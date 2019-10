Stasera in tv: "Chiedimi se sono felice" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 30 ottobre 2019

Italia 1 stasera propone "Chiedimi se sono felice", commedia del 2000 con Aldo, Giovanni e Giacomo, diretta dal trio con Massimo Venier.

Cast e personaggi

Aldo Baglio: Aldo

Giovanni Storti: Giovanni

Giacomo Poretti: Giacomo

Marina Massironi: Marina

Silvana Fallisi: Silvana

Paola Cortellesi: Dalia

Daniela Cristofori: Daniela

Augusto Zucchi: capocommesso dei Grandi Magazzini

Beppe Battiston: Beppe il ladro

Antonio Catania: Antonio

Saturno Brioschi: Agente Brioschi

Rodolfo Rezzoli: Agente Rezzoli

Max Pisu: servizio treno-bar

Serena Michelotti: zia Caterina

Cinzia Massironi: Francesca

Mohamed El Sayed: Guardia

Arturo Brachetti: Regista teatrale

Valentino Picone: Dottore

Salvatore Ficarra: Spettatore teatrale

Ines Nobili: Infermiera

Giangilberto Monti: uomo ai Grandi Magazzini

Marco Pagani: doppiatore

Mario Supino: vecchio sul filobus

Maddalena Balsamo, Rossana Carretto, Veronica Cruciani, Viviana Fontana, Marcella Formenti, Elena Maria Giusti, Mercedes Martini, Elena Mearini, Paola Teresa Ponti, Alessandra Roveda: ragazze provino

Riccardo De Lazzari, Gianluca Della Malva, Leo Ferretti, Mattia Mureno, Michele Patrini: bambini dispettosi





La trama

Notte a Milano. Diluvia. Giacomo suona il campanello della casa di Giovanni che, appena lo vede, gli sbatte la porta in faccia. Dai loro smozzicati e astiosi discorsi capiamo una sola cosa: Aldo Giovanni e Giacomo erano tre amici inseparabili, oggi si odiano.

Il passato.

Tre anni prima. Aldo Giovanni e Giacomo sono aspiranti attori di teatro con un sogno nel cassetto: mettere in scena una loro personale versione di “Cyrano de Bergerac”. Per il momento però sbarcano il lunario ai margini del grande mondo dello spettacolo (Aldo è comparsa non troppo affidabile in opere liriche, Giacomo doppia personaggi irrilevanti in telefilm di serie C, Giovanni è statua vivente ai grandi magazzini). La loro vita sentimentale non va meglio: Aldo è single, così almeno pensa lui, in realtà è fidanzatissimo con la soffocante Silvana; Giacomo è un inguaribile romantico che, per l’appunto, non riesce a trovare nessuna cura; Giovanni è un solitario, molto concentrato sul lavoro almeno fino al giorno in cui, proprio quando il sogno teatrale dei tre sembra sul punto di realizzarsi, si innamora perdutamente di una hostess (Marina) con conseguenze che finiscono per coinvolgere in modo disastroso anche vita, lavoro, speranze e amicizia.

Il presente.

Qualcuno, o qualcosa, sembra guidare i riottosi Aldo Giovanni e Giacomo verso un ricongiungimento in Sicilia.





Il nostro commento

Sicuramente uno dei miglior lavori del trio, Chiedimi se sono felice miscela con una certa naturalezza poesia e comicità senza mai sconfinare nel volgare e aggiungendo un tocco di leggerezza al tutto, grazie all’utilizzo di personaggi che non solo portano gli stessi nomi degli interpreti, ma ne rispecchiano peculiarità caratteriali ed espressive.

Il cinema che ammicca al teatro, la commedia della vita messa in scena con arguzia, l’amicizia virile e un rapporto che va oltre lo schermo si miscelano tra fiction e realtà, giocando con i piani temporali e una regia, curata dal trio con l’ausilio di Massimo Venier, al servizio dei personaggi e sempre attenta ad evitare velleitarie invasioni di campo.

Chiedimi se sono felice abbandona le caricature televisive, porta a termine l’evoluzione da grande schermo del trio accennata in Così è la vita mostrandone un lato più surreale e intimista, ricco di sfaccettature e incline ad una certa malinconica poetica, che purtroppo perderà vigore nei loro successivi lavori.





Curiosità



Ficarra e Picone appaiono nel film: il primo è tra il pubblico del teatro (sua è l'esclamazione "Pirandello, sei un poeta"), mentre il secondo è il medico che dà informazioni sulla salute di Aldo a Giacomo e Giovanni.



Nel film appare anche Paola Cortellesi nei panni di Dalia, la fidanzata di Aldo all'inizio del film. La Cortellesi sarà successivamente la protagonista femminile di Tu la conosci Claudia?, film del trio datato 2004.



Nel film appaiono anche Max Pisu (è il venditore di panini e bibite sul treno) e Arturo Brachetti (è il capocostumista di Aldo nelle prime scene del film).



Le scene in esterni ambientate in Sicilia in realtà sono state girate a Terracina, in provincia di Latina.



Le scene teatrali iniziali sono state girate presso il Teatro Ponchielli di Cremona.



La partita a basket fra il Trio e i poliziotti è stata realmente giocata.



Questa è la prima apparizione cinematografica per Ficarra e Picone.



Colonna sonora



Le musiche originali del film sono del cantatutore Samuele Bersani .

La colonna sonora include il brano "Teorema" di Marco Ferradini.



TRACK LISTINGS:

1. Chiedimi Se Sono Felice - Samule Bersani

2. Aldo Giovanni E Giacomo In Bici - Samuele Bersani

3. Fuori Classifica - Samuele Bersani

4. Giudizi Universali - Samuele Bersani

5. Spaccacuore - Samuele Bersani

6. Replay - Samuele Bersani

7. Teorema - Marco Ferradini

