al trio spiccano le performance di Giovanni Esposito e della bravissima Angela Finocchiaro, la cui verve nella prima parte del film rischia addirittura di sovrastare i tre protagonisti.

Il film di Aldo, Giovanni e Giacomo viaggia su tempi comici di buon livello, forte di un repertorio di volgarità ridotto al minimo sindacale e risate formato famiglia assicurate.





Curiosità



Il film è ambientato a Milano e prodotto da Medusa Film.



La sceneggiatura è stata scritta dal trio con il supporto di Valerio Bariletti, Morgan Bertacca e Giordano Preda.



Nel film ci sono varie citazioni e omaggi a film celebri come Il grande Lebowski (scena del bowling), Matrix (la scena del sogno); Il silenzio degli innocenti (durante l'interrogatorio al commissariato) e Le iene (scena al rallenti con musica "Little Green Bag").



Il film ha incassato complessivamente 21.479.687€.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Massimiliano Pani e Franco Serafini.

e .

La colonna sonora include pezzi della cantante Mina con brani natalizi tratti dall'album "Piccola Strenna" che includono la cover "Mele Kalikimaka" (Il titolo significa "Buon Natale" in lingua hawaiana).

con brani natalizi tratti dall'album "Piccola Strenna" che includono la cover "Mele Kalikimaka" (Il titolo significa "Buon Natale" in lingua hawaiana).

La colonna sonora include anche la canzone "Little Green Bag" della George Baker Selection celebre colonna sonora del film Le iene di Quentin Tarantino.



LISTA TRACCE:



1. Mele Kalikimaka – Mina

2. Walking the Town – Mina

3. Il sogno di Giacomo – Mina

4. Silent Night – Mina

