Stasera in tv: "SMS - Sotto mentite spoglie" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 31 luglio 2019

Rete 4 stasera propone "SMS - Sotto mentite spoglie", commedia del 2007 diretta da Vincenzo Salemme e interpretata da Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante della Rovere ed Enrico Brignano.

Cast e personaggi

Vincenzo Salemme: Tommaso Lampedusa

Giorgio Panariello: Gino Chiti

Luisa Ranieri: Chiara Chiti

Lucrezia Lante della Rovere: Francesca "Chicca" Lampedusa

Enrico Brignano: Bruno Garrone

Gabriela Belisario: Marcella Lampedusa

Teodoro Giambanco: Matteo Lampedusa

Damiano Troiani: Daniel "l'amico"

Raffaele Pisu: Il dott. Sergio Messina

Pia Velsi: Tonia

Anna Longhi: Flavia Messina

Fiorenza Tessari: Valeria

Asoka Devamunige: il domestico cingalese





La trama

Ogni giorno nel mondo vengono inviati milioni, forse miliardi di messaggi. Fiumi di parole, frasi che scorrono attraverso i cellulari. Appuntamenti di lavoro, informazioni, messaggi amorosi, affettuosi, ambigui, ingannevoli. Una rete di parole sospesa in perenne viaggio nella nuova frontiera della comunicazione. Ogni luogo, ogni momento è buono per inviare un messaggio. In macchina, in casa, per strada, in ufficio…E cosa succede se, in questo perenne digitare, un messaggio sfugge accidentalmente al controllo e finisce alla persona sbagliata? È quello che succede a Tommaso Lampedusa un avvocato felicemente sposato con Serena da circa 18 anni. Una moglie esemplare perfettamente equilibrata tra il lavoro, la cura del marito e dei figli, Matteo e Marcella due ragazzi con i problemi di tutti gli adolescenti del mondo. Il messaggio di Tommaso, diretto alla moglie, è la risposta ad un gioco amoroso iniziato per vivacizzare il rapporto di coppia. Il dito digita sulla tastiera, al momento dell’invio, il destino vuole che il messaggio arrivi a Chiara la giovane e bellissima compagna di Gino, collega e amico di Tommaso. Da questo equivoco nasce una divertita, sottile“commedia degli equivoci” che ruota attorno al tema del tradimento. Gino, Serena, Chiara, i giovanissimi Matteo e Marcella, oltre ad un casinista domestico cingalese, tutti entreranno, direttamente o indirettamente, nell’ansiogeno “viaggio” di Tommaso Lampedusa. Il protagonista è un riconoscibile uomo qualunque tentato e tormentato dalla seduzione del tradimento. Una tensione crescente che lo porterà, inevitabilmente, a mettere in crisi ogni armonia familiare. Alla fine della vicenda certi apparenti equilibri si riveleranno insospettabili complicità. Per fortuna, ogni giorno, si rinnova la certezza dell’amore.





Il nostro commento

Vincenzo Salemme torna nella duplice veste di protagonista e regista per pescare nella classica commedia degli equivoci, mettendo alla berlina i vizi dell’italiano medio e in questo caso utilizzando un equivoco di natura tecnologica per raccontarci, tanto per cambiare, di "corna" e coppie scoppiate. Grazie ad un cast funzionale questo nuovo lavoro del comico napoletano riesce comunque a distinguersi dalle tante" commedie" usa e getta che affollano lo schermo con squadroni di comici televisivi allo sbaraglio. In questo caso c’è una gradevole miscela di comicità di diversa provenienza regionale che vuoi un po' di fortuna, vuoi una sceneggiatura che alla fine regala più di qualche spassosa situazione, riesce ad amalgamarsi sorprendentemente bene. SMS - Sotto mentite spoglie seppur lontano dal miglior Salemme ("L’amico del cuore" e "Amore a prima vista") è caldamente consigliato per una serata in allegria e come valida alternativa agli indigesti cinepanettoni di stagione.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del cantautore Lucio Dalla. I crediti di Dalla sul grande schermo includono colonne sonore per Borotalco di Carlo Verdone (1982), I picari di Mario Monicelli (1987), Pummarò di Michele Placido (1989), Al di là delle nuvole di Michelangelo Antonioni (1995), Il cuore grande delle ragazze di Pupi Avati (2011) e il film d'animazione Pinocchio di Enzo D'Alò (2012).



1. Malinconia D’Ottobre - Dalla/Alemanno

2. Due dita sotto il cielo" - Dalla/Mariani

3. Rimini - Dalla/Fabbri/Cennamo

4. Ativ" - Dalla/Alemanno/Lins

5. Per te - L. Dalla

6. Ciao - L. Dalla

7. Reginella

8. O'sole mio

