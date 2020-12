Cast e personaggi

Cameron Diaz: Amanda Woods

Kate Winslet: Iris Simpkins

Jude Law: Graham Simpkins

Jack Black: Miles Dumont

Eli Wallach: Arthur Abbott

Edward Burns: Ethan Ebbers

Rufus Sewell: Jasper Bloom

Miffy Englefield: Sophie Simpkins

Emma Pritchard: Olivia Simpkins

Sarah Parish: Hannah

Shannyn Sossamon: Maggie

Lydia Blanco: Marta

Hope Riley: Sarah Smith-Alcott

Kenneth Danziger: caporedattore

Bill Macy: Ernie

Shelley Berman: Norman

Kathryn Hahn: Bristol

John Krasinski: Ben

Leanne Wilson: Nancy Meyers

Alex O’Loughlin: ragazzo che si bacia

Odette Yustman: ragazza che si bacia

James Franco: sé stesso (non accreditato)

Dustin Hoffman: sé stesso (non accreditato)

Lindsay Lohan: sé stessa (non accreditata)

La trama

Amanda Woods (Cameron Diaz), proprietaria di una fiorente società pubblicitaria che realizza trailer cinematografici, vive in California. Iris Simpkins (Kate Winslet) è una giornalista di cronaca rosa che scrive sul Daily Telegraph e che abita in un delizioso cottage nella campagna inglese. Le due donne, pur non conoscendosi, condividono le stesse sofferenze d’amore e poco prima di Natale, decidono di evadere dai due uomini che le hanno deluse (interpretati da Edward Burns e Rufus Sewell).

Visitando un sito internet che propone scambi di abitazioni a breve termine, Amanda trova l’offerta di un cottage inglese perfetto per ritrovare un po’ se stessa. D’impulso Amanda e Iris accettano di attraversare l’Oceano per trasferirsi ognuna a casa dell’altra per due settimane. Iris atterra a Los Angeles in un giorno particolarmente limpido, addolcito dai caldi venti di Santa Ana. Poco dopo giunge nella casa di Amanda, che si trova a Brentwood, e incontra Arthur (Eli Wallach), un noto sceneggiatore dei tempi d’oro di Hollywood, e Miles (Jack Black), un compositore di musica per film che lavora insieme all’ex fidanzato di Amanda.

In Inghilterra, invece, il clima non è così mite: Amanda si sistema a Rose Hill, in un accogliente cottage coperto di neve, dove sopraggiunge l’attraente fratello di Iris Graham (Jude Law). Le due donne scopriranno che durante un viaggio è meglio non portare alcun bagaglio con sé: una metafora per dire che è bene essere aperti alle novità!

Il nostro commento

“L’amore non va in vacanza” è un godibilissimo romance dalla galeotta ambientazione natalizia che miscela alcune suggestioni “british” alla classica comedy americana, aggiungendovi un bel cast in cui possiamo gustarci un Jack Black oltremodo misurato e che può sfoggiare al meglio la sua surreale vis comica in un’inedita veste “light”.

In cabina regia la specialista in comedy Nancy Meyers, all’attivo per lei i godibili What the women want e Tutto può succedere. Le due protagoniste Kate Winslet e Cameron Diaz si dimostrano all’altezza della situazione, anche se la Winslet svetta in più di un’occasione grazie ad una serie di sfumature davvero notevoli, che danno al suo personaggio un tocco di irresistibile “malinconoia” che impreziosisce tutta l’operazione.

Curiosità

L’amore non va in vacanza”” è stato scritto con in mente gli attori Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black.

La regista Nancy Meyers ha svelato che nel suo film ci sono eventi reali che lei ha personalmente vissuto, per esempio gli spasmi esofagei del personaggio di Cameron Diaz è qualcosa che la Meyers ha sperimentato di persona.

“L’amore non va in vacanza” include diversi cameo non accreditati come quelli di James Franco, Lindsay Lohan e Dustin Hoffman.

Durante un’ospitata al The Tonight Show con Jay Leno (1992), Dustin Hoffman ha detto che il suo cameo nel film non è stato scritto ne pianificato. L’attore ha raccontato che guidava nei pressi del Blockbuster mostrato nel film e ha visto tutte le telecamere e le attrezzature, così ha deciso di fermarsi per vedere cosa stava succedendo. Così è stata improvvisata una scena che poi è finita nel montaggio finale.

Kate Winslet e Rufus Sewell nella vita reale avevano già avuto una relazione romantica.

I set degli interni per la casa di Amanda sono stati costruiti su un palcoscenico e sono costati circa un milione di dollari.

La pila di libri di Amanda sul volo per l’Inghilterra include: “Il cacciatore di aquiloni” di Khaled Hosseini, “The Power of Now” di Eckhart Tolle, “Espiazione” di Ian McEwan, “Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln” di Doris Kearns Goodwin (su cui Spielberg si è basato per il biopic “Lincoln”), “Harry Potter e la pietra filosofale” di JK Rowling, “Bob Dylan Chronicles” di Bob Dylan, “The Corection” di Jonathan Franzen, “Runaway” di Alice Munro, “The Wisdom of Forgiveness: Intimate Journeys and Conversations” del Dalai Lama e Victor Chan.

Quando Iris sta guardando un film in casa di Amanda, il film che sta guardando è La signora del venerdì (1940).

Tra gli addetti ai lavori di Hollywood la regista Nancy Meyers è famosa per avere l’abitudine di fare molti ciak di una singola ripresa e durante le riprese di questo film, al termine di un gran numero ciak per una scena particolare della festa di Natale al giornale, l’attrice protagonista Kate Winslet ha fatto ridere l’intero set quando, dopo la fine dell’ennesimo ciak che sentiva particolarmente buono, si è messa in ginocchio davanti ad un tavolo e con le mani giunte a cominciato a mimare una preghiera affinchè la Meyers terminasse la lunga sequenza di ciak.

“L’amore non va in vacanza” costato 85 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 205.

La colonna sonora

Le musiche originali di “L’amore non va in vacanza” sono di Hans Zimmer (Qualcosa di cui… sparlare, Uno guardo dal cielo, Qualcosa è cambiato). Il compositore torna a collaborare con la regista Nancy meyers dopo aver musicato “Tutto può succedere” e “E’ complicato”.

(Qualcosa di cui… sparlare, Uno guardo dal cielo, Qualcosa è cambiato). Il compositore torna a collaborare con la regista Nancy meyers dopo aver musicato “Tutto può succedere” e “E’ complicato”. Nella colonna sonora ci sono numerosi riferimenti al compositore Ennio Morricone : il tema principale del film (“Maestro”) inizia con gli stessi cinque accordi del “Tema di Deborah” da C’era una volta in America (1984); Miles chiede A Iris di noleggiare Mission (1986) proprio per la partitura di Morricone e infine il tema principale di Nuovo Cinema Paradiso (1988) suona nell’autoradio di Miles la prima volta che incontra Iris (lui le dice che è stato composto da Morricone).

: il tema principale del film (“Maestro”) inizia con gli stessi cinque accordi del “Tema di Deborah” da C’era una volta in America (1984); Miles chiede A Iris di noleggiare Mission (1986) proprio per la partitura di Morricone e infine il tema principale di Nuovo Cinema Paradiso (1988) suona nell’autoradio di Miles la prima volta che incontra Iris (lui le dice che è stato composto da Morricone). Altri brani inclusi nella colonna sonora: Last Christmas (1984) – Wham!; It May Be Winter Outside (But in My Heart It’s Spring) (1966) – Love Unlimited; Have Yourself a Merry Little Christmas (1944) – James Taylor; Best of My Love (1977) – The Emotions; Winter Wonderland (1934) – Darlene Love; Rockin’ Around the Christmas Tree (1958) – Brenda Lee; Mr. Brightside (2003) – The Killers; It’s a Shame (1970) – The Spinners; Are You Gonna Be My Girl (2003) – Jet; Let Go (2002) – Frou Frou; Christmas Waltz (1954) – Eddie Higgins Trio; Wade in the Water – (1966) – Ramsey Lewis Trio; Flight of the Foo Birds (1957) – Count Basie and His Orchestra; Moonglow (1934) – Claude Bolling Big Band with Stéphane Grappelli – Got to Be Real (1978) – Cheryl Lynn; Sha-La-La (Make Me Happy) (1974) – Al Green; Santa Baby (1953) – Kylie Minogue; Have Yourself a Merry Little Christmas (1944) – Ella Fitzgerald; You Send Me (1957) – Aretha Franklin.

TRACK LISTINGS:

1. Maestro

2. Iris and Jasper

3. Kayak for One

4. Zero

5. Dream Kitchen

6. Separate Vacations

7. Anything Can Happen

8. Light My Fire

9. Definitely Unexpected

10. If I Wanted to Call You

11. Roadside Rhapsody

12. Busy Guy

13. For Nancy

14. It’s Complicated

15. Kiss Goodbye

16. Verso E Prosa

17. Meu Passado

18. The “Cowch”

19. Three Musketeers

20. Christmas Surprise

21. Gumption

22. Cry

