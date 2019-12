Stasera in tv: "Miracolo nella 34esima strada" su Canale 5

Di Pietro Ferraro domenica 22 dicembre 2019

Canale 5 stasera propone "Miracolo nella 34esima strada", remake del 1994 dell'omonimo classico natalizio del 1947, diretto da Les Mayfield (Flubber - Un professore tra le nuvole) e interpretato da Richard Attenborough, Elizabeth Perkins e Mara Wilson.

Cast e personaggi

Richard Attenborough: Kris Kringle/Babbo Natale

Elizabeth Perkins: Dorey Walker

Mara Wilson: Susan Walker

Dylan McDermott: Bryan Bedford

J.T. Walsh: Ed Collins

Joss Ackland: Victor Lanbergh

James Remar: Jack Duff

Jane Leeves: Alberta Leonard

Simon Jones: Donald Shellhammer

William Windom: C.F. Cole

Robert Prosky: Giudice Henry Harper

Mary McCormack: Myrna Foy

Doppiatori italiani

Giuseppe Rinaldi: Kris Kringle/Babbo Natale

Rossella Izzo: Dorey Walker

Gemma Donati: Susan Walker

Luca Ward: Bryan Bedford

Pietro Biondi: Ed Collins

Mario Bardella: Victor Lanbergh

Mario Cordova: Jack Duff

Carlo Sabatini: Donald Shellhammer

Gil Baroni: C.F. Cole

Dante Biagioni: Giudice Henry Harper





La trama

Dopo che il Babbo Natale ingaggiato dei grandi magazzini Cole di New York per la parata della festa del Ringraziamento viene licenziato a seguito di una sbronza colossale, il direttore ingaggia Kris Kringle (Richard Attenborough), un bonario nonnino che sembra la perfetta copia di Santa Claus e che si immedesima così bene nella parte da venire assunto per tutto il periodo delle feste.

Tutti i bambini in città sembrano impazziti per Kringle, tutti loro credono fermamente che lui sia il vero Babbo Natale e l’uomo non fa nulla per deluderne le aspettative calandosi sempre più nel ruolo. In città però c’è una vocina fuori dal coro che sembra non credergli, è Susan Walker (Mara Wilson) una bambina di sei anni che mette in dubbio non solo che Kringle sia Babbo Natale, ma che il panciuto dispensatore di regali sia un’invenzione.

Kringle decide che la bambina va aiutata a credere e propone a Susan di esaudire i suoi desideri, del tipo una casa nuova, un papà e un fratellino, insomma ordinaria amministrazione per qualsiasi Babbo Natale che si rispetti. Purtroppo le cose si complicheranno quando Kringle finirà in prigione accusato di aver aggredito un uomo, e il suo processo coinvolgerà stampa e opinione pubblica, tutti a chiedersi, ma il nonnino ci è o ci fa?





Il nostro commento

Miracolo nella 34a strada gode non solo di un solido predecessore, ma anche di una messinscena aggiornata ad hoc per essere goduta da un pubblico di famiglie in cerca di una fiaba natalizia moderna, ma dal cuore tradizionale.

Richard Attenborough è assolutamente perfetto nei panni di un Babbo Natale alle prese con faccende alquanto terrene, il cast è all’altezza del compito, così come la regia che rispetta il racconto originale e rimane nei canoni estetici del family-movie senza alcuna sbavatura.

Insomma se cercate un bel film per le feste natalizie, Miracolo nella 34a strada non vi deluderà, sempre che amiate i classici, mentre il film è vivamente sconsigliato ai cinici per sport, ai fan di Scrooge e agli aspiranti Grinch, per tutti gli altri il Natale è servito.





Curiosità



Questo è il quarto rifacimento e seconda versione per il cinema del film originale datato 1947.



I Grandi Magazzini Macy non hanno dato il permesso di utilizzare il loro nome in questo remake.



Alvin Greenman (il portiere) è apparso anche nella versione originale nei panni di Alfred.



Nella sua versione originale la 20th Century Fox ha offerto un rimborso completo ad ogni spettatore a cui non fosse piaciuto il film. Circa 1500 biglietti sono stati restituiti allo studio.



L'incasso nel mondo del film è stato di circa 46 milioni di dollari di cui 17 incassati in patria (budget non pervenuto).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Bruce Broughton, sue anche le musiche degli western Tombstone e Silverado nonché la colonna sonora del classico Piramide di paura che gli è valsa una candidatura all'Oscar.



TRACK LISTINGS:

1. Overture - Bruce Broughton

2. Jingle Bells - Natalie Cole

3. It's Beginning to Look a Lot Like Christmas - Dionne Warwick

4. Have Yourself a Merry Little Christmas - Kenny G

5. Santa Claus Is Coming to Town - Ray Charles

6. Joy to the World - Aretha Franlklin

7. Santa Claus Is Back in Town - Elvis Presley

8. Signing - Bruce Broughton

9. Bellevue Carol -Bruce Broughton

10. Song for a Winter's Night [brano non incluso nel film]

